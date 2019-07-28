Футбол
Тил потребовал от АЗ отпустить его в «Спартак»Sport24.ru вчера в 15:22
Полузащитник АЗ Гус Тил в ультимативной форме известил руководство голландского клуба о желании перейти в «Спартак», сообщает РБК-Спорт.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:55, Вашингтон
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Врач рассказала о состоянии Навального после отравления
Причина аллергической реакции пока не выяснена. Врачей, которые долгие годы наблюдают Навального, к оппозиционеру не пустили.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
Ирина Шейк закрутила роман с экс-супругом Дженнифер Энистон
После расставания с актером Брэдли Купером супермодель, уроженка Южного Урала Ирина Шейк начала встречаться с экс-супругом актрисы Дженнифер Энистон, актером и сценаристом Джастином Теру.
Обновлено вчера в 20:07
Общество
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
В Кабуле при нападении на офис кандидата в премьеры погибли 20 человек
Число погибших в результате атаки на офис кандидата в премьер-министры Афганистана Амруллы Салеха в Кабуле возросло до 20, пострадали 50 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД Нусрата Рахими.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
«Газпром» может заключить сделку с Украиной по транзиту газа
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной.
Обновлено 26 июля в 06:42
Здоровье
Московский врач дал советы по защите здоровья в плохую погоду
Ранее врач-терапевт ГКБ № 31 Марина Анисимова рассказала, какие опасности несет такая резкая смена погоды для определенных групп граждан и как им обезопасить свое здоровье.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие
Главный военно-морской парад страны прошел в Санкт-Петербурге
В мероприятии поучаствовало 4000 военнослужащих. Парады в честь дня ВМФ прошли также в Севастополе, Астрахани, Балтийске и Североморске.
Обновлено вчера в 08:03
Экономика
Камчатскую продукцию представят на ведущих площадках интернет-торговли
В ходе переговоров были выявлены товары с экспортным потенциалом, обсуждены концепция, детали и план вывода товаров на торговую площадку, стратегия продвижения камчатской продукции посредством интернет-инструментов и туристических инфраструктурных объектов.
Обновлено вчера в 18:31
Общество
Перечислены главные недостатки кандидатов при приеме на работу
Рекрутеры рассказали о том, какие недостатки есть у претендентов на различные должности при приеме на работу.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Цистерны с бензином горят в Армении
Обновлено в 01:09
Авто
Калужский завод ПСМА остановил производство из-за коллективного отпуска
Interfax-Russia.ru - ООО "ПСМА Рус" (совместное предприятие PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi) с понедельника на три недели приостановило производство на заводе в Калуге на время коллективного отпуска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 01:34
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Экономика
Названы регионы, где автомобилисты стали меньше платить штрафов
За год российские автомобилисты заплатили более 71 миллиарда рублей штрафов, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Как изменится жизнь россиян с августа
Рост пенсий, упрощение регистрации машин, отмена зарплатного рабства и счетчиков в ветхих домах — «Парламентская газета» перечислила законы, которые вступят в силу в августе.
Обновлено в 01:33
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
Хабаровский пенсионер выстрелил в шумного подростка из духовой трубки
Хабаровский пенсионер из духовой трубки нанес телесные повреждения досаждавшей ему шумом девочке-подростку.
Обновлено вчера в 21:54
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
В Приморье мужчина умер в центре реабилитации, не имевшем медлицензии
Следователи возбудили уголовное дело после смерти мужчины с алкогольной зависимостью в центре реабилитационной помощи "Рассвет", у которого не было медицинской лицензии, сообщает региональное СУСК РФ.
Обновлено вчера в 23:56
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу.
Обновлено вчера в 16:09
Культура
Умерла актриса Расси Тейлор, озвучивавшая Минни-Маус
Обновлено вчера в 14:18
Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.
Обновлено вчера в 21:30
Культура
В Уфе пройдет международная арт-выставка «Мяч в искусстве»
Музей принимает турне международной арт-выставки, к которому присоединятся работы башкирских художников.
Обновлено в 00:26
Здоровье
Врач-психотерапевт призвал девушек не подражать худобе Анны Шишковой
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня проведет в Севастополе совещание по национальным проектам в Крыму
Дмитрий Медведев, который ранее подчеркивал, что национальные проекты являются для «Единой России» абсолютном приоритетом, хочет удостовериться, что майские указы президента в Крыму и Севастополе реализуются в соответствии с планом.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
В Красноярском крае горят тысячи гектаров леса
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие
Украинские военные устроили бунт в Донбассе
В Донбассе военнослужащие морской пехоты Украины начали бунтовать и требовать улучшения материального обеспечения состава.
Обновлено в 01:48