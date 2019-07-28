Футбол

Тил потребовал от АЗ отпустить его в «Спартак»Sport24.ru вчера в 15:22

Полузащитник АЗ Гус Тил в ультимативной форме известил руководство голландского клуба о желании перейти в «Спартак», сообщает РБК-Спорт.
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В Голландии сообщили, что трансфер Тила в «Спартак» может составить 15 млн евро

Sport24.ru01:49

Представитель Тиля в России: обратитесь к Цорну, он грамотный специалист

Чемпионатвчера в 17:52

Представитель Тила в России: «Обратитесь к Цорну, он грамотный специалист»

Sports.ruвчера в 21:17

СМИ: Полузащитник АЗ близок к переходу в «Спартак»

Sportbox.RUвчера в 14:53

СМИ: Полузащитник АЗ близок к переходу в «Спартак»

Матч ТВвчера в 14:53

Источник: «Спартак» заплатит за Тила 10-15 миллионов евро

Спорт-Экспресс01:32

Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»

РБКвчера в 12:43
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:55, Вашингтон
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Врач рассказала о состоянии Навального после отравления

Причина аллергической реакции пока не выяснена. Врачей, которые долгие годы наблюдают Навального, к оппозиционеру не пустили.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес

Ирина Шейк закрутила роман с экс-супругом Дженнифер Энистон

После расставания с актером Брэдли Купером супермодель, уроженка Южного Урала Ирина Шейк начала встречаться с экс-супругом актрисы Дженнифер Энистон, актером и сценаристом Джастином Теру.
Обновлено вчера в 20:07
Общество

Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человек

За ночь из своих домов эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

В Кабуле при нападении на офис кандидата в премьеры погибли 20 человек

Число погибших в результате атаки на офис кандидата в премьер-министры Афганистана Амруллы Салеха в Кабуле возросло до 20, пострадали 50 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД Нусрата Рахими.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

«Газпром» может заключить сделку с Украиной по транзиту газа

«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной.
Обновлено 26 июля в 06:42
Здоровье

Московский врач дал советы по защите здоровья в плохую погоду

Ранее врач-терапевт ГКБ № 31 Марина Анисимова рассказала, какие опасности несет такая резкая смена погоды для определенных групп граждан и как им обезопасить свое здоровье.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек

В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

На фестивале в Калифорнии произошла стрельба

Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие

Главный военно-морской парад страны прошел в Санкт-Петербурге

В мероприятии поучаствовало 4000 военнослужащих. Парады в честь дня ВМФ прошли также в Севастополе, Астрахани, Балтийске и Североморске.
Обновлено вчера в 08:03
Экономика

Камчатскую продукцию представят на ведущих площадках интернет-торговли

В ходе переговоров были выявлены товары с экспортным потенциалом, обсуждены концепция, детали и план вывода товаров на торговую площадку, стратегия продвижения камчатской продукции посредством интернет-инструментов и туристических инфраструктурных объектов.
Обновлено вчера в 18:31
Общество

Перечислены главные недостатки кандидатов при приеме на работу

Рекрутеры рассказали о том, какие недостатки есть у претендентов на различные должности при приеме на работу.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Цистерны с бензином горят в Армении

Обновлено в 01:09
Авто

Калужский завод ПСМА остановил производство из-за коллективного отпуска

Interfax-Russia.ru - ООО "ПСМА Рус" (совместное предприятие PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi) с понедельника на три недели приостановило производство на заводе в Калуге на время коллективного отпуска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 01:34
Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Экономика

Названы регионы, где автомобилисты стали меньше платить штрафов

За год российские автомобилисты заплатили более 71 миллиарда рублей штрафов, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Экономика

Как изменится жизнь россиян с августа

Рост пенсий, упрощение регистрации машин, отмена зарплатного рабства и счетчиков в ветхих домах — «Парламентская газета» перечислила законы, которые вступят в силу в августе.
Обновлено в 01:33
Происшествия

На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника

В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия

Хабаровский пенсионер выстрелил в шумного подростка из духовой трубки

Хабаровский пенсионер из духовой трубки нанес телесные повреждения досаждавшей ему шумом девочке-подростку.
Обновлено вчера в 21:54
Политика

Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине

Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

В Приморье мужчина умер в центре реабилитации, не имевшем медлицензии

Следователи возбудили уголовное дело после смерти мужчины с алкогольной зависимостью в центре реабилитационной помощи "Рассвет", у которого не было медицинской лицензии, сообщает региональное СУСК РФ.
Обновлено вчера в 23:56
Футбол

Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины

Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу.
Обновлено вчера в 16:09
Культура

Умерла актриса Расси Тейлор, озвучивавшая Минни-Маус

Обновлено вчера в 14:18
Политика

В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке

Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.
Обновлено вчера в 21:30
Культура

В Уфе пройдет международная арт-выставка «Мяч в искусстве»

Музей принимает турне международной арт-выставки, к которому присоединятся работы башкирских художников.
Обновлено в 00:26
Здоровье

Врач-психотерапевт призвал девушек не подражать худобе Анны Шишковой

Обновлено вчера в 23:13
Политика

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня проведет в Севастополе совещание по национальным проектам в Крыму

Дмитрий Медведев, который ранее подчеркивал, что национальные проекты являются для «Единой России» абсолютном приоритетом, хочет удостовериться, что майские указы президента в Крыму и Севастополе реализуются в соответствии с планом.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

В Красноярском крае горят тысячи гектаров леса

Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие

Украинские военные устроили бунт в Донбассе

В Донбассе военнослужащие морской пехоты Украины начали бунтовать и требовать улучшения материального обеспечения состава.
Обновлено в 01:48
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