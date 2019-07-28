О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту. Спортсмен договорился об условиях личного контакта с «красно-белыми», но ждет окончательного решения со стороны АЗ, который пока не договорился с московским клубом.

Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»

Технологии На AMD приходится 68,6% прямых продаж процессоров в Японии Уже давно известно, что AMD делает успехи в некоторых странах, например, в Германии, но данные из других регионов поступают скудно.

Происшествия Навального доставили из спецприёмника в больницу Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.

Происшествия Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство Двое подростков задержаны в Подмосковье, их подозревают в двойном убийстве, сообщает Следственный комитет.

Политика Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.

Футбол Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.

Наука Создан способ зарядки смартфона от человеческого тела Специалисты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» назвали способ, благодаря которому можно преобразовать в электроэнергию тепло человеческого тела.

Политика Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.

Футбол «Ростов» обыграл «Арсенал» в Туле Тульский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Ростова» (2:3) в матче 3-го тура чемпионата России.

Происшествия В Подмосковье во время соревнований погиб гонщик В Московской области во время соревнований «Московская миля — 2019» погиб российский гонщик Сергей Боричев.

Политика Трамп назвал кандидата на пост главы Нацразведки Американский лидер Дональд Трамп назвал кандидата на пост директора Национальной разведки.

Автоспорт В «Ред Булле» прокомментировали возможную замену Гасли на Квята Напомним, победителем гонки в Германии стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла», вторым пришел к финишу Себастьян Феттель, представляющий «Феррари», российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят занял третье место.

Футбол Чалов: заслуженно обыграли «Локомотив» Футболисты ЦСКА заслуженно обыграли "Локомотив" в московском дерби в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил форвард армейцев Федор Чалов.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Общество Наина Ельцина откроет памятную скамейку на набережной в Екатеринбурге В Центре решили продавать именные скамейки на набережной Исети. Скамейка Наины Иосифовны — первая именная лавочка на набережной.

Футбол Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу.

Религия На Украине уточнили число участников крестного хода ПЦУ Изначально в ПЦУ анонсировали участие по меньшей мере 20 тыс. человек, однако СМИ сообщили о 2 тыс. верующих.

Армия и оружие Случилось то, что при Порошенко было невозможным Официальные представители Киева, пожалуй, впервые не в Минске пожали руки представителям ЛНР. Событие для Украины из ряда вон выходящее.

Экономика В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.

Происшествия В Госдуме предложили альтернативное наказание за оставление места ДТП Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается установить альтернативное наказание для водителей за оставление места ДТП в виде штрафа в 10 тысяч рублей, если серьезных последствий аварии не было, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Политика У США не было всей информации о работе Boeing 737 MAX 8 Только после крушения Boeing 737 MAX в Индонезии специалисты ФАУ приступили к изучению информации об имеющейся в лайнерах данного типа системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — «Система улучшения характеристик манёвренности»).