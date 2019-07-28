Футбол
Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»РБК 12:43
О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту. Спортсмен договорился об условиях личного контакта с «красно-белыми», но ждет окончательного решения со стороны АЗ, который пока не договорился с московским клубом.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:15, Вашингтон
Технологии
На AMD приходится 68,6% прямых продаж процессоров в Японии
Уже давно известно, что AMD делает успехи в некоторых странах, например, в Германии, но данные из других регионов поступают скудно.
Обновлено в 14:18
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство
Двое подростков задержаны в Подмосковье, их подозревают в двойном убийстве, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 14:43
Политика
Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым
Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Наука
Создан способ зарядки смартфона от человеческого тела
Специалисты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» назвали способ, благодаря которому можно преобразовать в электроэнергию тепло человеческого тела.
Обновлено 26 июля в 04:15
Политика
Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами
Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.
Обновлено в 06:00
Футбол
«Ростов» обыграл «Арсенал» в Туле
Тульский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Ростова» (2:3) в матче 3-го тура чемпионата России.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Подмосковье во время соревнований погиб гонщик
В Московской области во время соревнований «Московская миля — 2019» погиб российский гонщик Сергей Боричев.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Морпехи ВСУ устроили бунт в Донбассе
Обновлено в 17:26
Армия и оружие
Петербуржцы поделились фотографиями с Главного военно-морского парада
Главный военно-морской парад стал, без сомнения, самым ожидаемым событием июля в Петербурге.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
СМИ: Белоруссия оказалась причастна к северокорейской ядерной программе
Белоруссию уличили в помощи КНДР в создании ядерного оружия.
Обновлено в 17:14
Политика
В Китае журналист назвал Сахалин большой потерей для Пекина
Обновлено в 13:38
Общество
Названа дата начала продаж арбузов в Москве
Обновлено в 17:51
Политика
Трамп назвал кандидата на пост главы Нацразведки
Американский лидер Дональд Трамп назвал кандидата на пост директора Национальной разведки.
Обновлено в 17:04
Футбол
«Валенсия» с Черышевым обыграла «Спортинг» в контрольном матче
Испанский футбольный клуб «Валенсия» одержал победу над португальским «Спортингом» в контрольном матче.
Обновлено в 17:58
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 10:55
Автоспорт
В «Ред Булле» прокомментировали возможную замену Гасли на Квята
Напомним, победителем гонки в Германии стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла», вторым пришел к финишу Себастьян Феттель, представляющий «Феррари», российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят занял третье место.
Обновлено в 17:00
Футбол
Чалов: заслуженно обыграли «Локомотив»
Футболисты ЦСКА заслуженно обыграли "Локомотив" в московском дерби в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил форвард армейцев Федор Чалов.
Обновлено в 15:18
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Общество
Наина Ельцина откроет памятную скамейку на набережной в Екатеринбурге
В Центре решили продавать именные скамейки на набережной Исети. Скамейка Наины Иосифовны — первая именная лавочка на набережной.
Обновлено вчера в 02:11
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу.
Обновлено в 16:09
Религия
На Украине уточнили число участников крестного хода ПЦУ
Изначально в ПЦУ анонсировали участие по меньшей мере 20 тыс. человек, однако СМИ сообщили о 2 тыс. верующих.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
Случилось то, что при Порошенко было невозможным
Официальные представители Киева, пожалуй, впервые не в Минске пожали руки представителям ЛНР. Событие для Украины из ряда вон выходящее.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
С-400 под ударом? СМИ рассказали о «выключателе» лучших систем ПВО в мире
Информационное издание «Правда-ТВ», сообщает о том, что российские системы противовоздушной и противоракетной обороны могут оказаться под ударом американских ракет.
Обновлено в 09:20
Экономика
В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI
Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Госдуме предложили альтернативное наказание за оставление места ДТП
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается установить альтернативное наказание для водителей за оставление места ДТП в виде штрафа в 10 тысяч рублей, если серьезных последствий аварии не было, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:19
Политика
У США не было всей информации о работе Boeing 737 MAX 8
Только после крушения Boeing 737 MAX в Индонезии специалисты ФАУ приступили к изучению информации об имеющейся в лайнерах данного типа системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — «Система улучшения характеристик манёвренности»).
Обновлено в 04:21
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено вчера в 05:29