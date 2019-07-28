Футбол

Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»РБК 12:43

О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту. Спортсмен договорился об условиях личного контакта с «красно-белыми», но ждет окончательного решения со стороны АЗ, который пока не договорился с московским клубом.
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