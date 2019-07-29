Футбол
Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»РБК вчера в 12:43
О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту. Спортсмен договорился об условиях личного контакта с «красно-белыми», но ждет окончательного решения со стороны АЗ, который пока не договорился с московским клубом.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:52, Ашберн
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено 27 июля в 20:08
Происшествия
Стрельба в Калифорнии: трое человек погибли, преступник убит
Три человека погибли в результате стрельбы в США, в их числе и шестилетний мальчик.
Обновлено в 02:20
Общество
Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам
85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
Обновлено в 03:30
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Хабаровском крае после пожара отстранили от должности замминистра
Заместителя министра образования и науки Хабаровского края Александра Короля временно отстранили от должности после пожара в палаточном лагере "Холдоми".
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Актриса Инна Чурикова готовится к выписке из больницы
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске разводится с мужем после шести лет брака
Младшая сестра Жанны Фриске Наталья разводится со своим мужем Сергеем. Пара уже подала заявление о разводе в Перовский ЗАГС.
Обновлено в 04:36
Здоровье
В Минздраве предложили премировать врачей за выявление рака
Проект постановления о премировании врачей за выявление онкологических заболеваний у пациентов во время диспансеризации или профосмотров разработан Минздравом.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Обновлено вчера в 16:43
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.
Обновлено в 02:50
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири увеличилась
Обновлено в 03:42
Общество
В Хельсинки зафиксировали абсолютный температурный рекорд
Самая старая метеостанция Финляндии — 175-летняя Кайсаниеми — зафиксировала новый температурный рекорд. Воздух прогрелся до 31,8 градусов.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Названы востребованные рабочие профессии России
В России существует нехватка рабочих со средним или средне-специальным и высшим техническим образованием.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Концерт на Дворцовой впервые прервали из-за драки и газа
Концерт на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в честь Дня ВМФ пришлось прервать во время выступления группы «Чайф» на несколько минут из-за драки и распылённого слезоточивого газа в толпе.
Обновлено вчера в 15:25
Футбол
Лионель Месси подвергся нападению на Ибице
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Великобритания направила второй военный корабль в Персидский залив
Обновлено вчера в 14:35
Экономика
Акции «Яндекса» на Мосбирже упали на 3,8%
Акции "Яндекса" подешевели на Московской бирже на 3,83%, до 2 423 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:15 мск.
Обновлено в 03:34
Общество
В парке Минобороны «Патриот» появится центр воспитания школьников
Минобороны планирует построить в парке «Патриот» (Московская область) центр военно-патриотического воспитания «Авангард».
Обновлено в 04:48
Общество
В Приамурье запретили продажу алкоголя на время паводка
Ранее сообщалось, что из-за нового паводка режим ЧС объявлен в Приамурье.
Обновлено вчера в 22:41
Энергетика
Названы страны Европы с самым дешёвым бензином
По данным агентства, жители Люксембурга могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. л бензина.
Обновлено в 03:39
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
В Батуми на митинге призвали власти Грузии к диалогу с Россией
Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ада Маршания в ходе митинга в Батуми призвала официальный Тбилиси начать прямой диалог с Москвой.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Общество
СМИ защищают распространителей фейков о Туркменистане
Получилось вместо «призвать к ответу», «принять меры» - пытать, а вместо «распространители фейков» был придан политизированный и личностный окрас – «враги президента».
Обновлено вчера в 06:53
Экономика
Авиакомпания Korean Air прекратит полеты на японский остров Хоккайдо
Авиаперевозчик Korean Air Республики Корея прекратит выполнять регулярные рейсы из южнокорейского Пусана в Саппоро на острове Хоккайдо, мотивировав это решение падением туристического спроса.
Обновлено в 02:54
Театры
«2+ку» ищет спонсоров для проведения в Томске международного фестиваля
Томский театр "2+ку" проведет в сентябре международный фестиваль театров "кукол на запястье" в память о трагически погибшем актере и режиссере Владимире Захарове; в настоящее время команда театра ищет спонсоров, готовых поддержать событие, рассказала РИА Томск директор "2+ку" Ирина Наумова.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
В Якутии 22 человека отравились шаурмой
В Якутии 22 человека отравились после посещения кафе быстрого питания «Шаурма» в селе Чурапча, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:02
Финансы
Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,44 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек и составил 63,44 рубля.
Обновлено в 03:05
Общество
В Петербург пришло обещанное похолодание
Обширный циклон, центр которого находится в северных районах Предуралья, принес в Петербург прохладу и дождь.
Обновлено в 02:51