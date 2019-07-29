Футбол
Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»РБК вчера в 12:43
О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту. Спортсмен договорился об условиях личного контакта с «красно-белыми», но ждет окончательного решения со стороны АЗ, который пока не договорился с московским клубом.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:28, Вашингтон
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Экономика
Аксёнов рассказал о росте доходов Крыма от туризма
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что прямые налоговые поступления в бюджет региона от туристической сферы в текущем году составили 1,4 млрд рублей.
Обновлено в 08:20
Космос
Космическая обсерватория Hubble сделала новый снимок одной из самых известных галактик
Орбитальный телескоп Hubble, являющийся совместным проектом NASA и Европейского Космического Агентства сделал очень эффектное и зрелищное фото спиральной галактики М 101, которую называют еще «Галактика Вертушка».
Обновлено 26 июля в 12:59
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры
В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Политика
ЦИК получил три жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму
Три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы на решение об отказе в регистрации поступили в Центризбирком России.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Милана Кержакова встречается с 19-летним хоккеистом
Три месяца назад 25-летняя жена футболиста Александра Кержакова поставила официальную точку в отношениях с мужем.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:39
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Экономика
FT рассказала о разногласиях Сбербанка с «Яндексом»
В Сбербанке же были недовольны недавним решением акционера "Яндекса" Аркадия Воложа изменить структуру руководства компанией в связи с тем, что он много времени проводит в Израиле, говорит собеседник FT, близкий к банку.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Женщина погибла на медеплавильном заводе в Свердловской области
На медеплавильном заводе в городе Ревда (Свердловская область) из-за вспышки огня погибла сотрудница, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора.
Обновлено в 09:11
Здоровье
Четыре больницы – единый номер: в Севастополе заработал обновленный колл-центр
Севастопольцы теперь могут звонить (с 8 до 19 часов в будние дни, в субботу – с 8 до 15 часов) с мобильного телефона в колл-центр, набирая: +7978-254-78-02, если со стационарного телефона, то следует набрать следующие шесть цифр: 41-71-03.
Обновлено в 07:49
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 09:06
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек Qiwi
Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Финансы
Китай за девять лет удвоил долю недолларовых активов в валютных резервах
Если в 2005 году доля долларовых активов составляла 79%, то через девять лет она сократилась до 58%.
Обновлено в 08:43
Политика
На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост
"Постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Москве в чемодане обнаружена убитая девушка
На западе Москвы обнаружено тело девушки в чемодане.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия
Илью Яшина арестовали на 10 суток
Обновлено в 08:43
Происшествия
Врачи не нашли у Навального признаков отравления
Дмитрий Ромашов, дежурный врач 64-й больницы города Москва, рассказал Федеральному агентству новостей о состоянии Алексея Навального.
Обновлено в 05:33
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Интернет
Эксперты обнаружили новый способ кражи денег с банковских карт
Как ранее сообщали «Кубанские новости», эксперты назвали основные способы кражи денег с банковских счетов россиян.
Обновлено в 08:44
Общество
Володин опроверг рассмотрение идеи о запрете на авто без гаража
В СМИ возникла новая волна информации о том, что в Госдуме рассматривается инициатива о запрете приобретать машины без наличия парковочного места или гаража.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Игорь Крутой показал, как внучка поздравила его с юбилеем
Как оказалось, с самого утра он получил поздравления от трехлетней внучки Деми-Роуз.
Обновлено в 07:22
Наука
Найден ключ к исправлению поведения при аутизме
Изучая особенности мозга мышей с мутацией SHANK3, ученые сконцентрировались на области передней поясной коры, которая известна своей ролью в социальных функциях людей и животных и фундаментальных когнитивных процессах.
Обновлено в 04:20
Общество
Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue
Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Сторож российского детсада прогнал буйного родителя бензопилой
В Челябинске сторож детского сада ранил бензопилой пьяного мужчину, который в выходной потребовал отдать ему его ребенка и устроил драку.
Обновлено в 04:21