О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту. Спортсмен договорился об условиях личного контакта с «красно-белыми», но ждет окончательного решения со стороны АЗ, который пока не договорился с московским клубом.

Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»

Экономика Аксёнов рассказал о росте доходов Крыма от туризма Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что прямые налоговые поступления в бюджет региона от туристической сферы в текущем году составили 1,4 млрд рублей.

Космос Космическая обсерватория Hubble сделала новый снимок одной из самых известных галактик Орбитальный телескоп Hubble, являющийся совместным проектом NASA и Европейского Космического Агентства сделал очень эффектное и зрелищное фото спиральной галактики М 101, которую называют еще «Галактика Вертушка».

Политика Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.

Политика Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

Происшествия В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.

Происшествия В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).

Политика ЦИК получил три жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму Три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы на решение об отказе в регистрации поступили в Центризбирком России.

Шоу-бизнес Милана Кержакова встречается с 19-летним хоккеистом Три месяца назад 25-летняя жена футболиста Александра Кержакова поставила официальную точку в отношениях с мужем.

Армия и оружие Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Политика Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17 Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".

Экономика FT рассказала о разногласиях Сбербанка с «Яндексом» В Сбербанке же были недовольны недавним решением акционера "Яндекса" Аркадия Воложа изменить структуру руководства компанией в связи с тем, что он много времени проводит в Израиле, говорит собеседник FT, близкий к банку.

Происшествия Женщина погибла на медеплавильном заводе в Свердловской области На медеплавильном заводе в городе Ревда (Свердловская область) из-за вспышки огня погибла сотрудница, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора.

Здоровье Четыре больницы – единый номер: в Севастополе заработал обновленный колл-центр Севастопольцы теперь могут звонить (с 8 до 19 часов в будние дни, в субботу – с 8 до 15 часов) с мобильного телефона в колл-центр, набирая: +7978-254-78-02, если со стационарного телефона, то следует набрать следующие шесть цифр: 41-71-03.

Экономика В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек Qiwi Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.

Финансы Китай за девять лет удвоил долю недолларовых активов в валютных резервах Если в 2005 году доля долларовых активов составляла 79%, то через девять лет она сократилась до 58%.

Политика На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост "Постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА "Новости".

Происшествия В Москве в чемодане обнаружена убитая девушка На западе Москвы обнаружено тело девушки в чемодане.

Происшествия Врачи не нашли у Навального признаков отравления Дмитрий Ромашов, дежурный врач 64-й больницы города Москва, рассказал Федеральному агентству новостей о состоянии Алексея Навального.

Политика Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.

Интернет Эксперты обнаружили новый способ кражи денег с банковских карт Как ранее сообщали «Кубанские новости», эксперты назвали основные способы кражи денег с банковских счетов россиян.

Общество Володин опроверг рассмотрение идеи о запрете на авто без гаража В СМИ возникла новая волна информации о том, что в Госдуме рассматривается инициатива о запрете приобретать машины без наличия парковочного места или гаража.

Наука Найден ключ к исправлению поведения при аутизме Изучая особенности мозга мышей с мутацией SHANK3, ученые сконцентрировались на области передней поясной коры, которая известна своей ролью в социальных функциях людей и животных и фундаментальных когнитивных процессах.

Общество Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.