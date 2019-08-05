Полузащитник АЗ Гус Тил рассказал о том, как проходили его переговоры о переходе в московский «Спартак». В минувшую субботу футболист прилетел в Москву, посетив дерби «красно-белых» против «Динамо», которое завершилось нулевой ничьей.

Голландский футболист Тил рассказал о своей будущей роли в «Спартаке»

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