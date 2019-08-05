Футбол
Голландский футболист Тил рассказал о своей будущей роли в «Спартаке»РБК 07:35
Полузащитник АЗ Гус Тил рассказал о том, как проходили его переговоры о переходе в московский «Спартак». В минувшую субботу футболист прилетел в Москву, посетив дерби «красно-белых» против «Динамо», которое завершилось нулевой ничьей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:03, Ашберн
Футбол
Марез пропускал Суперкубок Англии из-за боязни допинг-теста
Футболист английского "Манчестер Сити" и сборной Алжира Рияд Марез не принимал участия в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" по причине опасений, связанных со сдачей допинг-теста.
Обновлено в 07:39
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В воинской части Красноярского края загорелся склад с боеприпасами
Склад боеприпасов загорелся в красноярской деревне Каменка, ее жителей эвакуируют спасатели, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Ачинского района края.
Обновлено в 07:32
Музыка
Скончался шансонье Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила юбилей на концерте в Москве
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей на сцене московского стадиона «ВТБ Арена».
Обновлено в 06:56
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Житель Нижнего Тагила стрелял из винтовки по банкам и попал в ребенка
Свердловская полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который во время стрельбы из винтовки по жестяным банкам попал в голову ребенку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Обновлено в 06:31
Футбол
«Спартак» и «Краснодар» узнают соперников в Европе. LIVE
12:55 Кстати, если "Краснодар", допустим, не сумеет пройти "Порту", "быки" сразу же попадут в основной раунд Лиги Европы, играть в раунде плей-офф не придется.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Петербурге двухлетнюю девочку на детской площадке покусала собака
Врачи диагностировали ей укушенную рану лица и перелом носа. Предварительно, ребенка укусила неизвестная собака на детской площадке.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Израиль представил три демонстратора технологий «умной» бронетехники
Управление разработки вооружений и технологической инфраструктуры при министерстве обороны Израиля (МАПАТ) представило три опытных модели бронетехники нового поколения, разработанных в рамках проекта «Кармель».
Обновлено в 01:07
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.
Обновлено в 06:43
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Общество
Директор «Ленкома» опроверг информацию о своей госпитализации
Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер в разговоре с РБК опроверг информацию о своей госпитализации.
Обновлено в 06:13
Общество
Лето вернется в Москву 7 августа
В Москве потеплеет уже в среду: столбик термометра поднимется до 24 градусов по Цельсию.
Обновлено в 05:44
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Общество
Женщину-пилота не выпустили в загранрейс из-за штрафов и долгов
Пилот из Санкт-Петербурга не смогла вылететь в заграничный рейс из-за неоплаченных штрафов ГИБДД.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Нюша и Игорь Сивов отметили годовщину свадьбы в Париже
Имя малышки супруги не раскрывают. На днях Нюша и Игорь Сивов отправились в Париж, чтобы отметить годовщину свадьбы.
Обновлено в 07:22
Экономика
«Мосбиржа» создает Сектор устойчивого развития и меняет правила листинга
"Московская биржа" создает Сектор устойчивого развития при поддержке Минэкономразвития России. Об этом сообщила торговая площадка.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Научная рота: тульские военнослужащие принесли присягу в Анапе
Как стало известно "Тульской прессе", сегодня, 5 августа состоялась торжественная церемония принесения присяги военнослужащими научной роты.
Обновлено в 07:16
Финансы
Юань опустился до минимума за 11 лет
Курс китайского юаня достиг минимума по отношению к американскому доллару за последние 11 лет, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 03:17
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Российский Су-57 не смог догнать американские F-22 и F-35
Отмечается, что российские военные инженеры в области авиастроения систематически заявляют о том, что Су-57 в разы превосходит американские истребители пятого поколения, в реальности оказалось то, что самолет ВВС Российской Федерации уступает им по такой важной характеристике как скорость.
Обновлено 03 августа в 05:19
Общество
Гороскоп: Стрельцы столкнутся с завистниками, а Львы – с конфликтами
Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа 2019 года даст несколько советов для всех знаков зодиака от профессионального таролога в Кирове.
Обновлено вчера в 09:00
Футбол
«Зенит» и «Сочи» согласовали трансфер Нобоа
Как стало известно Metaratings.ru, представители «Зенита» и «Сочи» смогли договориться об условиях трансфера 34-летнего эквадорского хавбека.
Обновлено вчера в 16:49
Авто
В России стартовали продажи семиместного кроссовера DFM 580
Китайский автоконцерн начал продавать в России новый кроссовер DFM 580, который вмещает семь человек.
Обновлено в 04:44
Экономика
Газпромбанк продал Сбербанку 51% компании ЦРТ
Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы компаний ЦРТ, сообщила пресс-служба Газпромбанка.
Обновлено в 06:35