Футбол
Белорусы разгромно уступили голландцам в квалификации Евро-2020Российская газета вчера в 18:10
Сборная Беларуси неудачно начала выступление в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу-2020. В гостях подопечные Игоря Криушенко потерпели разгромное поражение от голландцев 0:4.
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Голландия не проигрывает на «Де Кейп» 25 матчей подряд. Это повторение рекорда
Sport24.ruвчера в 18:11
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Сборная Беларуси крупно проиграла Голландии на старте квалификации к Евро-2020
КП - Беларусьвчера в 18:06
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Компания Porsche поделилась первым дизайн-скетчем кубеобразного варианта модели Cayenne.
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Экономика
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Обновлено вчера в 11:13
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Наставник сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал волевую победу над Азербайджаном (2:1) в матче отборочного этапа Евро-2020.
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Обезвреживание отходов «Черной дыры» начнется в апреле 2019 года
Предприятие приступит к основной работе по обезвреживанию отходов в "Черной дыре" в начале апреля 2019 года после всех испытаний и экологических экспертиз.
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Белый дом отказался предоставить демократам переговоры Трампа и Путина
Белый дом отклонил запрос от демократов, которые просили предоставить документы, касающиеся переговоров между президентами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Обновлено в 00:39
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