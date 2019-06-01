Голландия победила Италию и вышла в полуфинал женского ЧМСпорт-Экспресс 11:24

Сборная Голландии стала третьим полуфиналистом женского чемпионата мира. В четвертьфинале голландки со счетом 2:0 обыграли Италию. В полуфинале "оранжевым" предстоит игра с победителем матча Германия - Швеция.

Голландия победила Италию и вышла в полуфинал женского ЧМ

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