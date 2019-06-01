Футбол
Голландия победила Италию и вышла в полуфинал женского ЧМСпорт-Экспресс 11:24
Сборная Голландии стала третьим полуфиналистом женского чемпионата мира. В четвертьфинале голландки со счетом 2:0 обыграли Италию. В полуфинале "оранжевым" предстоит игра с победителем матча Германия - Швеция.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:38, Вашингтон
Происшествия
Крупный пожар разбушевался и в Орске
Обновлено в 09:56
Футбол
«Рубин» подтвердил подписание контракта с Суторминым
Футбольный клуб "Рубин" подписал контракт с бывшим полузащитником "Оренбурга" Алексеем Суторминым, сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского клуба.
Обновлено в 11:07
Происшествия
В США расстреляли известного рэпера
Обновлено в 10:35
Автоспорт
Расселл оштрафован за помеху Квяту в квалификации Гран-при Австрии «Ф-1»
Британский гонщик команды "Уильямс" Джордж Расселл оштрафован на три позиции на старте гонки Гран-при Австрии за помеху российскому пилоту "Торо Россо" Даниилу Квяту в квалификации.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии
В поселке Тенгиз, Казахстан, произошла массовая драка между местными и иностранными рабочими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 10:41
Хоккей
«Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" выставил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов, сообщает Sport24.
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Наука
В Китае обнаружено кладбище людей-гигантов
На территории Китая обнаружено кладбище с останками людей-гигантов. Захоронениям, по оценке специалистов, около 5000 лет.
Обновлено в 12:11
Политика
В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ
Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва
Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Общество
За миску риса: софт для Boeing 737 писали индусы за 9 долларов в час
О новых подробностях в расследовании причин, приведших к гибели двух самолетов Boeing 737 MAX написало информационное агентство Bloomberg.
Обновлено в 07:26
Политика
Путин: Украина сама признала факт провокации в Керченском проливе
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украина фактически признала провокационный характер «прорыва» своих катеров в российские воды в Керченском проливе.
Обновлено в 07:01
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Политика
Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом
Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing
Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
Обновлено в 10:28
Гаджеты
Официальный сайт ОС HongMeng от Huawei оказался подделкой
Представители китайской компании заявили, что сайт не является официальным, и было еще сказано, что финальная версия HongMeng в 2019 году не появится.
Обновлено в 11:12
Энергетика
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газа
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:53
Единоборства
Марянян завоевал золото Европейских игр
Российский борец греко-римского стиля Степан Марянян завоевал золото Европейских игр, которые проходят в Минске.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Политика
В Женеве применили слезоточивый газ против митингующих камерунцев
Несколько сотен сторонников и противников президента Камеруна Поля Бийя собрались в субботу в Женеве, где полиции пришлось использовать слезоточивый газ и водомет для разгона толпы, сообщает швейцарская газета Tribune de Geneve.
Обновлено в 10:47
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Оренбуржье к тушению природного пожара привлекли военный самолет
Самолет Ил-76 Минобороны России вылетел для тушения природного пожара в Оренбургской области, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 12:12
Кино
Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»
Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Политика
В Петербурге кандидаты в муниципальные депутаты пригрозили перекрыть трассу. Они не могут подать документы в избирком
В Санкт-Петербурге трое кандидатов в муниципальные депутаты пригрозили перекрыть федеральную трассу.
Обновлено в 10:35
Футбол
«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче
Обновлено в 12:34
Происшествия
Число жертв наводнения Иркутской области увеличилось
Из-за наводнения в Иркутской области погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Самолет летевший из Петербурга совершил экстренную посадку в Москве
Самолет, выполняющий рейс Санкт-Петербург - Анталья был вынужденно срочно приземлиться в столичном Внуково из-за пассажира.
Обновлено в 12:20
Политика
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Обновлено в 11:37
Авто
Дрифтовый Ferrari оснастили 1200-сильным двигателем от Nissan GT-R
В результате доработок стандартный 5,5-литровый V12 на 492 л.с. и 569 Нм крутящего момента был заменен на 4,3-литровый двигатель VR38DETT от Nissan GT-R с увеличенной турбиной, способный генерировать мощность порядка 1200 л.с. По информации сайта японской дрифт-серии D1GP, в стартовой гонке автомобиль будет пилотироваться японским гонщиком Йоичи Имамура.
Обновлено в 04:52