Футбол

Голландия победила Италию и вышла в полуфинал женского ЧМСпорт-Экспресс 11:24

Сборная Голландии стала третьим полуфиналистом женского чемпионата мира. В четвертьфинале голландки со счетом 2:0 обыграли Италию. В полуфинале "оранжевым" предстоит игра с победителем матча Германия - Швеция.
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Женская сборная Нидерландов по футболу победила Италию и вышла в полуфинал ЧМ-2019

RT на русском11:34

Голландия победила Италию и вышла в полуфинал женского ЧМ

Спорт-Экспресс11:24

ЧМ-2019 (жен). 1/4 финала. Германия – Швеция, Италия уступила Голландии

Sports.ru27 июня в 12:05

Футболистки сборной Нидерландов обыграли итальянок и вышли в полуфинал чемпионата мира

ТАСС11:03

Нидерланды вышли в полуфинал женского ЧМ

Матч ТВ11:00

Сборная Нидерландов обыграла Италию и вышла в полуфинал женского чемпионата мира

Чемпионат10:58

Женская сборная Голландии выбила Италию с чемпионата мира

Евро-футбол.ру11:05
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