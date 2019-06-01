Голландия победила Италию и вышла в полуфинал женского ЧМСпорт-Экспресс 11:24

Сборная Голландии стала третьим полуфиналистом женского чемпионата мира. В четвертьфинале голландки со счетом 2:0 обыграли Италию. В полуфинале "оранжевым" предстоит игра с победителем матча Германия - Швеция.

Голландия победила Италию и вышла в полуфинал женского ЧМ

Общество Судно с мусором с Филиппин прибыло в Канаду Контейнеры с канадским мусором прибыли на судне с Филиппин в Канаду для дальнейшей переработки.

Происшествия Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.

Происшествия В Башкирии педофил пытался изнасиловать 8-летнюю девочку В Башкирии в одной из деревень Федоровского района вечером 25 июня педофил напал на 8-летнюю девочка.

Политика В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.

Политика Противников президента Камеруна в Женеве разогнали слезоточивым газом Полиция в Женеве применила слезоточивый газ и водомет из-за митинга противников президента Камеруна Поля Бийя.

Армия и оружие Россия вывела на рынок новый катер с крылатыми ракетами Россия выводит на международный рынок военно-морской техники первый в мире катер на подводных крыльях с крылатыми ракетами морского базирования.

Общество Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.

Автоспорт Даниил Квят: «Квалификация была испорчена» Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал выступление в квалификации "Гран-при Австрии".

Происшествия В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.

Интернет Создатели «раздевающего» девушек приложения закрыли проект Платное приложение DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото, закрылось.

Политика Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.

Шоу-бизнес Елена Темникова вызвала Максима Фадеева на детектор лжи По словам артистки, отношения в коллективе разладились после того, как ее партнерша Ольга Серябкина и продюсер Максим Фадеев закрутили роман, который пытались скрыть.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до трех В результате наводнения в Иркутской области погибли три человека, 97 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Общество В России утвердили список запрещенных к содержанию животных Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Кино Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2» Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.

Единоборства Чехиркин выиграл золото Европейских игр в греко-римской борьбе Российский борец греко-римского стиля Александр Чехиркин выиграл золото Европейских игр, которые проходят в Минске.

Политика Трамп разрешил американским компаниям работать с Huawei Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские компании могут продолжать торговлю с Huawei.

Политика Возвращение РФ в ПАСЕ не связано с украинскими моряками Возвращение российской делегации в ПАСЕ не связано с украинскими моряками, заявил президент России Владимир Путин.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии Пять человек погибли при столкновении легковушки и грузовика в Калмыкии, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

Происшествия Застрявшую в лифте женщину спасло вино Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.

Кино Появился финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу» В сети появился новый трейлер боевика «Хоббс и Шоу», который выпустила киностудия Universal Pictures, ролик считается спин-оффом серии фильма «Форсаж».