Сборная Голландии в дополнительное время обыграла команду Швеции (1:0) в полуфинале чемпионата мира по футболу среди женщин. Единственный мяч на 99-й минуте забила Джеки Грунен. В финале голландки сыграют со сборной США.

Голландия обыграла Швецию и пробилась в финал женского чемпионата мира

Политика Путин назвал условие диалога с Киевом По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".

Кино Русалочку сыграет темнокожая актриса Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.

Кино В «Иллюзионе» покажут фильмы о преодолении сложностей В "Иллюзионе" в рамках инклюзивного проекта "Кинообразование без границ" открывается ретроспектива "Восхождение", на которой покажут фильмы о преодолении сложностей и достижении успеха героями с особенностями развития, сообщили в РОСКИНО.

Общество В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Футбол «Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии «Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.

Общество Дамбу в Тулуне строил отец замгубернатора региона Строительство дамбы в Тулуне вела с 2007 по 2009 год вела компания «Ремонт зданий и сооружений» из города Шелехов, директором которой был отец нынешнего замгубернатора Иркутской области Руслана Болотова Николай.

Здоровье Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Наука Молоко оказалось способно препятствовать развитию диабета и рака Оказалось, что в умеренных количествах молоко с низкой жирностью уменьшило риск развития метаболического синдрома и диабета второго типа.

Происшествия В США двенадцать человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады Двенадцать человек пострадали в результате падения мусоровоза с эстакады перед туннелем Линкольна в Нью-Джерси, сообщает телеканал CBS.

Экономика Пенсионный налог может стать обязательным Концепция ИПК предполагает, что из зарплат граждан будет изыматься дополнительный «пенсионный налог» (предположительно, в размере 6% от зарплаты), который пойдет на формирование дополнительной части пенсии.

Политика Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.

Футбол «ПСЖ» может купить Геррейру за € 15 млн Французский «Пари Сен-Жермен» хочет купить защитника дортмундской «Боруссии» Рафаэла Геррейру за € 15 млн, сообщает немецкое издание Bild.

Политика Зеленский отметил внедрение Канадой «мощных санкций» против России В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с главой МИД Канады Кристиной Фриланд призвал «поддержать ужесточение санкций против России».

Происшествия Опубликованы фотографии подлодки-носителя АС-31 в Баренцевом море Агентство ТАСС опубликовало несколько фотографий подводной лодки-носителя глубоководной станции АС-31, в результате пожара на которой погибли 14 офицеров-подводников.

Происшествия В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.

Политика Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.

Наука В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.

Здоровье Роспотребнадзор: эпидемия ВИЧ захватила новые регионы России В 13 субъектах РФ насчитывают более 1% населения с ВИЧ. В 35 регионах — более 0,5%, отмечается в материалах Роспотребнадзора.

Спорт Всемирная летняя Универсиада в Неаполе объявлена открытой Всемирная летняя Универсиада в итальянском Неаполе объявлена открытой.

Музыка Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова Британская группа Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова.

Общество Россиянкам разрешат более трехсот «мужских» профессий Предыдущий документ, утвержденный почти 20 лет назад, содержал 456 запрещенных для россиянок профессий.

Кино Квентин Тарантино заявил о завершении режиссерской карьеры «Однажды в Голливуде» станет девятой лентой в карьере Квентина Тарантино.