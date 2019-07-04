Футбол
Голландия обыграла Швецию и пробилась в финал женского чемпионата мираСпорт-Экспресс вчера в 17:40
Сборная Голландии в дополнительное время обыграла команду Швеции (1:0) в полуфинале чемпионата мира по футболу среди женщин. Единственный мяч на 99-й минуте забила Джеки Грунен. В финале голландки сыграют со сборной США.
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