Футбол

Голландия обыграла Швецию и пробилась в финал женского чемпионата мираСпорт-Экспресс вчера в 17:40

Сборная Голландии в дополнительное время обыграла команду Швеции (1:0) в полуфинале чемпионата мира по футболу среди женщин. Единственный мяч на 99-й минуте забила Джеки Грунен. В финале голландки сыграют со сборной США.
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Голландия и США сыграют в финале женского чемпионата мира

Советский спортвчера в 17:54

Голландия обыграла Швецию и пробилась в финал женского чемпионата мира

Спорт-Экспрессвчера в 17:40

Сборная Нидерландов сыграет с США в финале женского чемпионата мира

Soccer.ruвчера в 17:54

Женская сборная Нидерландов вышла в финал чемпионата мира

Матч ТВвчера в 17:52

Сборная Нидерландов обыграла Швецию и вышла в финал женского чемпионата мира

Чемпионатвчера в 17:46

Сборная Голландии обыграла Швецию и вышла в финал женского чемпионата мира

Sport24.ruвчера в 17:39

ЧМ-2019 (жен). Голландия и США сыграют в финале

Sports.ru02 июля в 09:45
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Политика

Путин назвал условие диалога с Киевом

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Обновлено вчера в 19:45
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Во время праздничного салюта в Минске погибла женщина

Обновлено вчера в 18:11
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

На Уралмаше убили экс-главу киргизской диаспоры

Обновлено 02 июля в 23:56
Кино

В «Иллюзионе» покажут фильмы о преодолении сложностей

В "Иллюзионе" в рамках инклюзивного проекта "Кинообразование без границ" открывается ретроспектива "Восхождение", на которой покажут фильмы о преодолении сложностей и достижении успеха героями с особенностями развития, сообщили в РОСКИНО.
Обновлено в 00:10
Общество

В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы

В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено вчера в 15:52
Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено вчера в 16:18
Общество

Дамбу в Тулуне строил отец замгубернатора региона

Строительство дамбы в Тулуне вела с 2007 по 2009 год вела компания «Ремонт зданий и сооружений» из города Шелехов, директором которой был отец нынешнего замгубернатора Иркутской области Руслана Болотова Николай.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

Обновлено вчера в 15:37
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 11:07
Наука

Молоко оказалось способно препятствовать развитию диабета и рака

Оказалось, что в умеренных количествах молоко с низкой жирностью уменьшило риск развития метаболического синдрома и диабета второго типа.
Обновлено в 01:18
Происшествия

В США двенадцать человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады

Двенадцать человек пострадали в результате падения мусоровоза с эстакады перед туннелем Линкольна в Нью-Джерси, сообщает телеканал CBS.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика

Пенсионный налог может стать обязательным

Концепция ИПК предполагает, что из зарплат граждан будет изыматься дополнительный «пенсионный налог» (предположительно, в размере 6% от зарплаты), который пойдет на формирование дополнительной части пенсии.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси

Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено вчера в 18:22
Футбол

«ПСЖ» может купить Геррейру за € 15 млн

Французский «Пари Сен-Жермен» хочет купить защитника дортмундской «Боруссии» Рафаэла Геррейру за € 15 млн, сообщает немецкое издание Bild.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Зеленский отметил внедрение Канадой «мощных санкций» против России

В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с главой МИД Канады Кристиной Фриланд призвал «поддержать ужесточение санкций против России».
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия

Опубликованы фотографии подлодки-носителя АС-31 в Баренцевом море

Агентство ТАСС опубликовало несколько фотографий подводной лодки-носителя глубоководной станции АС-31, в результате пожара на которой погибли 14 офицеров-подводников.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Политика

Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией

Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено вчера в 12:08
Наука

В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено 02 июля в 08:20
Здоровье

Роспотребнадзор: эпидемия ВИЧ захватила новые регионы России

В 13 субъектах РФ насчитывают более 1% населения с ВИЧ. В 35 регионах — более 0,5%, отмечается в материалах Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 04:15
Спорт

Всемирная летняя Универсиада в Неаполе объявлена открытой

Всемирная летняя Универсиада в итальянском Неаполе объявлена открытой.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Минобороны раскрыло имена всех погибших подводников

Обновлено вчера в 15:57
Политика

«Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из России

Обновлено вчера в 23:37
Музыка

Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова

Британская группа Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия

В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу

Обновлено вчера в 06:39
Общество

Россиянкам разрешат более трехсот «мужских» профессий

Предыдущий документ, утвержденный почти 20 лет назад, содержал 456 запрещенных для россиянок профессий.
Обновлено в 00:26
Кино

Квентин Тарантино заявил о завершении режиссерской карьеры

«Однажды в Голливуде» станет девятой лентой в карьере Квентина Тарантино.
Обновлено вчера в 09:37
Армия и оружие

В Черное море вошел французский корабль-разведчик

Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено вчера в 03:55
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