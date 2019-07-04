Футбол

Голландия обыграла Швецию и пробилась в финал женского чемпионата мираСпорт-Экспресс вчера в 17:40

Сборная Голландии в дополнительное время обыграла команду Швеции (1:0) в полуфинале чемпионата мира по футболу среди женщин. Единственный мяч на 99-й минуте забила Джеки Грунен. В финале голландки сыграют со сборной США.
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Женская сборная Голландии стала вторым финалистом чемпионата мира

Евро-футбол.ру01:19

Голландия и США сыграют в финале женского чемпионата мира

Советский спортвчера в 17:54

Голландия обыграла Швецию и пробилась в финал женского чемпионата мира

Спорт-Экспрессвчера в 17:40

Женская сборная Нидерландов вышла в финал чемпионата мира

Матч ТВвчера в 17:52

Сборная Нидерландов обыграла Швецию и вышла в финал женского чемпионата мира

Чемпионатвчера в 17:46

Сборная Голландии обыграла Швецию и вышла в финал женского чемпионата мира

Sport24.ruвчера в 17:39

ЧМ-2019 (жен). Голландия и США сыграют в финале

Sports.ru02 июля в 09:45
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Общество

Назван самый бодрящий растворимый кофе

Обновлено в 02:19
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

Обновлено 02 июля в 09:36
Общество

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий, сообщили СМИ

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект приказа ведомства.
Обновлено в 01:49
Происшествия

У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,5

Обновлено в 02:11
Недвижимость

Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года

Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.
Обновлено вчера в 03:51
Общество

ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания

Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
Обновлено в 01:19
Экономика

ФАС возбудила дело против Минобороны из-за продажи лома

ФАС считает Минобороны и подведомственную ему организацию виновными в нарушении закона «О конкуренции» на аукционах по продаже лома черных и цветных металлов.
Обновлено в 01:29
Единоборства

После допинг-скандала Иван Штырков подписал контракт с Rizin

Боец клуба "Архангел Михаил" Иван Штырков подписал контракт с японской организацией Rizin, сообщили в пресс-службе клуба.
Обновлено в 02:24
Экономика

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
Обновлено в 01:00
Политика

Путина спросили о планах после президентства

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:19
Общество

В Санкт-Петербурге из-за дождей подтопило несколько улиц

Накануне в городе было зафиксировано аномальное количество осадков, дождь не прекращался несколько часов.
Обновлено в 01:37
Наука

В Мёртвом море происходят солевые снегопады

Ни одно другое соленое озеро на Земле не демонстрирует такого необычного солевого обмена, что делает Мертвое море уникальной системой.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия

Восстановлена вероятная картина трагедии на глубоководной станции

Короткое замыкание в одном из распределительных щитов привело к пожару на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильные упаковки

Обновлено в 00:42
Наука

Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток

Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 00:20
Политика

Киев готовится к перебоям с транзитом российского газа

Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, число пострадавших уточняется, заявила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 17:59
Авто

Renault представил новое поколение Captur

Компания Renault представила кроссовер Renault Captur второго поколения.
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия

В Луганской области загорелся заминированный лес

На Украине, недалеко от Станицы Луганской, где на прошлой неделе завершился отвод вооружений, загорелся заминированный лес.
Обновлено в 02:31
Кино

Темнокожая актриса исполнит главную роль в ремейке «Русалочки»

Роль Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года исполнит темнокожая актриса Холли Бэйли.
Обновлено в 01:00
Наука

ВИЧ удалили из генома инфицированных мышей

Результат подтвердили сверхчувствительными методами определения нуклеиновой кислоты ВИЧ-1 и отсутствием следов передачи вируса от обработанных мышей к здоровым.
Обновлено вчера в 10:00
Политика

Путин освободил от должностей трех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено вчера в 11:01
Кино

Приключения Человека-паука и лауреат Каннского фестиваля: какие новинки кино увидят тамбовчане

Обновлено в 00:15
Футбол

«Барселона» заплатит за Неймара не больше 170 миллионов евро

Руководство «Барселоны» готово заплатить за нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше 170 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 02:16
Общество

Минсельхоз захотел контролировать сбор ягод и грибов

Правила должны коснуться сбора, переработки и оборота съедобных ресурсов. Речь идет о ягодах, орехах, грибах, и лекарственных растениях.
Обновлено вчера в 22:27
Футбол

Грузинский регбист высказался о своем отстранении в России

Грузинский регбист Реваз Бродзели прокомментировал информацию о своем отчислении из московского клуба "Слава".
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление ржавой бронетехники в Вашингтоне

Пентагон не придаёт большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне ко Дню независимости, заявили РИА Новости в пресс-службе Министерства обороны США.
Обновлено в 01:52
Происшествия

В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи

На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.
Обновлено вчера в 16:40
Здоровье

Голикова заявила о катастрофической убыли населения России

Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено 02 июля в 14:05
Как работают Яндекс.Новости?
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