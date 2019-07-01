Футбол

Голландия обыграла Швецию и пробилась в финал женского чемпионата мираСпорт-Экспресс вчера в 17:40

Сборная Голландии в дополнительное время обыграла команду Швеции (1:0) в полуфинале чемпионата мира по футболу среди женщин. Единственный мяч на 99-й минуте забила Джеки Грунен. В финале голландки сыграют со сборной США.
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Сборная Голландии обыграла Швецию и вышла в финал женского чемпионата мира

Sport24.ruвчера в 17:39

Сборная Нидерландов сыграет с США в финале женского чемпионата мира

Soccer.ruвчера в 17:54

Голландия обыграла Швецию и пробилась в финал женского чемпионата мира

Спорт-Экспрессвчера в 17:40

Футболистки сборной Нидерландов сыграют с командой США в финале чемпионата мира

ТАССвчера в 17:46

Сборная Нидерландов обыграла Швецию и вышла в финал женского чемпионата мира

Чемпионатвчера в 17:46

Женская сборная Нидерландов вышла в финал чемпионата мира

Матч ТВвчера в 17:52

ЧМ-2019 (жен). Голландия и США сыграют в финале

Sports.ru02 июля в 09:45
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:47, Вашингтон
Общество

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Политика

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Азар подарил Рикельме футболку, в которой сыграл последний матч за «Челси»

28-летний бельгиец подрали аргентинцу футболку, в которой провел свой последний официальный матч за "Челси".
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Sony может купить разработчиков Max Payne и Alan Wake

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14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

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Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.
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Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.
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Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
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Инженеры разработали «умные» очки с автофокусом

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Политика

Суд запретил Трампу тратить на постройку стены средства Пентагона

Окружной апелляционный суд США в Сан-Франциско отклонил запрос администрации президента США Дональда Трампа об отмене решения суда низшей инстанции, которым было заблокировано использование средств Пентагона на постройку стены на границе с Мексикой, пишет The Wall Street Journal.
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Политика

«Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из России

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Шоу-бизнес

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Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

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Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку

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Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

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Опубликованы фотографии подлодки-носителя АГС в Баренцевом море

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