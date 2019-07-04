Сборная Голландии обыграла Швецию в полуфинале женского чемпионата мира 1:0. Единственный мяч на 99-й минуте забила Джеки Грунен. В финале турнира голландки сыграют со сборной США.

Голландия и США сыграют в финале женского чемпионата мира

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