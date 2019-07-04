Футбол

Голландия и США сыграют в финале женского чемпионата мираСоветский спорт вчера в 17:54

Сборная Голландии обыграла Швецию в полуфинале женского чемпионата мира 1:0. Единственный мяч на 99-й минуте забила Джеки Грунен. В финале турнира голландки сыграют со сборной США.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Женская сборная Голландии стала вторым финалистом чемпионата мира

Евро-футбол.ру01:19

Голландия и США сыграют в финале женского чемпионата мира

Советский спортвчера в 17:54

Голландия обыграла Швецию и пробилась в финал женского чемпионата мира

Спорт-Экспрессвчера в 17:40

Женская сборная Нидерландов вышла в финал чемпионата мира

Матч ТВвчера в 17:52

Сборная Нидерландов обыграла Швецию и вышла в финал женского чемпионата мира

Чемпионатвчера в 17:46

Сборная Голландии обыграла Швецию и вышла в финал женского чемпионата мира

Sport24.ruвчера в 17:39

ЧМ-2019 (жен). Голландия и США сыграют в финале

Sports.ru02 июля в 09:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 08:52, Вашингтон
Экономика

Выставленный на продажу бизнес в России подешевел

Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу на доске интернет-объявлений «Авито», снизилась на 8% за последний год.
Обновлено в 04:57
Экономика

X5 Retail Group создаст совместное предприятие с «Абрау Дюрсо»

Обновлено в 08:09
Экономика

Деловая активность России снизилась впервые за последние три года

Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" В июне деловая активность России снизилась впервые с начала 2016 года.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве

Начальнику 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину, которому ранее вменялось получение взятки, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено в 08:50
Политика

Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Футбол

«Москальская рожа ляжет»: украинский футболист ждет матча с «Краснодаром»

Обновлено в 08:34
Гаджеты

Новый iPhone 11 может получить поворотную камеру

Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

В Брянской области задержали двух последовательниц «Свидетелей Иеговы»

Были задержаны 41-летняя и 30-летняя жительницы Новозыбковского района, которые, зная о запрете на территории России деятельности организации «Свидетели Иеговы», в течение долгого времени занимались активной пропагандой запрещенной идеологии.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве

По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы

Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.
Обновлено в 06:42
Происшествия

К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия

Обновлено в 05:47
Политика

«Северный поток – 2» спасут западные землесосы

К участию в строительстве морской части газопровода дополнительно привлекут иностранные суда различного назначения.
Обновлено в 06:57
Экономика

Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Политика

Коломойский счел Россию непричастной к конфликту в Донбассе

«Америке выгодно держать санкции против России», потому военную технику Вашингтон предоставил, «чтобы поддерживать конфликт в Донбассе», заключил он.
Обновлено в 07:26
Политика

Минобороны РФ обнародовало список погибших подводников

Обновлено вчера в 13:53
Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Политика

Иванов назвал снос советских памятников признаком нецивилизованности

Разрушение могил и памятников советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны при освобождении Польши, свидетельствует о нецивилизованности этой страны, заявил председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес

Фото «помолодевшей» Маши Распутиной шокировало поклонников

Певица Маша Распутина опубликовала в своем Instagram свою новую фотографию.
Обновлено вчера в 17:33
Экономика

Минфин РФ выступил за ужесточение наказания для «черных кредиторов»

Министерство финансов России выступает за ужесточение наказания для нелегальных кредиторов, вплоть до уголовной ответсвенности, заявил в четверг, 4 июля, замглавы ведомства Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:17
Политика

В Грузии сочли беспорядки в Тбилиси мятежом

Представитель грузинской генпрокуратуры Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки, которые произошли на митинге в Тблиси 20-21 июня, были частью плана некоторых лиц, которые собирались устроить мятеж для захвата власти.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Общество

В Исландии приняли закон, изменяющий правила образования фамилий

Парламент Исландии принял "закон о гендерной автономии", изменяющий правила образования исландских фамилий.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Число погибших из-за наводнения в Иркутской области выросло до 21

Обновлено в 07:17
Здоровье

Севастопольские онкологи впервые провели симультанную операцию

Хирурги севастопольского онкологического диспансера впервые прооперировали пациента с раком сигмовидной кишки и метастазами в печень.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии

Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Футбол

Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Обновлено в 04:09
Происшествия

В Саратове полицейские тайно переводили себе деньги с карт задержанных

В Саратове вынесен приговор двум бывшим полицейским, которых признали виновными в мошенничествах.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Берлине загорелся крупнейший вьетнамский торговый центр

Обновлено в 07:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное