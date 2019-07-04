Футбол
Голландия и США сыграют в финале женского чемпионата мираСоветский спорт вчера в 17:54
Сборная Голландии обыграла Швецию в полуфинале женского чемпионата мира 1:0. Единственный мяч на 99-й минуте забила Джеки Грунен. В финале турнира голландки сыграют со сборной США.
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Экономика
Выставленный на продажу бизнес в России подешевел
Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу на доске интернет-объявлений «Авито», снизилась на 8% за последний год.
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Происшествия
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Начальнику 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину, которому ранее вменялось получение взятки, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
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Происшествия
Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
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Гаджеты
Новый iPhone 11 может получить поворотную камеру
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Происшествия
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Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве
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Обновлено в 07:40
Происшествия
Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы
Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.
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Политика
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Обновлено в 06:57
Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
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Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
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Политика
Коломойский счел Россию непричастной к конфликту в Донбассе
«Америке выгодно держать санкции против России», потому военную технику Вашингтон предоставил, «чтобы поддерживать конфликт в Донбассе», заключил он.
Обновлено в 07:26
Политика
Минобороны РФ обнародовало список погибших подводников
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Политика
Иванов назвал снос советских памятников признаком нецивилизованности
Разрушение могил и памятников советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны при освобождении Польши, свидетельствует о нецивилизованности этой страны, заявил председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Обновлено в 07:56
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Фото «помолодевшей» Маши Распутиной шокировало поклонников
Певица Маша Распутина опубликовала в своем Instagram свою новую фотографию.
Обновлено вчера в 17:33
Экономика
Минфин РФ выступил за ужесточение наказания для «черных кредиторов»
Министерство финансов России выступает за ужесточение наказания для нелегальных кредиторов, вплоть до уголовной ответсвенности, заявил в четверг, 4 июля, замглавы ведомства Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:17
Политика
В Грузии сочли беспорядки в Тбилиси мятежом
Представитель грузинской генпрокуратуры Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки, которые произошли на митинге в Тблиси 20-21 июня, были частью плана некоторых лиц, которые собирались устроить мятеж для захвата власти.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Общество
В Исландии приняли закон, изменяющий правила образования фамилий
Парламент Исландии принял "закон о гендерной автономии", изменяющий правила образования исландских фамилий.
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Здоровье
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Происшествия
Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Саратове полицейские тайно переводили себе деньги с карт задержанных
В Саратове вынесен приговор двум бывшим полицейским, которых признали виновными в мошенничествах.
Обновлено в 08:00