Футбол
Голландец может перейти в «Спартак», ЦСКА интересуется алжирцемСпорт-Экспресс 26 июля в 16:00
Сообщается, что красно-белые могут заключить с Тилом как контракт на 4 года, так и по схеме "4+1". При этом, несмотря на желание 21-летнего футболиста переехать в Россию, голландский клуб якобы не намерен расставаться с ним.
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