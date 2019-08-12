Футбол
Голландец Уэсли Снейдер завершил карьеру футболистаМосковский Комсомолец вчера в 13:38
Когда-то Снейдер выступал за такие клубы как «Реал», «Аякс», «Интер» и «Галатасарай». В сборной Нидерландов Снейдер же провел 134 матча, в которых забил 31 гол.
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Снейдер закончил. Вспоминаем великий сезон-2009/10, за который ему не дали «Золотой мяч»
Sports.ruвчера в 14:15
Вы видели это фото Снайдера, Роббена и ван Перси много раз. Но вы будете скучать по ним
Спорт-Экспрессвчера в 14:43
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 00:58, Вашингтон
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие
Вступили в силу изменения закона о военной ипотеке
Во вторник, 13 августа, вступили в силу изменения закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Политика
СМИ: в августе может состояться встреча глав МИД Южной Кореи, Японии и Китая
Главы МИД Республики Корея, Китая и Японии могут провести трехстороннюю встречу до конца августа, несмотря на сохраняющиеся трения между Сеулом и Токио.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
У главы МИД Германии опять сломался самолет
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас был вынужден вылететь в Нью-Йорк на запасном самолете, потому что правительственный Airbus A321, на котором он собирался отправиться на заседание Совбеза ООН, оказался неисправным.
Обновлено вчера в 17:16
Гаджеты
Sony выпустила магнитолу с 9-дюймовым дисплеем для старых машин
Sony XAV-AX8000 получила типоразмер 1 DIN, поэтому она подойдет практически под все автомобили.
Обновлено вчера в 14:05
Баскетбол
Алексей Швед не сыграет на Кубке мира
На Олимпиаде 2012 Швед стал одним из главных козырей Дэвида Блатта.
Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Политика
В России иронично оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Обновлено вчера в 17:15
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском
Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:35
Культура
Дудь признался, о чем сказал бы Путину при встрече
Журналист Юрий Дудь на рок-фестивале «Чернозем» в Тамбове ответил на свой собственный "главный вопрос о Путине".
Обновлено вчера в 14:05
Общество
Вступает в действие закон о заочных сделках с недвижимостью
Закон запрещает продавать жилье без присутствия владельца, по электронной подписи, если собственник сам об этом не попросил и не принес в Росреестр заявление.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено вчера в 11:55
Теннис
Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Элисон Риске в первом круге проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
Обновлено вчера в 21:16
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Получившая при задержании удар в живот девушка подала заявление в СК
Обновлено вчера в 07:14
Политика
Пушков обвинил США в лицемерии из-за ДРСМД
Сенатор Алексей Пушков обвинил США в лицемерии, а также уличил Вашингтон в попытке привлечь Китай к переговорам по новому договору о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 00:46
Космос
Глюк в нейтронной звезде раскрывает свои скрытые секреты
В статье, опубликованной 12 августа в журнале Nature Astronomy, команда из Университета Монаша, Университета Макгилла в Канаде и Университета Тасмании изучила нейтронную звезду в южном небе, которая находится на расстоянии 1000 световых лет.
Обновлено вчера в 11:53
Общество
В Пенсионном фонде пояснили, как учеба влияет на пенсию
Ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер которой определяется ученическим договором (ст. 204 Трудового кодекса РФ), но она не облагается страховыми взносами (статья 420 Налогового кодекса РФ).
Обновлено 11 августа в 20:15
Политика
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
Солдат в форме НАТО изобразили на обновленном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.
Обновлено вчера в 21:54
Финансы
Биржа Аргентины рухнула почти на 40% на фоне президентских праймериз
Индекс Аргентинской фондовой биржи Merval обрушился на 37,93% (до 27 529,38 пункта) на фоне праймериз, по итогам которых команда действующего президента Маурисио Макри потерпела неудачу, сообщает CNBC.
Обновлено в 00:46
Политика
Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского
Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено вчера в 06:53
Здоровье
Минюст создал проект приказа о паллиативной помощи заключенным
Министерство юстиции России создало проект приказа, в котором говорится об оказании паллиативной помощи отбывающим уголовное наказание гражданам.
Обновлено вчера в 16:48
Общество
На Итурупе нашли артиллерийские орудия времен Второй мировой войны
Участники экспедиции Минобороны и Русского географического общества на острова Курильской гряды "Восточный бастион - Курильская гряда" на нашли острове Итуруп два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено вчера в 20:26
Футбол
«Нижний Новгород» арендовал форварда «Рубина» Сагитова
Нападающий "Рубина" Артур Сагитов проведет текущий сезон на правах аренды в составе "Нижнего Новгорода", сообщает официальный Twitter казанцев.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено 11 августа в 21:39
Общество
Иркутских школьников поселили в антисанитарный рязанский лагерь
Иркутских школьников поселили в антисанитарный рязанский лагерь.
Обновлено вчера в 05:48