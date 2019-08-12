Футбол

Голландец Уэсли Снейдер завершил карьеру футболистаМосковский Комсомолец вчера в 13:38

Когда-то Снейдер выступал за такие клубы как «Реал», «Аякс», «Интер» и «Галатасарай». В сборной Нидерландов Снейдер же провел 134 матча, в которых забил 31 гол.
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«Великий игрок, идеальная «десятка». Уэсли Снейдер завершил карьеру

Sport24.ruвчера в 17:10

Снейдер завершил карьеру

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Весли Снайдер официально завершил карьеру

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Вы видели это фото Снайдера, Роббена и ван Перси много раз. Но вы будете скучать по ним

Спорт-Экспрессвчера в 14:43

Снейдер завершил карьеру

Советский спортвчера в 12:50
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СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие

Вступили в силу изменения закона о военной ипотеке

Во вторник, 13 августа, вступили в силу изменения закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».
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Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

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СМИ: в августе может состояться встреча глав МИД Южной Кореи, Японии и Китая

Главы МИД Республики Корея, Китая и Японии могут провести трехстороннюю встречу до конца августа, несмотря на сохраняющиеся трения между Сеулом и Токио.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

У главы МИД Германии опять сломался самолет

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас был вынужден вылететь в Нью-Йорк на запасном самолете, потому что правительственный Airbus A321, на котором он собирался отправиться на заседание Совбеза ООН, оказался неисправным.
Обновлено вчера в 17:16
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Sony выпустила магнитолу с 9-дюймовым дисплеем для старых машин

Sony XAV-AX8000 получила типоразмер 1 DIN, поэтому она подойдет практически под все автомобили.
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Алексей Швед не сыграет на Кубке мира

На Олимпиаде 2012 Швед стал одним из главных козырей Дэвида Блатта.
Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Политика

В России иронично оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Обновлено вчера в 17:15
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском

Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:35
Культура

Дудь признался, о чем сказал бы Путину при встрече

Журналист Юрий Дудь на рок-фестивале «Чернозем» в Тамбове ответил на свой собственный "главный вопрос о Путине".
Обновлено вчера в 14:05
Общество

Вступает в действие закон о заочных сделках с недвижимостью

Закон запрещает продавать жилье без присутствия владельца, по электронной подписи, если собственник сам об этом не попросил и не принес в Росреестр заявление.
Обновлено в 00:16
Происшествия

Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома

Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

В жилом доме в Москве произошел взрыв газа

Обновлено вчера в 11:55
Теннис

Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Элисон Риске в первом круге проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
Обновлено вчера в 21:16
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

Получившая при задержании удар в живот девушка подала заявление в СК

Обновлено вчера в 07:14
Политика

Пушков обвинил США в лицемерии из-за ДРСМД

Сенатор Алексей Пушков обвинил США в лицемерии, а также уличил Вашингтон в попытке привлечь Китай к переговорам по новому договору о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 00:46
Космос

Глюк в нейтронной звезде раскрывает свои скрытые секреты

В статье, опубликованной 12 августа в журнале Nature Astronomy, команда из Университета Монаша, Университета Макгилла в Канаде и Университета Тасмании изучила нейтронную звезду в южном небе, которая находится на расстоянии 1000 световых лет.
Обновлено вчера в 11:53
Общество

В Пенсионном фонде пояснили, как учеба влияет на пенсию

Ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер которой определяется ученическим договором (ст. 204 Трудового кодекса РФ), но она не облагается страховыми взносами (статья 420 Налогового кодекса РФ).
Обновлено 11 августа в 20:15
Политика

В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО

Солдат в форме НАТО изобразили на обновленном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.
Обновлено вчера в 21:54
Финансы

Биржа Аргентины рухнула почти на 40% на фоне президентских праймериз

Индекс Аргентинской фондовой биржи Merval обрушился на 37,93% (до 27 529,38 пункта) на фоне праймериз, по итогам которых команда действующего президента Маурисио Макри потерпела неудачу, сообщает CNBC.
Обновлено в 00:46
Политика

Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
Обновлено вчера в 22:25
Общество

Названы наиболее востребованные в России профессии

Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Общество

ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей

Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено вчера в 06:53
Здоровье

Минюст создал проект приказа о паллиативной помощи заключенным

Министерство юстиции России создало проект приказа, в котором говорится об оказании паллиативной помощи отбывающим уголовное наказание гражданам.
Обновлено вчера в 16:48
Общество

На Итурупе нашли артиллерийские орудия времен Второй мировой войны

Участники экспедиции Минобороны и Русского географического общества на острова Курильской гряды "Восточный бастион - Курильская гряда" на нашли острове Итуруп два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено вчера в 20:26
Футбол

«Нижний Новгород» арендовал форварда «Рубина» Сагитова

Нападающий "Рубина" Артур Сагитов проведет текущий сезон на правах аренды в составе "Нижнего Новгорода", сообщает официальный Twitter казанцев.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено 11 августа в 21:39
Общество

Иркутских школьников поселили в антисанитарный рязанский лагерь

Иркутских школьников поселили в антисанитарный рязанский лагерь.
Обновлено вчера в 05:48
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Уэсли Снейдер
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, полузащитник катарского клуба «Аль-Гарафа». Рекордсмен сборной Нидерландов по количеству сыгранных матчей. Воспитанник футбольной академии «Аякса».
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