Когда-то Снейдер выступал за такие клубы как «Реал», «Аякс», «Интер» и «Галатасарай». В сборной Нидерландов Снейдер же провел 134 матча, в которых забил 31 гол.

Армия и оружие Вступили в силу изменения закона о военной ипотеке Во вторник, 13 августа, вступили в силу изменения закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».

Политика СМИ: в августе может состояться встреча глав МИД Южной Кореи, Японии и Китая Главы МИД Республики Корея, Китая и Японии могут провести трехстороннюю встречу до конца августа, несмотря на сохраняющиеся трения между Сеулом и Токио.

Политика У главы МИД Германии опять сломался самолет Министр иностранных дел Германии Хайко Маас был вынужден вылететь в Нью-Йорк на запасном самолете, потому что правительственный Airbus A321, на котором он собирался отправиться на заседание Совбеза ООН, оказался неисправным.

Гаджеты Sony выпустила магнитолу с 9-дюймовым дисплеем для старых машин Sony XAV-AX8000 получила типоразмер 1 DIN, поэтому она подойдет практически под все автомобили.

Баскетбол Алексей Швед не сыграет на Кубке мира На Олимпиаде 2012 Швед стал одним из главных козырей Дэвида Блатта.

Армия и оружие Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».

Армия и оружие Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.

Культура Дудь признался, о чем сказал бы Путину при встрече Журналист Юрий Дудь на рок-фестивале «Чернозем» в Тамбове ответил на свой собственный "главный вопрос о Путине".

Общество Вступает в действие закон о заочных сделках с недвижимостью Закон запрещает продавать жилье без присутствия владельца, по электронной подписи, если собственник сам об этом не попросил и не принес в Росреестр заявление.

Теннис Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати Российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Элисон Риске в первом круге проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.

Политика Пушков обвинил США в лицемерии из-за ДРСМД Сенатор Алексей Пушков обвинил США в лицемерии, а также уличил Вашингтон в попытке привлечь Китай к переговорам по новому договору о ракетах средней и меньшей дальности.

Космос Глюк в нейтронной звезде раскрывает свои скрытые секреты В статье, опубликованной 12 августа в журнале Nature Astronomy, команда из Университета Монаша, Университета Макгилла в Канаде и Университета Тасмании изучила нейтронную звезду в южном небе, которая находится на расстоянии 1000 световых лет.

Общество В Пенсионном фонде пояснили, как учеба влияет на пенсию Ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер которой определяется ученическим договором (ст. 204 Трудового кодекса РФ), но она не облагается страховыми взносами (статья 420 Налогового кодекса РФ).

Политика В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО Солдат в форме НАТО изобразили на обновленном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.

Финансы Биржа Аргентины рухнула почти на 40% на фоне президентских праймериз Индекс Аргентинской фондовой биржи Merval обрушился на 37,93% (до 27 529,38 пункта) на фоне праймериз, по итогам которых команда действующего президента Маурисио Макри потерпела неудачу, сообщает CNBC.

Политика Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.

Общество Названы наиболее востребованные в России профессии Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Общество ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Здоровье Минюст создал проект приказа о паллиативной помощи заключенным Министерство юстиции России создало проект приказа, в котором говорится об оказании паллиативной помощи отбывающим уголовное наказание гражданам.

Общество На Итурупе нашли артиллерийские орудия времен Второй мировой войны Участники экспедиции Минобороны и Русского географического общества на острова Курильской гряды "Восточный бастион - Курильская гряда" на нашли острове Итуруп два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Футбол «Нижний Новгород» арендовал форварда «Рубина» Сагитова Нападающий "Рубина" Артур Сагитов проведет текущий сезон на правах аренды в составе "Нижнего Новгорода", сообщает официальный Twitter казанцев.