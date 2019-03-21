Футбол

Голландцы разгромили белорусов в отборочном матче Евро-2020Вести.Ru вчера в 18:27

Матчем группы С между сборными Нидерландов и Белоруссии продолжился первый тур отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу. Голландцы на своем поле добились крупной победы со счетом 4:0. В составе победителей дубль оформил Мемфис Депай.
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Голландия – Беларусь (4:0). Гости повторили худший старт в отборочных циклах

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Депай поиздевался над Белоруссией, Шейдаев проиграл Влашичу

Спорт-Экспрессвчера в 19:15

Дубль Депая помог Нидерландам разгромить Беларусь в матче отбора на Евро-2020

Чемпионатвчера в 17:35

Сборная Нидерландов разгромила Белоруссию на старте отбора ЧЕ

Матч ТВвчера в 17:42

Голландия разгромила Белоруссию в матче квалификации Евро-2020

Советский спортвчера в 17:37

Голландия разгромила Белоруссию в матче отборочного турнира Евро-2020

Газета.Ruвчера в 18:00

Голландия не проигрывает на «Де Кейп» 25 матчей подряд. Это повторение рекорда

Sport24.ruвчера в 18:11

Сборная Беларуси крупно проиграла Голландии на старте квалификации к Евро-2020

КП - Беларусьвчера в 18:06
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Армия и оружие

Артиллеристы ЧФ проводят батарейные дуэли на полигонах в Крыму

Обновлено в 02:32
Происшествия

Неизвестный атаковал с ножом полицейского в Нижнекамске

В Татарстане неизвестный мужчина атаковал с ножом на полицейского возле одного из отделений МВД Нижнекамска, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Обновлено вчера в 22:09
Политика

Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается в Facebook внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Цивилев призвал не забывать о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 04:42
Общество

МВД сократило перечень опасных пород собак

Обновлено вчера в 12:15
Здоровье

В России предложили уточнить порядок постановки диагноза «наркомания»

В законодательстве предложили уточнить понятие больных наркоманией, а также исключить медицинское освидетельствование из числа процедур для постановки диагноза.
Обновлено 20 марта в 06:48
Политика

Bloomberg сообщил о возможной продаже США Тайваню 60 истребителей F-16

Обновлено вчера в 21:48
Экономика

Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus

"Заказчиком самолетов А220-300 в России выступает авиакомпания Red Wings, однако по имеющейся информации, у перевозчика в настоящее время возникли сложности с лизинговой компанией по условиям поставки самолетов, никак не связанные с вопросами сертификации", - сказал представитель Росавиации.
Обновлено в 02:10
Общество

В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию

Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Здоровье

Росздравнадзор проверит попадание данных пациентов в открытый доступ

Территориальный орган Росздравнадзора по Липецкой области проведет проверку инцидента с персональными данными пациентов, оказавшихся в открытом доступе на сайте госзакупок.
Обновлено в 03:36
Экономика

Иностранные банки отказываются работать с российскими компаниями

У российских компаний начались проблемы с переводом денег с зарубежных счетов на российские. Сложности возникли у ИП, компаний и физлиц.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 05:58
Кино

Актриса Маргарита Жарова умерла

«Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.
Обновлено вчера в 14:33
Общество

Врио губернатора Алексей Текслер выслушал опасения жителей Полетаево

Обновлено в 02:58
Футбол

Как Россия проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020

Сборная России на выезде уступила Бельгии со счётом 1:3 в стартовом матче квалификации Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:29
Политика

Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины

Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины.
Обновлено в 02:09
Общество

Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту

Отношение к женщинам «как ко второму сорту», по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Завод сына Рогозина сорвал гособоронзаказ на модернизацию Ил-76

Обновлено вчера в 14:16
Политика

В Казахстане полиция разогнала митинги против переименования Астаны

В Казахстане полиция разогнала митинги в Астане и Алма-Ате против переименования столицы страны в Нурсултан.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Суд отменил приговор создателю паблика «Мужское государство»

Советский суд Нижнего Новгорода отменил приговор создателю группы "Мужское государство" "ВКонтакте" Владиславу Позднякову, передает "Новая газета".
Обновлено в 02:58
Космос

Зафиксирован резкий рост солнечной активности

Солнечная активность в последние сутки резко возросла, свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
Обновлено вчера в 12:05
Экономика

Siemens и «Газпром энергохолдинг» подписали меморандум о создании совместного предприятия

ООО "Сименс" и "Газпром энергохолдинг" договорились о создании совместного предприятия, сообщили в пресс-службе Siemens.
Обновлено в 05:16
Гаджеты

В Microsoft показали прототип накопителя на основе ДНК

Специалисты Microsoft вместе с исследователями из Вашингтонского университета смогли успешно перевести цифровые данные в ДНК и обратно.
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Происшествия

На Ямале пассажирский вертолет совершил жесткую посадку

Пассажирский вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку примерно в 150 километрах от Нового Уренгоя.
Обновлено в 03:34
Общество

Названы регионы-лидеры по скорости трудоустройства безработных

В число лидеров попали также Кировская область, где на поиск подходящей вакансии уходит четыре месяца, и Республика Татарстан - 4,3 месяца.
Обновлено в 03:18
Спорт

У ИСУ нет доказательств, что Белл умышленно травмировала Ын Су

Международный союз конькобежцев (ИСУ) сделал заявление по поводу инцидента между Мараей Белл из США и Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес

Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина

Близкие Спартака Мишулина по-прежнему пытаются доказать, что Тимур Еремеев не имеет права называть себя сыном известного актера.
Обновлено в 00:00
Политика

Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов

Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено вчера в 14:56
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В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин

Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
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Мемфис Депай
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, нападающий французского клуба «Олимпик Лион» и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года. В 2015 году был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football. Отличается высокой скоростью, дриблингом, мощным ударом и техникой обработки мяча.
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