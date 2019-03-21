Футбол
Голландцы разгромили белорусов в отборочном матче Евро-2020Вести.Ru вчера в 18:27
Матчем группы С между сборными Нидерландов и Белоруссии продолжился первый тур отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу. Голландцы на своем поле добились крупной победы со счетом 4:0. В составе победителей дубль оформил Мемфис Депай.
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Голландия не проигрывает на «Де Кейп» 25 матчей подряд. Это повторение рекорда
Sport24.ruвчера в 18:11
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Сборная Беларуси крупно проиграла Голландии на старте квалификации к Евро-2020
КП - Беларусьвчера в 18:06
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Росздравнадзор проверит попадание данных пациентов в открытый доступ
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Экономика
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Обновлено в 05:15
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Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
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«Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.
Обновлено вчера в 14:33
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Как Россия проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020
Сборная России на выезде уступила Бельгии со счётом 1:3 в стартовом матче квалификации Евро-2020.
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Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту
Отношение к женщинам «как ко второму сорту», по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство.
Обновлено в 04:25
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Суд отменил приговор создателю паблика «Мужское государство»
Советский суд Нижнего Новгорода отменил приговор создателю группы "Мужское государство" "ВКонтакте" Владиславу Позднякову, передает "Новая газета".
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Зафиксирован резкий рост солнечной активности
Солнечная активность в последние сутки резко возросла, свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
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Siemens и «Газпром энергохолдинг» подписали меморандум о создании совместного предприятия
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Гаджеты
В Microsoft показали прототип накопителя на основе ДНК
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На Ямале пассажирский вертолет совершил жесткую посадку
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Названы регионы-лидеры по скорости трудоустройства безработных
В число лидеров попали также Кировская область, где на поиск подходящей вакансии уходит четыре месяца, и Республика Татарстан - 4,3 месяца.
Обновлено в 03:18
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У ИСУ нет доказательств, что Белл умышленно травмировала Ын Су
Международный союз конькобежцев (ИСУ) сделал заявление по поводу инцидента между Мараей Белл из США и Лим Ын Су из Южной Кореи.
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Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина
Близкие Спартака Мишулина по-прежнему пытаются доказать, что Тимур Еремеев не имеет права называть себя сыном известного актера.
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Политика
Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов
Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено вчера в 14:56
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В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин
Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
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