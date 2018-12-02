Футбол

Голкиперу «Спартака» Реброву наложили восемь швов
Газета.Ru
вчера в 15:40

Руководитель медицинского департамента московского "Спартака" Михаил Вартапетов прокомментировал травму головы голкипера Артема Реброва, которую он получил в матче против "Локомотива" в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ruвчера в 15:40

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Михаил Вартапетов: Реброву наложили восемь швов

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Реброву наложили восемь швов после матча с «Локомотивом»

РИА Новостивчера в 13:59

Михаил Вартапетов: «У Реброва легкое сотрясение мозга. Два дня отдыха – и он будет в порядке»

Sports.ruвчера в 13:59
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 03:23, Ашберн
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