Футбол
Голкиперу «Спартака» Реброву наложили восемь швов
Голкиперу «Спартака» Реброву наложили восемь швовГазета.Ruвчера в 15:40
Руководитель медицинского департамента московского "Спартака" Михаил Вартапетов прокомментировал травму головы голкипера Артема Реброва, которую он получил в матче против "Локомотива" в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ruвчера в 15:40
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Футбол
«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в белой форме
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Стало известно расписание матчей сборной России в отборе на Евро-2020
Уже известно, что свою первую встречу команда Станислава Черчесова проведёт против Бельгии 21 марта на выезде, а завершится отборочный турнир матчем в Сан-Марино 19 ноября.
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Футбол
Неймар забил 30 голов в 32 матчах чемпионата Франции
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Футбол
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«Севилья» сыграла вничью с «Алавесом»
«Севилья» поделила очки с «Алавесом» в матче 14-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 16:51
Футбол
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В матче 14-го тура чемпионата Италии Рома сыграла вничью с Интером 2:2.
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УЕФА создаст третий еврокубковый турнир
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен создать новый клубный турнир.
Обновлено в 03:06
Футбол
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Обновлено в 03:01
Футбол
Юрген Клопп: «Извиняюсь за свой забег. Не хотел проявить неуважение»
Обновлено вчера в 18:40
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Игорь Акинфеев провёл «на ноль» 300-й матч в карьере
Как отмечает РИА Новости, вратарь армейцев — рекордсмен среди российских голкиперов по этому показателю.
Обновлено вчера в 20:09
Футбол
Унаи Эмери: «Не знаю, присутствовал ли Озил на матче с „Тоттенхэмом“»
Незадолго до матча «Арсенала» против «Тоттенхэма» в чемпионате Англии появилась информация, что Озил пропустит встречу из-за повреждения.
Обновлено в 02:55
Футбол
Эрнесто Вальверде: «Дембеле сыграл прекрасно»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после матча с «Вильярреалом» (2:0) в Ла Лиге отметил автора голевой передачи полузащитника Усмана Дембеле.
Обновлено в 01:55
Футбол
«Челси» может вернуть из аренды Абрахама в январе
«Челси» может вернуть из аренды нападающего Тэмми Абрахама в январе.
Обновлено в 01:06