Футбол

Голкиперу «Спартака» Реброву наложили восемь швов
Газета.Ru
вчера в 15:40

Руководитель медицинского департамента московского "Спартака" Михаил Вартапетов прокомментировал травму головы голкипера Артема Реброва, которую он получил в матче против "Локомотива" в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ruвчера в 15:40

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Михаил Вартапетов: Реброву наложили восемь швов

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Михаил Вартапетов: «У Реброва легкое сотрясение мозга. Два дня отдыха – и он будет в порядке»

Sports.ruвчера в 13:59
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 06:44, Ашберн
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