Футбол
Голкипера «Ливерпуля» травмировал выбежавший на поле болельщикSoccer.ru 06:37
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что голкипер команды Адриан получил травму в необычных условиях. Игрок праздновал победу в Суперкубке УЕФА, когда на поле выбежал фанат и наступил вратарю на лодыжку.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:23, Ашберн
Происшествия
Место жесткой посадки А321 сняли с коптера
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
Гражданин США сбежал в киевском аэропорту "Борисполь" от сотрудников СБ Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Пираты захватили судно с россиянами у берегов Камеруна
На атакованном в Камеруне грузовом судне находятся трое россиян.
Обновлено в 08:18
Происшествия
По факту танцев с автоматом на Кирова возбуждено уголовное дело
В Калуге возбуждено уголовное дело по части 2 статьи УК РФ "Хулиганство" после перекрытия улицы Кирова и танцев с предметом, похожим на оружие.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено 14 августа в 08:38
Происшествия
Уроженец Казани Муха Люберецкий отрекся от титула «вор в законе»
59-летний уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрекся от титула «вор в законе».
Обновлено в 04:55
Футбол
Пилот «Аэробуса А-321» Дамир Юсупов оказался болельщиком «Спартака»
Пилот Дамир Юсупов, посадивший «Аэробус А-321» в кукурузное поле под подмосковным Жуковским, рассказал, что с детства болеет за московский «Спартак».
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
В ДНР произошло столкновение с украинскими диверсантами
После столкновения в районе города Докучаевск противник был вынужден отступить, передает Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 05:51
Политика
Россию обвинили в терроризировании украинских рыбаков в Азовском море
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России незаконно задерживают украинских рыбаков в Азовском море.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Тарасов: Третьего в постели я не приемлю
Футболист покинул «Локомотив» после девяти сезонов в московском клубе. За сборную России Тарасов сыграл восемь матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 16:44
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Интернет
Google лишает Chrome поддержки FTP
Атаки по сторонним каналам Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Еще осенью 2018 года стало известно, что разработчики Chrome и Firefox начали претворять в жизнь идею по прекращению поддержки FTP в своих браузерах.
Обновлено в 03:30
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель
Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Кино
Вышел новый эпизод веб-сериала Mr. Freeman
Что еще известно: Сериал Mr. Freeman выходит на ютубе с 2009 года.
Обновлено в 08:09
Кино
Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале
Юэн МакГрегор может вновь сыграть мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в новом сериале по вселенной «Звёздных войн» для стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»
В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Происшествия
Российский турист погиб на курорте в Турции
Обновлено в 07:32
Происшествия
Экипаж А321 премируют после посадки в поле
Обновлено в 03:26
Здоровье
Названа самая канцерогенная бытовая вещь
Специалисты озвучили, какая вещь в быту может спровоцировать развитие рака.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани
Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани Сотрудники МВД провели обыск в офисе правозащитной организации «Правовая инициатива» в Назрани.
Обновлено в 06:56
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Дональд Трамп хочет купить Гренландию — крупнейший в мире остров, который принадлежит Дании, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
В ФСИН подтвердили побои и вымогательства в СИЗО «Кресты-2»
Проверка ФСИН выявила нарушения содержания осужденных в СИЗО "Кресты-2", в том числе избиения и вымогательства денег, передает РИА "Новости" со ссылкой на замдиректора службы Валерия Бояринева.
Обновлено в 08:14
Театры
Пускепалис стал худруком театра имени Волкова
Сергей Пускепалис избран художественным руководителем Театра имени Волкова, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Собчак перевоплотилась в балерину
На фотографии Ксения Собчак стоит на кнехте яхты на левой ноге, а правую, как настоящая балерина, вытянула под углом 90 градусов.
Обновлено в 07:25
Финансы
Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода
В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).
Обновлено вчера в 19:28
Игры
Mail.ru Group запустит глобальную игровую платформу
Бренд My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) представит собственную игровую платформу, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:01