Футбол

Голкипер в ЮАР забил в свои ворота во время празднования сейваГазета.Ru 06:13

В основное время клубы сыграли вничью. В серии пенальти вратарь "Орландо" отразил мяч красно-белых, но, начав праздновать, потерял концентрацию. Мяч после его сейва полетел вверх, а потом приземлился за линию ворот.
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В матче со «Спартаком» голкипер из ЮАР забил в свои ворота во время празднования сэйва

Советский спорт07:28

Курьезный пенальти юношеского «Спартака» на турнире в ЮАР

Чемпионат07:35

Эпичный фейл вратаря. Он праздновал отбитый пенальти, когда мяч летел в ворота

Sport24.ru06:04

Голкипер в ЮАР забил в свои ворота во время празднования сейва

Газета.Ru06:13

Курьезный пенальти в послематчевой серии в матче с участием юношеского «Спартака» в ЮАР. Видео

Спорт-Экспресс05:59

Вратарь отбил пенальти от юношеского «Спартака» и пошел праздновать, а мяч отскочил в ворота

Eurosport.ru08:25

Юноши «Спартака» забили очень смешной пенальти. Вратарь отбил, ушел с ворот, а мяч в них залетел

Бомбардир.ру07:07
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Армия и оружие

Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья

Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Единоборства

Макгрегор вызвал на бой актера Уолберга

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в своем твиттере вызвал на поединок актера Марка Уолберга, передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес

Ольга Зуева спровоцировала слухи о помолвке с Данилой Козловским

Ольга Зуева спровоцировала слухи о помолвке с Данилой Козловским Стоит отметить, что какие-либо слухи о себе ни Ольги Зуева, ни Данила Козловский не комментируют.
Обновлено в 07:03
Политика

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Обновлено в 07:56
Политика

Явка на выборы президента Украины превысила 45%

Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.
Обновлено в 08:41
Культура

NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта

Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта Сама Ольга Бузова, к слову, опубликовала в своем микроблоге видео с концерта, однако на нем запечатлены лишь теплые объятия артистов.
Обновлено в 03:47
Политика

В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг

Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
Политика

Британский посол публично нарушила украинский закон о выборах

Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.
Обновлено в 09:09
Происшествия

В Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек

Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 04:46
Общество

В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Российский самолет с третьей попытки приземлился в Будапеште

Самолет Airbus российской авиакомпании при посадке в Будапеште 30 марта вечером дважды не смог выпустить шасси.
Обновлено в 04:48
Политика

Сенатор рассказал, что ждет Украину в случае победы Порошенко

В воскресенье на Украине проходят президентские выборы Сенатор от Марий Эл, глава комитета по международным делам, Константин Косачев заявил, что Украину ждет полный разрыв экономических связей с РФ в случае победы действующего президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:32
Происшествия

В Казахстане прорвало плотину. Вода идет на Кокшетау

Кенесаринскую плотину прорвало в Акмолинской области В Казахстане прорвало Кенесаринскую плотину, расположенную в Акмолинской области.
Обновлено в 09:40
Политика

Таисия Повалий взбудоражила избирателей на выборах президента Украины

Таисия Повалий взбудоражила избирателей на выборах президента Украины, начавшихся 31 марта, в 08:00.
Обновлено в 07:09
Футбол

Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»

Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Политика

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Наука

Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы

Обновлено 28 марта в 12:13
Происшествия

Две пумы напали на ребенка в Канаде

Обновлено вчера в 16:26
Культура

Мединский: в Театре Волкова выступают за объединение с Александринкой

В среду Мединский сообщил, что ярославский Театр драмы имени Волкова и петербургский Александринский театр по инициативе худруков обоих учреждений намерены объединиться в единый театральный комплекс - Первый национальный театр.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия

Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина

Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Политика

Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз машин из США

Правительство Китая продлило решение о приостановке взыскания повышенных тарифов на импорт американских автомобилей и комплектующих, сообщает Global Times со ссылкой на Минфин КНР.
Обновлено в 08:48
Политика

Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского

Обновлено в 07:39
Происшествия

Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользования

Обновлено в 09:34
Общество

В работе онлайн-кинотеатра Netflix произошел сбой

Пользователи столкнулись c проблемами в работе он-лайн кинотеатра Netflix, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах и операторах.
Обновлено вчера в 19:43
Политика

В Киеве десятки человек установили палатки у здания ЦИК

Несколько десятков мужчин, в основном спортивно одетых, установили палатки без партийной символики на площади у ЦИК Украины.
Обновлено в 08:36
Общество

Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволившуюся из школы из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову.
Обновлено в 06:15
Политика

Лавров ответил на слова Помпео о мерах НАТО против России

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих

Полиция Лондона разыскивает мужчину, который предположительно стоит за четырьмя нападениями на случайных прохожих, совершенными в субботу и воскресенье в районе Эдмонтон.
Обновлено в 08:20
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Государство на юге Африки. На севере граничит с Намибией, Ботсваной и Зимбабве, на северо-востоке - с Мозамбиком и Эсватини. Внутри территории ЮАР находится государство-анклав Лесото. ЮАР является одной из самых национально разнообразных стран Африки и имеет наибольшую долю белого, азиатского и смешанного населения на континенте.
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