Голкипер в ЮАР забил в свои ворота во время празднования сейваГазета.Ru 06:13

В основное время клубы сыграли вничью. В серии пенальти вратарь "Орландо" отразил мяч красно-белых, но, начав праздновать, потерял концентрацию. Мяч после его сейва полетел вверх, а потом приземлился за линию ворот.

Голкипер в ЮАР забил в свои ворота во время празднования сейва

Армия и оружие Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.

Единоборства Макгрегор вызвал на бой актера Уолберга Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в своем твиттере вызвал на поединок актера Марка Уолберга, передает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Ольга Зуева спровоцировала слухи о помолвке с Данилой Козловским Ольга Зуева спровоцировала слухи о помолвке с Данилой Козловским Стоит отметить, что какие-либо слухи о себе ни Ольги Зуева, ни Данила Козловский не комментируют.

Политика Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.

Политика Явка на выборы президента Украины превысила 45% Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.

Культура NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.

Шоу-бизнес Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта Сама Ольга Бузова, к слову, опубликовала в своем микроблоге видео с концерта, однако на нем запечатлены лишь теплые объятия артистов.

Политика В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.

Политика Британский посол публично нарушила украинский закон о выборах Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.

Происшествия В Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Общество В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.

Происшествия Российский самолет с третьей попытки приземлился в Будапеште Самолет Airbus российской авиакомпании при посадке в Будапеште 30 марта вечером дважды не смог выпустить шасси.

Политика Сенатор рассказал, что ждет Украину в случае победы Порошенко В воскресенье на Украине проходят президентские выборы Сенатор от Марий Эл, глава комитета по международным делам, Константин Косачев заявил, что Украину ждет полный разрыв экономических связей с РФ в случае победы действующего президента Петра Порошенко.

Происшествия В Казахстане прорвало плотину. Вода идет на Кокшетау Кенесаринскую плотину прорвало в Акмолинской области В Казахстане прорвало Кенесаринскую плотину, расположенную в Акмолинской области.

Политика Таисия Повалий взбудоражила избирателей на выборах президента Украины Таисия Повалий взбудоражила избирателей на выборах президента Украины, начавшихся 31 марта, в 08:00.

Футбол Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом» Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".

Политика Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2» Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.

Культура Мединский: в Театре Волкова выступают за объединение с Александринкой В среду Мединский сообщил, что ярославский Театр драмы имени Волкова и петербургский Александринский театр по инициативе худруков обоих учреждений намерены объединиться в единый театральный комплекс - Первый национальный театр.

Происшествия Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Происшествия Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.

Политика Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз машин из США Правительство Китая продлило решение о приостановке взыскания повышенных тарифов на импорт американских автомобилей и комплектующих, сообщает Global Times со ссылкой на Минфин КНР.

Общество В работе онлайн-кинотеатра Netflix произошел сбой Пользователи столкнулись c проблемами в работе он-лайн кинотеатра Netflix, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах и операторах.

Политика В Киеве десятки человек установили палатки у здания ЦИК Несколько десятков мужчин, в основном спортивно одетых, установили палатки без партийной символики на площади у ЦИК Украины.

Общество Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволившуюся из школы из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову.

Политика Лавров ответил на слова Помпео о мерах НАТО против России Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.