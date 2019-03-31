Футбол
Голкипер в ЮАР забил в свои ворота во время празднования сейваГазета.Ru 06:13
В основное время клубы сыграли вничью. В серии пенальти вратарь "Орландо" отразил мяч красно-белых, но, начав праздновать, потерял концентрацию. Мяч после его сейва полетел вверх, а потом приземлился за линию ворот.
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Армия и оружие
Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья
Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в своем твиттере вызвал на поединок актера Марка Уолберга, передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
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Ольга Зуева спровоцировала слухи о помолвке с Данилой Козловским Стоит отметить, что какие-либо слухи о себе ни Ольги Зуева, ни Данила Козловский не комментируют.
Обновлено в 07:03
Политика
Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами
Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
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Политика
Явка на выборы президента Украины превысила 45%
Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.
Обновлено в 08:41
Культура
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта
Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта Сама Ольга Бузова, к слову, опубликовала в своем микроблоге видео с концерта, однако на нем запечатлены лишь теплые объятия артистов.
Обновлено в 03:47
Политика
В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг
Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
Политика
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Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 04:46
Общество
В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Российский самолет с третьей попытки приземлился в Будапеште
Самолет Airbus российской авиакомпании при посадке в Будапеште 30 марта вечером дважды не смог выпустить шасси.
Обновлено в 04:48
Политика
Сенатор рассказал, что ждет Украину в случае победы Порошенко
В воскресенье на Украине проходят президентские выборы Сенатор от Марий Эл, глава комитета по международным делам, Константин Косачев заявил, что Украину ждет полный разрыв экономических связей с РФ в случае победы действующего президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Казахстане прорвало плотину. Вода идет на Кокшетау
Кенесаринскую плотину прорвало в Акмолинской области В Казахстане прорвало Кенесаринскую плотину, расположенную в Акмолинской области.
Обновлено в 09:40
Политика
Таисия Повалий взбудоражила избирателей на выборах президента Украины
Таисия Повалий взбудоражила избирателей на выборах президента Украины, начавшихся 31 марта, в 08:00.
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Футбол
Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»
Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Политика
Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Наука
Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы
Обновлено 28 марта в 12:13
Происшествия
Две пумы напали на ребенка в Канаде
Обновлено вчера в 16:26
Культура
Мединский: в Театре Волкова выступают за объединение с Александринкой
В среду Мединский сообщил, что ярославский Театр драмы имени Волкова и петербургский Александринский театр по инициативе худруков обоих учреждений намерены объединиться в единый театральный комплекс - Первый национальный театр.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина
Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Политика
Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз машин из США
Правительство Китая продлило решение о приостановке взыскания повышенных тарифов на импорт американских автомобилей и комплектующих, сообщает Global Times со ссылкой на Минфин КНР.
Обновлено в 08:48
Политика
Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского
Обновлено в 07:39
Общество
В работе онлайн-кинотеатра Netflix произошел сбой
Пользователи столкнулись c проблемами в работе он-лайн кинотеатра Netflix, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах и операторах.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
В Киеве десятки человек установили палатки у здания ЦИК
Несколько десятков мужчин, в основном спортивно одетых, установили палатки без партийной символики на площади у ЦИК Украины.
Обновлено в 08:36
Общество
Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволившуюся из школы из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову.
Обновлено в 06:15
Политика
Лавров ответил на слова Помпео о мерах НАТО против России
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих
Полиция Лондона разыскивает мужчину, который предположительно стоит за четырьмя нападениями на случайных прохожих, совершенными в субботу и воскресенье в районе Эдмонтон.
Обновлено в 08:20