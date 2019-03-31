Футбол
Голкипер в ЮАР забил в свои ворота во время празднования сейваГазета.Ru 06:13
В основное время клубы сыграли вничью. В серии пенальти вратарь "Орландо" отразил мяч красно-белых, но, начав праздновать, потерял концентрацию. Мяч после его сейва полетел вверх, а потом приземлился за линию ворот.
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Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России
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В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
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Бывший тренер "Кристал Пэлас" Иан Холлоуэй считает, что "Манчестер Юнайтед" стоит подписать нападающего команды Вильфрида Заа, который уже выступал за "МЮ" ранее.
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Экономика
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В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
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Футбол
ЦСКА — «Уфа»: Обляков и Дивеев сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 08:23
Общество
Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ
Адвокат француского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Авто
Составлен топ-5 самых бюджетных спорткаров в России
По итогам очередного исследования эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных спорткаров в России в 2019 году.
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Политика
Миллер заявил от отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
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Обновлено в 05:25
Армия и оружие
В параде Победы в Петербурге задействуют сотню единиц военной техники
В воскресенье, 31 марта, стало известно, что в этом году в параде Победы в Петербурге примут участие около ста единиц военной техники.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к полноценной военной кампании в секторе Газа.
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Экономика
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Компания "Россети" предлагает ввести плату для потребителей за резервируемую мощность с 2020 года в размере 5% с постепенным увеличением до 100% с 2025 года, сообщил глава компании Павел Ливинский в ходе расширенного заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики в рамках проведения Красноярского экономического форума.
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Зеленский проголосовал за «очень достойного человека» и дал первое «президентское» обещание
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Полина Гагарина участвует в известном вокальном конкурсе "Singer", который сейчас проходит в Китае.
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В Самаре произошло нестандартное ДТП: иномарка вылетела с четвертого этажа торгового центра "Гудок".
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Что говорят об Овечкине партнёры, соперники и журналисты
Уверен, были люди, которые сильно сомневались в нём и полагали, что он вот-вот остановится, но Овечкин нашёл чем им ответить.
Обновлено в 06:30
Экономика
Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларов
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
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Эксперт объяснил уникальность нового Ил-112В
Военный эксперт и руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин в беседе с RT прокомментировал первый испытательный полёт нового российского военно-транспортного самолёта Ил-112В.
Обновлено вчера в 11:43