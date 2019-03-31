Голкипер в ЮАР забил в свои ворота во время празднования сейваГазета.Ru 06:13

В основное время клубы сыграли вничью. В серии пенальти вратарь "Орландо" отразил мяч красно-белых, но, начав праздновать, потерял концентрацию. Мяч после его сейва полетел вверх, а потом приземлился за линию ворот.

Голкипер в ЮАР забил в свои ворота во время празднования сейва

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