Футбол

Голкипер в ЮАР забил в свои ворота во время празднования сейваГазета.Ru 06:13

В основное время клубы сыграли вничью. В серии пенальти вратарь "Орландо" отразил мяч красно-белых, но, начав праздновать, потерял концентрацию. Мяч после его сейва полетел вверх, а потом приземлился за линию ворот.
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В матче со «Спартаком» голкипер из ЮАР забил в свои ворота во время празднования сэйва

Советский спорт07:28

Курьезный пенальти в послематчевой серии в матче с участием юношеского «Спартака» в ЮАР. Видео

Спорт-Экспресс05:59

Курьезный пенальти юношеского «Спартака» на турнире в ЮАР

Чемпионат07:35

Голкипер в ЮАР забил в свои ворота во время празднования сейва

Газета.Ru06:13

Эпичный фейл вратаря. Он праздновал отбитый пенальти, когда мяч летел в ворота

Sport24.ru06:04

Вратарь рано отпраздновал отбитый пенальти и забил сам себе

News.ru06:57

Юноши «Спартака» забили очень смешной пенальти. Вратарь отбил, ушел с ворот, а мяч в них залетел

Бомбардир.ру07:07
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"Один из кандидатов на пост президента сегодня сделал то, что может квалифицироваться как признак уголовного преступления, в частности, раскрытие тайны голосования", - передает слова Варченко портал "Украина.ру" За демонстрацию избирательного бюллетеня ему грозит до трех лет лишения свободы.
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NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
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Бывший тренер "Кристал Пэлас" Иан Холлоуэй считает, что "Манчестер Юнайтед" стоит подписать нападающего команды Вильфрида Заа, который уже выступал за "МЮ" ранее.
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Стало известно о первых нарушениях на выборах президента Украины

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Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 08:23
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Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ

Адвокат француского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
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Составлен топ-5 самых бюджетных спорткаров в России

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На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова

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В параде Победы в Петербурге задействуют сотню единиц военной техники

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к полноценной военной кампании в секторе Газа.
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Компания "Россети" предлагает ввести плату для потребителей за резервируемую мощность с 2020 года в размере 5% с постепенным увеличением до 100% с 2025 года, сообщил глава компании Павел Ливинский в ходе расширенного заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики в рамках проведения Красноярского экономического форума.
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Военный эксперт и руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин в беседе с RT прокомментировал первый испытательный полёт нового российского военно-транспортного самолёта Ил-112В.
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