Футбол

Голкипер в ЮАР забил в свои ворота во время празднования сейваГазета.Ru 06:13

В основное время клубы сыграли вничью. В серии пенальти вратарь "Орландо" отразил мяч красно-белых, но, начав праздновать, потерял концентрацию. Мяч после его сейва полетел вверх, а потом приземлился за линию ворот.
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В матче со «Спартаком» голкипер из ЮАР забил в свои ворота во время празднования сэйва

Советский спорт07:28

Вратарь отбил пенальти от юношеского «Спартака» и пошел праздновать, а мяч отскочил в ворота

Eurosport.ru08:25

Голкипер в ЮАР забил в свои ворота во время празднования сейва

Газета.Ru06:13

Эпичный фейл вратаря. Он праздновал отбитый пенальти, когда мяч летел в ворота

Sport24.ru06:04

Курьезный пенальти в послематчевой серии в матче с участием юношеского «Спартака» в ЮАР. Видео

Спорт-Экспресс05:59

Курьезный пенальти юношеского «Спартака» на турнире в ЮАР

Чемпионат07:35

Юноши «Спартака» забили очень смешной пенальти. Вратарь отбил, ушел с ворот, а мяч в них залетел

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