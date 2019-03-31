Голкипер в ЮАР забил в свои ворота во время празднования сейваГазета.Ru 06:13

В основное время клубы сыграли вничью. В серии пенальти вратарь "Орландо" отразил мяч красно-белых, но, начав праздновать, потерял концентрацию. Мяч после его сейва полетел вверх, а потом приземлился за линию ворот.

Голкипер в ЮАР забил в свои ворота во время празднования сейва

Политика Сенатор рассказал, что ждет Украину в случае победы Порошенко В воскресенье на Украине проходят президентские выборы Сенатор от Марий Эл, глава комитета по международным делам, Константин Косачев заявил, что Украину ждет полный разрыв экономических связей с РФ в случае победы действующего президента Петра Порошенко.

Политика МГБ ДНР: Киев проводит фильтрационные мероприятия у линии разграничения Спецслужбами ДНР получена оперативная информация о том, что сотрудники украинских силовых ведомств проводят массовые фильтрационные мероприятия в 20-километровой зоне от линии разграничения.

Происшествия В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.

Единоборства Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.

Политика Опубликованы данные первых экзитполов на выборах президента Украины Появились данные первых экзитполов выборов президента Украины. Их опубликовал в соцсетях журналист Мустафа Найем.

Футбол Семак поздравил «Зенит» с победой над «Оренбургом» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил свою команду с победой над «Оренбургом» (3:1) матче 21-го тура чемпионата России.

Политика Шарий сделал прогноз на итоги первого тура выборов президента Украины Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал ход президентских выборов на Украине и назвал кандидатов, которые, по его мнению, вероятнее всего пройдут во второй тур.

Общество В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.

Происшествия «Победа» прекратила выполнять рейсы из Петербурга за рубеж С 31 марта авиакомпания «Победа» закрывает международные полеты из Северной столицы.

Политика Вышинский собирается проголосовать на выборах президента Украины Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским.

Политика Порошенко поздравил Усика с победой Гвоздика Президент Украины Петр Порошенко по ошибке поздравил с победой боксера Александра Усика вместо Александра Гвоздика.

Шоу-бизнес Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.

Политика Завершилось голосование на выборах президента Украины в Австралии В столице Австралии Канберре завершилось голосование на единственном в этой стране избирательном участке на выборах президента Украины, передает УНИАН.

Политика Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2» Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.

Происшествия На обочине дороги в ХМАО обнаружилась свалка полицейских документов Возле автомобильной дороги в Советском районе Югры обнаружилась свалка полицейских документов - протоколов и постановлений.

Шоу-бизнес Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.