Футбол
Голкипер в ЮАР забил в свои ворота во время празднования сейваГазета.Ru 06:13
В основное время клубы сыграли вничью. В серии пенальти вратарь "Орландо" отразил мяч красно-белых, но, начав праздновать, потерял концентрацию. Мяч после его сейва полетел вверх, а потом приземлился за линию ворот.
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