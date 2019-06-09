Голкипер сборной Англии забил сам и отразил пенальтиГЛАС.RU вчера в 14:39

Правда, игра с Швейцарией не была легкой для англичан: одолеть соперников получилось только в серии послематчевых пенальти. Сборная Англии весь матч смотрелась уверенней оппонентов, провела несколько хороших атак, но так и не смогла найти подход к воротам Швейцарии.

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