Футбол
Голкипер сборной Англии забил сам и отразил пенальтиГЛАС.RU вчера в 14:39
Лига наций УЕФА, Матч за третье место, вчера
Стадион «Афонсу Энрикиш»
|23′
Дэнни Роуз
|27′
Джесси Лингард
Эдмилсон Фернандеш
Денис Закария
|61′
Джердан Шакири
Стивен Цубер
|66′
|70′
Дэнни Роуз
Кайл Уокер
|75′
Харри Кейн
Каллум Уилсон
Рикардо Родригес
Йосип Дрмич
|87′
|106′
Джесси Лингард
Джейдон Санчо
|106′
Фабиан Делф
Росс Баркли
Харис Сеферович
Ноа Окафор
|113′
Гранит Джака
|116′
|П
|43%
|Владение мячом
|57%
|5
|Удары в сторону ворот
|6
|3
|Удары в створ ворот
|5
|7
|Сейвы вратарём
|3
|3
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|9
|15
|Фолы
|17
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Швейцария
Расстановка 3‑4‑3
1
Зоммер
4
Эльведи
22
Шер
5
Аканджи
2
Мбабу
17
Закария
10
Джака
19
Дрмич
14
Цубер
7
Окафор
8
Фройлер
1
Пикфорд
22
Александер-Арнолд
12
Гомес
6
Магуайр
2
Уокер
4
Дайер
20
Алли
18
Баркли
11
Санчо
21
Уилсон
10
Стерлинг
Англия
Расстановка 4‑2‑1‑3
Правда, игра с Швейцарией не была легкой для англичан: одолеть соперников получилось только в серии послематчевых пенальти. Сборная Англии весь матч смотрелась уверенней оппонентов, провела несколько хороших атак, но так и не смогла найти подход к воротам Швейцарии.
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Швейцария — Англия — (0:0), 5:6 по пенальти. Видеообзор матча за 3-е место Лиги Наций
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:54, Ашберн
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