Футбол

Голкипер сборной Англии забил сам и отразил пенальтиГЛАС.RU 14:39

Швейцария — Англия
0 – 0
5 : 6 по пенальти
Лига наций УЕФА, Матч за третье место, сегодня
Стадион «Афонсу Энрикиш»
23′
Дэнни Роуз
27′
Джесси Лингард
Эдмилсон Фернандеш
Денис Закария
61′
Джердан Шакири
Стивен Цубер
66′
70′
Дэнни Роуз
Кайл Уокер
75′
Харри Кейн
Каллум Уилсон
Рикардо Родригес
Йосип Дрмич
87′
106′
Джесси Лингард
Джейдон Санчо
106′
Фабиан Делф
Росс Баркли
Харис Сеферович
Ноа Окафор
113′
Гранит Джака
116′
П
Правда игра с Швейцарией не была легкой для англичан: одолеть соперников получилось только в серии послематчевых пенальти. Сборная Англии весь матч смотрелась уверенней оппонентов, провела несколько хороших атак, но так и не смогла найти подход к воротам Швейцарии.
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