Футбол
Голкипер «Зенита» перешёл в «Ростов»Sport.ru 14:14
В общей сложности Егор провёл за "Зенит" семь матчей и пропустил два мяча. Минувший сезон Бабурин провёл в "Рубине" в аренде. "Ростов" в первом туре нового сезона РПЛ сыграет дома с "Оренбургом", этот матч состоится в субботу.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:01, Вашингтон
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