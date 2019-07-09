Футбол

Голкипер «Зенита» перешёл в «Ростов»Sport.ru 14:14

В общей сложности Егор провёл за "Зенит" семь матчей и пропустил два мяча. Минувший сезон Бабурин провёл в "Рубине" в аренде. "Ростов" в первом туре нового сезона РПЛ сыграет дома с "Оренбургом", этот матч состоится в субботу.
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