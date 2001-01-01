Футбол
Голкипер «Зенита» Лунев может пропустить матч со «Спартаком»Vprognoze.ru 15 марта в 03:46
Денис Глушаков
|13′
|27′
Вильмар Барриос
Георгий Джикия
|34′
|45′
Игорь Смольников
|55′
Сердар Азмун
|56′
Кристиан Нобоа
Себастьян Дриусси
Роман Зобнин
|57′
Денис Глушаков
|61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
|73′
|74′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
|79′
Денис Глушаков
Наиль Умяров
|85′
Софьян Ханни
|86′
|87′
Эмильяно Ариэль Ригони
Магомед Оздоев
|90′+1′
Вильмар Барриос
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
57
Селихов
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
6
Дантас
15
Глушенков
47
Зобнин
94
Ханни
54
Умяров
27
Ломовицкий
12
Адриано
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
14
Кузяев
11
Дриусси
25
Барриос
27
Оздоев
17
Шатов
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Голкипер «Зенита» Андрей Лунев может пропустить встречу со «Спартаком» в чемпионате России. Напомним, российский вратарь получил травму в ответном матче 1\8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом». Во втором тайме Лунев неудачно выбил мяч и повредил ногу.
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с чего всё началось
27-летний вратарь "Зенита" Андрей Лунев с высокой долей вероятности сегодня не сможет выйти на поле в центральной игре 20-го тура РПЛ со "Спартаком" (19.00, "Открытие Арена").Спорт-Экспресс06:50
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