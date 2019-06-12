Футбол

Голкипер «Томи» Мелихов перешел в «Ахмат»Vtomske.ru 01:10

Голкипер «Томи» Мелихов перешел в «Ахмат» Выступающий в РПЛ ФК «Ахмат» объявил о трансфере голкипера «Томи» и молодежной сборной России Александр Мелихова. Контракт рассчитан на пять лет, сообщает пресс-служба клуба из Грозного.
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Вратарь «Томи» Мелихов перешел в «Ахмат». Контракт – на 5 лет

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Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
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Специалисты Роспотребнадзора составили признаки потенциально опасных интернет-магазинов, где вместо честных продавцов могут скрываться мошенники.
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Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
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Провокация украинских военных в Керченском проливе может стать поводом для иска в Гаагский суд, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам в постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
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