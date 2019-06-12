Футбол
Голкипер «Томи» Мелихов перешел в «Ахмат»Vtomske.ru 01:10
Голкипер «Томи» Мелихов перешел в «Ахмат» Выступающий в РПЛ ФК «Ахмат» объявил о трансфере голкипера «Томи» и молодежной сборной России Александр Мелихова. Контракт рассчитан на пять лет, сообщает пресс-служба клуба из Грозного.
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