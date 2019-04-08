Футбол

Голкипер «Спартака» Селихов перенес операцию и пропустит четыре неделиРИА Новости 10:14

Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов во вторник перенес операцию и вернется к тренировкам без ограничений через четыре недели, сообщается на сайте футбольного клуба. Голкипер "Спартака" в субботу получил перелом пальца руки в матче 22-го тура чемпионата России с московским ЦСКА (0:2).
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Селихов перенёс операцию и приступит к тренировкам через четыре недели

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