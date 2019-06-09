Футбол

Голкипер Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков за поддержкуREGNUM 08:39

Россия — Сан-Марино
9 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Саранск, Мордовия Арена
12′
Данило Ринальди
17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
25′
Артем Дзюба
31′
Федор Кудряшов
36′
Антон Миранчук
41′
50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
61′
64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
72′
Артем Дзюба
73′
Артем Дзюба
76′
Федор Смолов
77′
Федор Смолов
83′
Артем Дзюба
88′
Голкипер сборной команды Сан-Марино Элиа Бенедеттини выразил свою благодарность российским болельщикам, которые поддержали его после проигрыша его команды со сборной России крупным счетом. Соответствующее сообщение игрок разместил 9 июня в своем Instagram.
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