Футбол

Голкипер «Реала» Навас может заменить Касильяса в «Порту»ProstoProSport 01:12

Голкипер «Реала» Кейлор Навас, скорее всего, покинет клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает Sport Mediaset, 32-летний вратарь может стать заменой Икеру Касильясу в «Порту».
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Навас может заменить перенесшего инфаркт Касильяса в «Порту»

Газета.Ru02:21

К. Навас может заменить перенесшего инфаркт Касильяса в «Порту»

Sport24.ru01:31

Навас может повторить путь Касильяса из «Реала» в «Порту»

Sportbox.RUвчера в 23:36

СМИ: Навас может сменить Касильяса в «Порту»

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Навас может повторить путь Касильяса из «Реала» в «Порту»

Матч ТВвчера в 23:36

Голкипер «Реала» Навас может заменить Касильяса в «Порту»

ProstoProSport01:12

Навас может продолжить карьеру в «Порту»

Чемпионатвчера в 22:35
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Экономика

Nord Stream 2: «Северный поток-2» готов более чем наполовину

Проект "Северный поток-2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.
Обновлено 15 мая в 09:32
Происшествия

Самолет рейса «Ларнака — Самара» экстренно сел в Краснодаре

В аэропорту Краснодара совершил незапланированную посадку самолет, следовавший из Ларнаки в Самару.
Обновлено вчера в 19:55
Политика

США ввели санкции против чеченского спецназа

США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено вчера в 13:55
Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено вчера в 07:00
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала Евровидения-2019

Обновлено вчера в 18:31
Политика

Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому он отменят льготный режим торговли с Турцией, начиная с 17 мая 2019 года, сообщает Белый дом.
Обновлено вчера в 20:39
Футбол

Динияр Билялетдинов: «Карпин мне неприятен как человек. Чувствовал это с первого дня»

Тренируются в школе ЦСКА, она ближе к дому.
Обновлено вчера в 17:05
Космос

SpaceX во второй раз отложила запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками

Американский производитель космической техники SpaceX второй раз отложил запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink, предназначенными для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено в 01:57
Политика

Представитель Порошенко в Раде анонсировала свою отставку

Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что сложит полномочия перед инаугурацией нового лидера страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие

Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил на секретном брифинге в Белом доме, что не планирует начинать войну с Ираном.
Обновлено вчера в 19:08
Экономика

Крупнейший в РФ троллейбусный завод продлил режим простоя до 17 июня

Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза" (город Энгельс, Саратовская область), предупредивший о возможном массовом сокращении штата, продлил до 17 июня режим простоя для работников, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь завода Александр Дурасов.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие

В «Росэлектронике» сообщили о планах по модернизации боевых машин

Обновлено в 00:39
Происшествия

Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей

Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в похищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Истребитель F-16 врезался в склад в США

Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Проткнувший живот школьника забор уничтожат в Омске

В Омске решили уничтожить все острые штыри на заборах школ после того, как один из учеников сильно пострадал, перебираясь через забор.
Обновлено в 01:48
Политика

Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено вчера в 11:37
Политика

Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь

Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено вчера в 01:49
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено вчера в 05:59
Транспорт

Большой Козихинский переулок в Москве закроют для проезда на неделю

Движение транспорта по Большому Козихинскому переулку в центре Москвы будет перекрыто 20-26 мая из-за работ по благоустройству, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 02:17
Политика

Помпео назвал три точки сближения России и США

Говоря о сотрудничестве с Россией, Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют.
Обновлено вчера в 21:42
Политика

Дмитрий Гордон заявил о завершении сотрудничества с «112 Украина» из-за Медведчука

Журналист Дмитрий Гордон в эфире «112 Украина» заявил, что намерен прекратить сотрудничество с телеканалом.
Обновлено в 02:09
Футбол

Спаллетти выгнал Жоау Мариу с тренировки «Интера»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти выгнал с тренировочного занятия полузащитника Жоау Мариу, сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено вчера в 20:04
Авто

Родстер «Крым» может получить силовые агрегаты Aurus

Напомним, родстер «Крым» основан на пространственной раме из профиля прямоугольного сечения, кузовные панели выполнены из композитных материалов.
Обновлено в 01:50
Общество

В Роскачестве рассказали об опасности солнцезащитного крема

Специалисты Роскачества рассказали о особенностях солнцезащитных кремов и дали рекомендации по их выбору.
Обновлено в 01:00
Технологии

Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет

Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
Экономика

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Авто

Белоруссия впервые представила новый бронеавтомобиль «Защитник»

Бронеавтомобиль создан ОАО "140-й ремонтный завод", известный своими модернизациями различной бронетехники.
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Общество

В Новосибирске уволили директора медцентра им. Мешалкина

Минздрав РФ снял с поста директора Национального медицинского исследовательского центра им. Е. Н. Мешалкина известного кардиохирурга, академика РАН Александра Караськова, сообщил РИА Новости в пятницу представитель клиники.
Обновлено в 01:12
Наука

Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено 15 мая в 21:53
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Путин признался, что знает о массовом бегстве из Омска

Владимир Владимирович признался, что он в курсе ситуации.
Обновлено вчера в 22:44
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Кейлор Навас
Коста-риканский футболист
Костариканский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и сборной Коста-Рики. Участник чемпионата мира 2014 года. В 2016 году стал первым футболистом из Коста-Рики, победившим в Лиге чемпионов УЕФА.
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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