Футбол
Голкипер «Реала» Навас может заменить Касильяса в «Порту»ProstoProSport 01:12
Голкипер «Реала» Кейлор Навас, скорее всего, покинет клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает Sport Mediaset, 32-летний вратарь может стать заменой Икеру Касильясу в «Порту».
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 02:30, Ашберн
Экономика
Nord Stream 2: «Северный поток-2» готов более чем наполовину
Проект "Северный поток-2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.
Обновлено 15 мая в 09:32
Происшествия
Самолет рейса «Ларнака — Самара» экстренно сел в Краснодаре
В аэропорту Краснодара совершил незапланированную посадку самолет, следовавший из Ларнаки в Самару.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
США ввели санкции против чеченского спецназа
США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено вчера в 13:55
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено вчера в 07:00
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала Евровидения-2019
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией
Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому он отменят льготный режим торговли с Турцией, начиная с 17 мая 2019 года, сообщает Белый дом.
Обновлено вчера в 20:39
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Карпин мне неприятен как человек. Чувствовал это с первого дня»
Тренируются в школе ЦСКА, она ближе к дому.
Обновлено вчера в 17:05
Космос
SpaceX во второй раз отложила запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками
Американский производитель космической техники SpaceX второй раз отложил запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink, предназначенными для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено в 01:57
Политика
Представитель Порошенко в Раде анонсировала свою отставку
Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что сложит полномочия перед инаугурацией нового лидера страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие
Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил на секретном брифинге в Белом доме, что не планирует начинать войну с Ираном.
Обновлено вчера в 19:08
Экономика
Крупнейший в РФ троллейбусный завод продлил режим простоя до 17 июня
Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза" (город Энгельс, Саратовская область), предупредивший о возможном массовом сокращении штата, продлил до 17 июня режим простоя для работников, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь завода Александр Дурасов.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в похищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Истребитель F-16 врезался в склад в США
Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Проткнувший живот школьника забор уничтожат в Омске
В Омске решили уничтожить все острые штыри на заборах школ после того, как один из учеников сильно пострадал, перебираясь через забор.
Обновлено в 01:48
Политика
Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено вчера в 01:49
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено вчера в 05:59
Транспорт
Большой Козихинский переулок в Москве закроют для проезда на неделю
Движение транспорта по Большому Козихинскому переулку в центре Москвы будет перекрыто 20-26 мая из-за работ по благоустройству, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 02:17
Политика
Помпео назвал три точки сближения России и США
Говоря о сотрудничестве с Россией, Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Дмитрий Гордон заявил о завершении сотрудничества с «112 Украина» из-за Медведчука
Журналист Дмитрий Гордон в эфире «112 Украина» заявил, что намерен прекратить сотрудничество с телеканалом.
Обновлено в 02:09
Футбол
Спаллетти выгнал Жоау Мариу с тренировки «Интера»
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти выгнал с тренировочного занятия полузащитника Жоау Мариу, сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено вчера в 20:04
Авто
Родстер «Крым» может получить силовые агрегаты Aurus
Напомним, родстер «Крым» основан на пространственной раме из профиля прямоугольного сечения, кузовные панели выполнены из композитных материалов.
Обновлено в 01:50
Общество
В Роскачестве рассказали об опасности солнцезащитного крема
Специалисты Роскачества рассказали о особенностях солнцезащитных кремов и дали рекомендации по их выбору.
Обновлено в 01:00
Технологии
Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
Экономика
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП
Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Авто
Белоруссия впервые представила новый бронеавтомобиль «Защитник»
Бронеавтомобиль создан ОАО "140-й ремонтный завод", известный своими модернизациями различной бронетехники.
Обновлено в 02:19
Общество
В Новосибирске уволили директора медцентра им. Мешалкина
Минздрав РФ снял с поста директора Национального медицинского исследовательского центра им. Е. Н. Мешалкина известного кардиохирурга, академика РАН Александра Караськова, сообщил РИА Новости в пятницу представитель клиники.
Обновлено в 01:12
Наука
Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено 15 мая в 21:53
Политика
Путин признался, что знает о массовом бегстве из Омска
Владимир Владимирович признался, что он в курсе ситуации.
Обновлено вчера в 22:44