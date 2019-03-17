Футбол
Голкипер «Наполи» Оспина выписан из больницыЧемпионат 12:23
Голкипер «Наполи» Давид Оспина был выписан из больницы сегодня, 18 марта, сообщается на официальном сайте итальянского клуба. Напомним, во время матча 28-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Удинезе» (4:2) Оспине стало плохо.
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Вратарь «Наполи» Оспина получил травму головы. Он продолжил играть, но вскоре упал в обморок
Sport24.ruвчера в 16:17
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 15:04, Ашберн
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан
Уроженец Турции Гёкмен Таныш, который, как предполагается, открыл стрельбу в трамвае в центре Утрехта, задержан, передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Обновлено в 13:45
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым
Министерство иностранных дел РФ получило от МИД Украины ноту протеста в связи с посещением президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Крымского полуострова и Севастополя, которые в Киеве до сих пор считают частью украинского государства.
Обновлено в 12:40
Политика
Путин на украинском озвучил свой главный вопрос к властям в Киеве
Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с общественниками Крыма, заявил, что действия нынешнего украинского руководства вызывают у него оторопь.
Обновлено в 12:24
Экономика
Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продадут 1,8% акций Evraz
Структуры Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова уведомили металлургическую компанию Evraz о планах продать 25,4 млн ее обыкновенных акций (1,8%), сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.
Обновлено в 14:45
Политика
Макаревич осудил своих радующихся присоединению Крыма фанатов
Лидер группы «Машина времени» раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 05:37
Космос
НАСА купит у Роскосмоса места в «Союзах» для своих астронавтов
НАСА предусмотрело в бюджете 2020 покупку у Роскосмоса двух мест в кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС.
Обновлено в 14:44
Хоккей
«Авангард» обыграл «Барыс» и вышел вперед в серии
"Авангард" выиграл у "Барыса" (5:0) в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ. Омский клуб вышел вперед в серии - 2-1.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Суд приговорил гадалку из дела Нота-банка к 3,5 года за вывод ₽350 млн
Останкинский суд Москвы приговорил гадалку Нону Михай к 3,5 года колонии общего режима и штрафу 800 тыс. руб. по делу о хищениях в Нота-банке.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
В Крым перебросили Ту-22М3 в ответ на американскую ПРО в Румынии
Сенатор подчеркнул, что развернутые в Крыму бомбардировщики будут модернизированы в течение нескольких лет, это даст возможность поражения систем ПВО и ПРО "в любой точке Европы".
Обновлено в 11:31
Политика
Путин сравнил жителей Крыма с красноармейцами
Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Крыму сравнил жителей республики с бойцами Красной армии, которые сохранили любовь к Родине в годы войны.
Обновлено в 13:43
Общество
Налоговая и ФСБ пришли с обысками в магазины «Красная икра»
Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) совместно с ФСБ провели обыски и выемку документов в сети магазинов «Красная икра», сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 13:16
Политика
Путин подписал закон о борьбе с фейковыми новостями
Президент России Владимир Путин подписал законы о борьбе с недостоверной информацией и противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества, следует из документов, размещенных на портале правовой информации.
Обновлено в 12:27
Футбол
Футболист «Спартака» Кутепов покинул расположение сборной России из-за травмы
Защитник сборной России и московского "Спартака" Илья Кутепов покинул расположение национальной команды, которая готовится к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу против команд Бельгии и Казахстана.
Обновлено в 14:42
Происшествия
СК возбудил дело по факту смерти мальчика-аутиста в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти семилетнего мальчика-аутиста в квартире на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 11:22
Политика
Путин пообещал снять контрсанкции в случае отмены санкций ЕС
Президент Владимир Путин заявил о готовности России отменить продовольственные контрсанкции, если Евросоюз отменит свои ограничительные меры.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В СК объяснили, зачем Бастрыкин смотрел с лупой видео на ноутбуке
Фотография, на которой глава СК смотрит видео на компьютере через лупу, стала поводом для шуток.
Обновлено в 14:27
Политика
Путин пошутил над словами о нехватке средств на синагогу в Крыму
Президент России Владимир Путин в ходе мероприятия в Симферополе иронично прокомментировал заявление руководителя еврейской общины региона Биньямина Вольфа о финансовых проблемах, из-за которых сроки завершения строительства синагоги в Крыму переносятся.
Обновлено в 14:04
Политика
В Госдуме предложили дать полицейским право объявлять предостережения
Авторы проекта отмечают, что в федеральном законе "О полиции" полномочие по объявлению предостережения не закреплено.
Обновлено в 12:39
Политика
Россия признала Северную Македонию под новым названием
Российская Федерация признает эту страну под новым наименованием "Республика Северная Македония", - говорится в сообщении на официальном сайте министерства.
Обновлено в 12:29
Хоккей
«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» в третьем матче серии
Обновлено в 13:05
Общество
Школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы
Обновлено вчера в 10:18
Шоу-бизнес
Представитель Началовой рассказала о последнем разговоре с певицей
Анна Исаева, представитель певицы Юлии Началовой, в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» рассказала о последних словах, которые сказала ей артистка.
Обновлено в 13:30
Политика
Путин поддержал идею изменить правила географического наименования вин
Президент Владимир Путин поддержал идею изменить правила географической маркировки вина.
Обновлено в 11:49
Музыка
Маруани требует от Киркорова 272 млн рублей за плагиат
Права нарушили и компании артистов Российские СМИ сообщили, что 18 марта известный французский композитор Дидье Маруани подал иск о защите авторских прав к Филиппу Киркорову и композитору Олегу Попкову.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Американца освободили из СИЗО по делу о контрабанде психотропов
Солнцевский суд Москвы вернул прокурору дело о контрабанде психотропных веществ американцем Гейленом Грандстаффом, который заказал через интернет в Китае пептиды и бытовую химию, он освобожден из-под стражи.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
В США затопило военную авиабазу Оффут
В США, в штате Небраска, из-за весеннего половодья и разлива рек Миссиссиппи и Миссури затопило военную авиабазу Оффут, где базируются стратегические самолёты типа RC-135 и Е-4 В. Как сообщил сегодня, 18 марта, Telegram-канал "Оперативная линия", по информации источников, основное количество стратегических и важных самолётов с авиабазы Оффут перебазировано на другие авиабазы.
Обновлено в 04:12
Политика
На Украине вынесли приговор тайному Герою России
Святошинский районный суд Киева заочно приговорил российского чиновника Олега Белавенцева, занимавшего должность полномочного представителя президента России в Крымском федеральном округе (ныне упразднен), к 13 годам лишения свободы.
Обновлено в 15:01
Общество
Челябинского губернатора обвинили в антиконкурентных условиях
ФАС намерена передать в МВД и Генпрокуратуру решение по делу на 2,4 млрд рублей Федеральная антимонопольная служба России установила два антиконкурентных соглашения, заключенных между губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, министерством транспорта и дорожного хозяйства региона и АО «Южуралмост».
Обновлено в 14:06