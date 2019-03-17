Футбол

Голкипер «Наполи» Оспина потерял сознание на поле в матче с «Удинезе»Чемпионат 16:54

Наполи — Удинезе
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сан-Паоло»
Петр Зелиньски
11′
13′
Сандро
Амин Юнес
17′
Хосе Кальехон
26′
30′
Кевин Лазанья
36′
Секо Фофана
Давид Оспина
Алекс Мерет
44′
Амин Юнес
Симоне Верди
56′
Аркадиуш Милик
57′
64′
Сандро
Сванте Ингельссон
68′
Хидде Тер Авест
Себастьен Де Майо
Дрис Мертенс
69′
86′
Йенс Стрюгер Ларсен
Стефано Окака-Чука
Кевин Малькюи
Эльсеид Хюсай
86′
Во время матча 28-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Удинезе» (4:2) голкиперу хозяев Давиду Оспине стало плохо. В концовке первого тайма футболист потерял сознание прямо на поле, после чего его заменил Алекс Мерет. Оспину сразу отвезли в больницу, где голкипер прошёл обследование.
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