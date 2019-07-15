Футбол

Голкипер «Монпелье» Лекомт стал игроком «Монако»ProstoProSport 14:19

Вратарь «Монпелье» Бенжамин Лекомт покинул команду и подписал контракт с «Монако». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
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«Монако» купил вратаря «Монпелье» Лекомта

Sports.ru13:52

Состав «Монако» пополнил основной голкипер «Монпелье»

Soccer.ru13:33

Лекомт перешел в «Монако»

Спорт-Экспресс12:20

«Монако» подписал долгосрочный контракт с вратарем «Монпелье»

Матч ТВ13:03

«Монако» подписал долгосрочный контракт с вратарем «Монпелье»

Sportbox.RU13:03

Голкипер «Монпелье» Лекомт стал одноклубником Головина

РИА Новости12:30

«Монако» объявил о трансфере голкипера «Монпелье» Лекомта

Чемпионат13:32
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 22:28, Вашингтон
Экономика

Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии

Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено в 10:25
Общество

Росконтроль назвал марки опасного для здоровья куриного мяса

Обновлено в 04:47
Общество

«Пепельное» полнолуние, лунное затмение и христианский праздник — все совпало 16 июля

Во вторник, 16 июля, христиане вспоминают мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру во Христа в IV веке.
Обновлено в 17:40
Наука

Кузнечики и шелкопряды являются богатым источником антиоксидантов

Основная идея исследования: съедобные насекомые являются богатым источником антиоксидантов.
Обновлено в 05:21
Космос

Космонавтам на МКС не хватает места для занятий спортом, заявили в РАН

В настоящее время все спортивные тренажеры российского сегмента МКС расположены в модуле "Звезда".
Обновлено 13 июля в 20:07
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Футбол

«Сочи» намерен подписать полузащитника «Ростова» Гацкана

Как стало известно Sport24, полузащитник «Ростова» Александр Гацкан может продолжить карьеру в «Сочи».
Обновлено в 07:40
Общество

Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную России

Как говорится в сообщении Гидрометцентра, циклон образуется на юго-западе ЦФО в среду, 17 июля, а уже в четверг дожди и грозы ожидают столичный регион.
Обновлено в 20:32
Происшествия

Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении

В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

Евросоюз вводит санкции против Турции

Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Происшествия

Техники назвали причины отключения электричества в центре Нью-Йорка

Поставщик электроэнергии Con Edison заявил в понедельник, что установил предварительные причины масштабного отключения электричества на выходных в Нью-Йорке.
Обновлено в 21:57
Происшествия

Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы

Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.
Обновлено в 09:16
Финансы

Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
Обновлено в 17:41
Происшествия

Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи

Обновлено в 14:25
Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Политика

На Украине вступил в силу закон о госязыке

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающий использование исключительно украинского языка в большинстве сфер жизни, вступил в силу во вторник, 16 июля, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:32
Происшествия

Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом

Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Политика

Жители Донбасса смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе

Получившие российское гражданство жители ДНР и ЛНР смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе вне зависимости от регистрации, сообщили в МВД России в ответ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 21:18
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Происшествия

На криминальной сходке в Подмосковье задержали внука Деда Хасана

Обновлено в 05:55
Наука

Американцы представили проект скоростного боевого винтокрыла

Американские компании Skyworks Global и Scaled Composites представили проект скоростного боевого винтокрыла VertiJet, который планируется предложить на один из конкурсов Армии США, проводимых в рамках масштабного тендера FVL.
Обновлено в 02:44
Экономика

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено в 21:15
Общество

Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение

В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено в 05:43
Политика

США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку

Обновлено в 21:59
Происшествия

Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве

Суд мексиканского штата Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Легендарный боксер Пернелл Уитакер погиб в результате ДТП

Американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Пернелл Уитакер погиб в городе Вирджиния-Бич в результате дорожно-транспортного происшествия.
Обновлено в 14:20
Происшествия

Дело экс-министра финансов Подмосковья передано в суд

Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по делу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
Обновлено в 05:58
Политика

Украина обвинила Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны

Замминистра иностранных дел Украины Егор Божок в ходе встречи с послом Венгрии Иштваном Ийдярто выразил недовольство действиями Будапешта, которые, по его словам, «имеют явные признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины».
Обновлено в 20:20
Общество

Правительство утвердило график выходных на 2020 год

Премьер министр Дмитрий Медведев утвердил календарь праздничных дней на 2020 год. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января.
Обновлено вчера в 00:14
Армия и оружие

Американские ВВС готовятся защищать от штурма «Зону 51»

ВВС США обязуются защитить военную базу «Зона 51» в штате Невада от возможного «штурма», к которому готовятся более миллиона американцев, мечтающих увидеть инопланетян.
Обновлено в 19:58
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