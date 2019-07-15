Футбол
Голкипер «Монпелье» Лекомт стал игроком «Монако»ProstoProSport 14:19
Вратарь «Монпелье» Бенжамин Лекомт покинул команду и подписал контракт с «Монако». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 16:17, Вашингтон
Политика
Грузинский депутат оценил встречу с российскими парламентариями
Встреча с российскими парламентариями прошла конструктивно, прямой диалог не имеет альтернативы, заявил глава делегации парламентариев Грузии Георгий Ломия на брифинге после встречи с российскими коллегами.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
Обновлено в 07:50
Финансы
Рубль ждет обвал, сообщает Bloomberg
Валютный стратег крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый заявил, что во второй половине этого года российскую валюту ожидает падение.
Обновлено в 12:44
Гаджеты
Все запасы смартфона Asus ZenFone 6 распроданы
Обновлено в 11:22
Общество
Петербуржцы смогут увидеть лунное затмение, если постараются
Лунное затмение произойдёт в ночь на 17 июля. В это время Луна будет находиться в созвездии Стрельца.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Илья Яшин официально снят с выборов в Мосгордуму
Мэрия согласовала митинг в поддержку недопущенных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Вылетевший в Москву самолет AirBaltic экстренно вернулся в Ригу
Самолет авиакомпании AirBaltic, направлявшийся в Москву, вернулся в аэропорт Риги из-за технических проблем.
Обновлено в 10:36
Футбол
Локомотив — Рубин 1:1
Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:58
Общество
Александр Беглов потребовал за неделю очистить Петербург от свалок
Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов потребовал в течение семи дней убрать мусорные свалки с территории города и привлечь организации, которые не следят за своими участками к административной ответственности.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Наука
В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга
Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.
Обновлено в 09:53
Экономика
Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году ниже 4%
Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, вместе с тем в последние месяцы Орешкин неоднократно заявлял, что министерство ожидает ее ниже 4%. Он также называл завышенным прогноз ЦБ, который даже после июньского снижения составляет 4,2-4,7%.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки
Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Политика
Евросоюз одобрил санкции против Турции
Евросоюз может ввести экономические санкции против Турции.
Обновлено в 16:13
Футбол
Дзюба состарил себя в FaceApp: «Старый Муфаса»🦁
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал фотографии, измененные в приложении FaceApp.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160
В российском Минобороны проинформировали о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над нейтральными подами Балтийского моря.
Обновлено в 13:57
Баскетбол
Американский баскетболист Мики покинул «Химки» и перешел в «Реал»
Американский баскетболист Джордан Мики покинул подмосковные "Химки" в связи с истечением срока действия контракта.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Смертельное ДТП произошло на тротуаре на Гражданском проспекте
Страшная авария произошла днем 15 июля на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности, о ней сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 09:28
Авто
АвтоВАЗ обновит вездеход Lada 4x4 Bronto
Нынешний вездеход Lada 4x4 Bronto отличается от стандартных внедорожников увеличенным с 205 до 240 мм дорожным просветом, 15-дюймовыми колёсами с «зубастыми» шинами размерности 235/75, оригинальными бамперами и расширителями колёсных арок.
Обновлено в 08:55
Политика
МИД России отреагировал на призыв Евросоюза к сохранению ДРСМД
Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
Определена сфера деятельности Евкурова на посту замминистра обороны
Бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, который бал назначен заместителем главы Минобороны, займется безопасностью полетов авиации российских ВС и их боевой подготовкой.
Обновлено в 15:43
Происшествия
В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа
В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Общество
В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников
Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
Обновлено в 04:16
Политика
Трамп направил в сенат кандидатуру Эспера на пост главы Пентагона
Президент США Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера на данную должность на постоянной основе, сообщила пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 16:11
Происшествия
«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова
Вечером 13 июля совладелец компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево по прилету из заграничной командировки, сообщил РБК представитель компании.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Трамп ответил на критику из-за слов в адрес представительниц конгресса
Президент США Дональд Трамп ответил на критику членов Демократической партии, обрушившихся на американского лидера за его высказывания в адрес представительниц партии из конгресса, которые являются выходцами из других стран.
Обновлено в 08:50