Футбол
Голкипер «Монпелье» Лекомт стал игроком «Монако»ProstoProSport 14:19
Вратарь «Монпелье» Бенжамин Лекомт покинул команду и подписал контракт с «Монако». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 14:40, Вашингтон
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 12:58
Политика
На военном параде в Париже показали летающего человека
Запата поднялся в воздух во время парада, подлетел к Елисейским Полям, ненадолго завис в воздухе, после чего отлетел в сторону, судя по видео, которые опубликованы в соцсетях.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи
Обновлено в 14:25
Происшествия
В Башкирии молния убила пастуха и лошадь
Ведомство сообщает, что "18.45 (16.45 мск) поступило сообщение о том, что на поле возле деревни Казы-Ельдяк обнаружено тело пастуха и его лошади, смерть, предположительно, наступила в результате удара молнией".
Обновлено в 12:26
Автоспорт
Риккьярдо ударил Сайнса в пах во время интервью
Во время интервью Сайнса на Гран-при Великобритании Риккьярдо подкрался к коллеге и ударил его в пах.
Обновлено в 14:20
Политика
Зеленский решил сменить 12 послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Нигерии вновь похитили мать экс-тренера сборной страны
Обновлено в 13:40
Происшествия
ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области
На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Опубликовано видео полёта ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем
Минобороны России обнародовало видеозапись патрулирования над Балтийским морем, выполненного двумя российскими стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-160.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки
Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Транспорт
Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти
Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа
В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Модель Кайли Дженнер в стиле «ню» включила режим отдыха
Американская модель, миллиардерша Кайли Дженнер привела в замешательство фанатов, опубликовав обнаженное фото.
Обновлено в 07:35
Общество
Минтруд прояснил информацию о дополнительном выходном
6 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено в 10:53
Кино
Новым агентом 007 станет темнокожая актриса
Стало известно, кто займёт место легендарного агента 007 в 25-м фильме бондианы.
Обновлено в 09:19
Здоровье
Названы три продукта, провоцирующие образование тромбов
Врачи назвали три продукта, способствующие образованию сгустков крови в кровеносных сосудах.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено в 11:04
Авто
Hyundai Tucson получит новый двигатель
Hyundai выводит на рынок новый молодежный кроссовер Venue, рекламный ролик которого был недавно опубликован.
Обновлено в 03:45
Политика
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом
Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
В Москве началась акция в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму
Обновлено в 13:19
Происшествия
В Геленджике американец с 16-летним другом изнасиловали девушку
19-летний гражданин США пригласил к себе в номер девушку и 16-летнего подростка, с которыми ране познакомился в Дивноморском.
Обновлено в 13:18
Политика
В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием
Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
Обновлено в 12:50
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Вакарчук предложил наказание для политиков за переговоры с Россией
Лидер украинской партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил, чтобы переговорщиков с Россией от Украины, не уполномоченных на это официальным Киевом, лишали свободы на срок до 15 лет.
Обновлено в 13:23
Политика
Рассмотрение дела Вышинского перенесли на 19 июля
Обновлено в 09:34