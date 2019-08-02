Футбол

Голкипер «Манчестер Сити» Браво купил дома жертвам лесных пожаровБомбардир.ру вчера в 12:38

Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Чили Клаудио Браво анонимно приобрел дома для четырех семей, пострадавших в результате лесных пожаров. В 2017 году, после лесных пожаров в Чили, Браво узнал о 9-летнем мальчике Камило, чья семья лишилась дома.
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Голкипер Браво купил несколько домов пострадавшим от пожаров в Чили

ProstoProSportвчера в 23:49

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Голкипер «Манчестер Сити» купил дома жертвам пожаров

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Голкипер «Манчестер Сити» купил дома семьям, лишившимся крова из-за лесных пожаров

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Голкипер «Манчестер Сити» купил дома семьям, лишившимся крова из-за лесных пожаров

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Голкипер «Манчестер Сити» купил дома жертвам лесных пожаров в Чили

РИА Новостивчера в 12:09

Вратарь «Манчестер Сити» купил дома жертвам пожаров

Российская газетавчера в 11:15
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:08, Ашберн
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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