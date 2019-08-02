Футбол
Голкипер «Манчестер Сити» Браво купил дома жертвам лесных пожаровБомбардир.ру вчера в 12:38
Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Чили Клаудио Браво анонимно приобрел дома для четырех семей, пострадавших в результате лесных пожаров. В 2017 году, после лесных пожаров в Чили, Браво узнал о 9-летнем мальчике Камило, чья семья лишилась дома.
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Голкипер «Манчестер Сити» купил дома семьям, лишившимся крова из-за лесных пожаров
Sportbox.RUвчера в 12:39
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