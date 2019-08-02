Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Чили Клаудио Браво анонимно приобрел дома для четырех семей, пострадавших в результате лесных пожаров. В 2017 году, после лесных пожаров в Чили, Браво узнал о 9-летнем мальчике Камило, чья семья лишилась дома.

Политика Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.

Культура Один из самых известных русских французов получил российский паспорт Самый известный русский парижанин, последний художник первой волны русской эмиграции Кирилл Арнштам получил российский паспорт.

Здоровье Минздрав РФ назвал регионы с наибольшим числом больных туберкулезом Министерство здравоохранения России назвало российские регионы, в которых наибольшее количество больных туберкулезом.

Политика США объявили о введении новых санкций против России по делу Скрипалей Госдепартамент США объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске "Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.

Финансы Курс доллара превысил 65 рублей Курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Армия и оружие Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.

Общество Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.

Экономика В России запускается новая программа страхования жилья С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам.

Армия и оружие Минобороны опубликовало кадры уничтожения объектов террористов в Сирии Министерство обороны России опубликовало на открывшемся в четверг разделе своего официального сайта "Миссия в Сирии" четыре видеоролика, на которых показаны удары Воздушно-космических сил РФ по инфраструктуре и технике террористов в Идлибе.

Общество Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам» Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.

Культура Набор клоунов в цирковое училище может стать целевым Росгосцирк планирует формировать резерв клоунов в стране План целевого набора по подготовке клоунов, акробатов, эквилибристов, гимнастов и других артистов в самых различных жанрах Росгоцирк планирует согласовать с Государственным училищем циркового и эстрадного искусства, сообщает РИА "Новости".

Общество На уфимском аэродроме отметили День ВДВ Сегодня вся страна отмечает День ВДВ. Праздничные мероприятия в Уфе провели, по традиции, на аэродроме "Забельский" в посёлке 8 марта.

Здоровье Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.

Футбол Мамаев и Кокорин подали прошение об УДО Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, отбывающие наказание в белгородской колонии, подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Политика Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях.

Политика Путин подписал законы о шпионских устройствах Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.

Политика Подсчитаны расходы США на расследование вмешательства России в выборы Расследование бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента Дональда Трампа с российской стороной обошлось налогоплательщикам в 31,6 миллиона долларов.

Общество Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Финансы Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 0,3%, хуже прогноза Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 0,2 миллиарда долларов, или на 0,3% по сравнению с показателем мая, до 55,2 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Политика Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов» Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.

Происшествия Женщина притворилась женой арабского шейха и обокрала ювелирный бутик Неизвестная женщина похитила украшения из парижского ювелирного магазина, притворившись женой дубайского правителя.