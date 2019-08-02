Футбол
Голкипер «Манчестер Сити» Браво купил дома жертвам лесных пожаровБомбардир.ру вчера в 12:38
Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Чили Клаудио Браво анонимно приобрел дома для четырех семей, пострадавших в результате лесных пожаров. В 2017 году, после лесных пожаров в Чили, Браво узнал о 9-летнем мальчике Камило, чья семья лишилась дома.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Голкипер «Манчестер Сити» купил дома семьям, лишившимся крова из-за лесных пожаров
Sportbox.RUвчера в 12:39
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 02:33, Ашберн
Происшествия
WSJ: Boeing 737 Max не возобновит полеты до 2020 года
Источник проинформировал о том, что использование самолетов Boeing 737 MAX снова будет возобновлено не раньше 2020 года.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.
Обновлено в 01:35
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено вчера в 13:47
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено вчера в 08:39
Политика
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
Обновлено в 02:19
Кино
Опубликован сценарий финальной серии «Игры престолов»
На сайте премии "Эмми" опубликовали сценарий финальной серии шоу "Игра престолов". Теперь поклонники смогут ознакомиться с деталями сюжета.
Обновлено 01 августа в 09:46
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Футбол
Семак надеется, что «Зенит» приобретет еще одного легионера
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак выразил надежду, что в команде появится еще один новый футболист и, скорее всего, это будет иностранец.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Большинство демократов палаты представителей требуют импичмента Трампа
РБК приводит результаты подсчётов CNN и The Washington Post, согласно которым импичмент Дональда Трампа поддерживают 118 демократов (из 235) в палате представителей конгресса США.
Обновлено вчера в 19:14
Футбол
Cтадион «Ростова» дисквалифицирован за инцидент с фанатами «Спартака»
Обновлено вчера в 09:35
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено вчера в 10:01
Гаджеты
Раджа Кодури рассказал о ценах на новую графику Intel
В интервью российскому YouTube-каналу PRO Hi-Tech Раджа Кодури, главный архитектор Intel и старший вице-президент по архитектуре, программному обеспечению и графике, рассказал о планах компании на будущие видеокарты с графическими чипами Arctic Sound.
Обновлено вчера в 16:06
Армия и оружие
Т-14 «Армата»: монитор для «Птеродактиля»
На днях «Военное обозрение» опубликовало материал с обсуждением кадра из внутреннего (обитаемого) отсека танка Т-14 «Армата».
Обновлено в 01:43
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.
Обновлено вчера в 23:22
Здоровье
Жителей ОбьГЭСа приглашают в субботу на День здоровья в поликлинику
3 августа с 9.00 до 15.00 день открытых дверей для жителей микрорайона проведёт поликлиническое отделение городской больницы №3 (ОбьГЭС, ул. Гидромонтажная,46).
Обновлено вчера в 03:27
Происшествия
В Красноярском крае возбудили уголовное дело о лесных пожарах
Обновлено 01 августа в 22:17
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил «Аяксу» 50 миллионов евро за Нереса
Манчестер Юнайтед сделал предложение Аяксу о переходе полузащитника Давида Нереса, за которого готов заплатить 50 миллионов евро, сообщает Yahoo Esportes.
Обновлено в 02:15
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Женщина притворилась женой арабского шейха и обокрала ювелирный бутик
Неизвестная женщина похитила украшения из парижского ювелирного магазина, притворившись женой дубайского правителя.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Жукова
Обновлено вчера в 05:49
Наука
Найден способ предотвращения неотвратимой гибели мозга
Как передает MedicalXpress, прионная инфекция, а также бешенство у коров и болезнь Крейтцфельдта приводят к преждевременной смерти из-за гибели мозга.
Обновлено вчера в 10:56
Космос
Астроном предлагает превратить Землю в линзу для гигантского телескопа
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане пострадали 11 человек
Не менее 11 человек пострадали в результате аварии с участием служебного автобуса и грузовика на закрытой территории одного из заводов в Татарстане.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
В Госдуме оценили идею отмены роуминга между Россией и Белоруссией
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT заявление министра связи и информатизации Белоруссии Константина Шульгана о готовности Минска и Москвы подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в Союзном государстве Белоруссии и России в начале сентября.
Обновлено вчера в 13:42
Армия и оружие
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
Обновлено в 00:10
Единоборства
Нурмагомедов подписал новый контракт со своим менеджером
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с компанией Dominance MMA, сообщил представитель спортсмена Ризван Магомедов.
Обновлено в 01:15
Футбол
Месси дисквалифицирован на три месяца
Обновлено в 02:03