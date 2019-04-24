Футбол
Голкипер «Ливерпуля» достиг исторического показателя в АПЛГазета.Ru вчера в 22:15
Голкипер "Ливерпуля" Алисон Бекер после игры "Хаддерсфилдом" (5:0) стал пятым вратарем в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) по важному показателю, передает "Советский спорт". Бразилец отыграл в одном сезоне "на ноль" минимум 20 матчей турнира, информирует Sky Sports.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
Происшествия
На Урале ребенок погиб после катания с горки
Обновлено в 08:14
Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Политика
Эрдоган заявил, что С-400 укрепят безопасность Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поможет укрепить безопасность страны.
Обновлено в 07:19
Религия
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился
Звезда фильма «Темная башня» сделал предложение руки и сердца возлюбленной в феврале прошлого года, на премьере своей дебютной режиссерской работы – картины «Ярди».
Обновлено в 08:42
Музыка
Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу «Голос. Дети»
Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал". Его представители сообщили о намерении пересмотреть результаты.
Обновлено в 09:05
Наука
В мировом океане обнаружены почти 200 тысяч новых вирусов
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Москве произошел пожар в строящемся здании Следственного комитета
Небольшое возгорание произошло в субботу в строящемся здании Следственного комитета в Техническом переулке в Москве.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Юлия Началова за сутки до введения в кому размещала в соцсетях «снимки из Рима»
Обновлено в 09:28
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено вчера в 02:07
Политика
Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах
Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Политика
Пушков оценил идею Путина об упрощенной выдаче паспортов украинцам
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что в будущем упрощенный порядок получения российского гражданства могут распространить на всех жителей Украины.
Обновлено в 07:10
Игры
Аналитики спрогнозировали исход геймеров с ПК на консоли
Около 20 миллионов человек, продолжающих играть на персональных компьютерах (ПК), передут на консоли к 2022 году.
Обновлено в 08:19
Политика
Путин назвал последствия прекращения Киевом транзита российского газа
Газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через нее, подчеркнул Владимир Путин, говоря о последствиях "неподписания".
Обновлено в 06:13
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Кино
Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Асбесте мертвой в колодце найдена 33-летняя мать четверых детей
Мать четверых детей исчезла в Асбесте 6 апреля.
Обновлено в 07:17
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Общество
В Пасху на Урал обрушится сильный снегопад
Обновлено в 05:19
Политика
Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского
Ранее Коломойский сообщил, что планирует вернутся на Украину в случае победы Зеленского после объявления украинским Центризбиркомом официальных результатов второго тура.
Обновлено в 08:08
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Шестнадцать нелегальных мигрантов погибли в результате ДТП в Марокко
16 мигрантов-нелегалов погибли, 17 пострадали в результате ДТП в Марокко. Об этом 27 апреля сообщает агентство MAP.
Обновлено в 09:15
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Шоу-бизнес
Наталья Штурм посоветовала Алсу отдать миллион Максиму Ержану
Наталья Штурм отметила, что редко победители различных шоу становятся настоящими звёздами.
Обновлено в 08:59
Автоспорт
Формула E: Верляйн завоевал поул в Париже
Обновлено в 07:27
Политика
СМИ: в ФРГ в массовом порядке отклоняют прошения сирийцев о предоставлении убежища
В субботу, 27 апреля, стало известно, что Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев ФРГ в последние несколько недель в массовом порядке отклоняет прошения сирийцев о предоставлении убежища.
Обновлено в 09:17
Космос
«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной
Обновлено вчера в 12:26
Шоу-бизнес
Алена Шишкова: «Тимур дает нашей дочери очень много любви и внимания, даже при всей его занятости»
Оба родителя уделяют много внимания дочери Алисе, которая стала настоящей радостью для мамы рэпера Симоны.
Обновлено в 06:30