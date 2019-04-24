Футбол

Голкипер «Ливерпуля» достиг исторического показателя в АПЛГазета.Ru вчера в 22:15

Голкипер "Ливерпуля" Алисон Бекер после игры "Хаддерсфилдом" (5:0) стал пятым вратарем в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) по важному показателю, передает "Советский спорт". Бразилец отыграл в одном сезоне "на ноль" минимум 20 матчей турнира, информирует Sky Sports.
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Алиссон провел 20-й сухой матч в АПЛ. Это повторение рекорда «Ливерпуля»

Sports.ru09:20

Алиссон провел 19-й сухой матч в АПЛ

Все про Спорт ру23 апреля в 20:09

Голкипер «Ливерпуля» достиг исторического показателя в АПЛ

Газета.Ruвчера в 22:15

Вратарь «Ливерпуля» Алисон стал пятым голкипером, не пропустившим в 20 матчах АПЛ в сезоне

Матч ТВвчера в 21:05

Алисон стал 5-м вратарём, не пропустившим в 20 матчах АПЛ в одном сезоне

Чемпионатвчера в 17:32

Алиссон повторил рекорд «Ливерпуля» по числу «сухих» матчей в сезоне АПЛ

Sport24.ruвчера в 17:14

20 сухих матчей Алиссона за сезон в АПЛ – на 4 меньше, чем у рекордсмена Чеха

Бомбардир.ру09:55
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