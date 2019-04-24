Футбол
Голкипер «Ливерпуля» достиг исторического показателя в АПЛГазета.Ru вчера в 22:15
Голкипер "Ливерпуля" Алисон Бекер после игры "Хаддерсфилдом" (5:0) стал пятым вратарем в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) по важному показателю, передает "Советский спорт". Бразилец отыграл в одном сезоне "на ноль" минимум 20 матчей турнира, информирует Sky Sports.
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Алиссон повторил рекорд вратарей «Ливерпуля» по числу сухих матчей в сезоне АПЛ
Бомбардир.рувчера в 17:59
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Новая российская подлодка «Белгород» привела в восторг немецких журналистов.
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Варвара Караулова вышла из колонии по УДО
Варвара Караулова, осужденная на 4,5 года за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, в субботу освобождена из колонии в Вологде условно-досрочно, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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В штабе Зеленского нашли повод для роспуска Верховной рады
Штаб новоизбранного президента Украины допустил возможность роспуска Верховной рады из-за отсутствия в ней коалиции.
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Внедорожник LADA 4x4 получит полностью независимую подвеску
Внедорожник выпускается в трех- и пятидверном вариантах кузова и двух спецверсиях: Urban и Bronto.
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В ДНР призвали ОБСЕ отреагировать на обстрелы ВСУ насосной станции
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Реконструкция стадиона «Торпедо» обойдется в 6-8 миллиардов рублей
Ориентировочные сроки строительства стадиона — 2,5 года с начала стройки.
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«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
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Авто
На рынок выходит обновлённый кроссовер Chery Tiggo 8
Китайский автогигант Chery начинает продажи обновленного флагманского кроссовера Tiggo 8. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам марки в Китае.
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Путин заявил о возможности расширения проекта «Сахалин-2»
Россия изучает возможность расширения проекта по сжижению газа "Сахалин-2", заявил президент России Владимир Путин на первом заседании круглого стола второго Международного форума "Один пояс — один путь" в Пекине.
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Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Общество
«Аэрофлот» требует от суда в США отклонить иск опоздавших пассажиров
Несколько пассажиров, опоздавших на рейсы «Аэрофлота» в США, требуют 10 млн долларов в качестве компенсации.
Обновлено в 01:21
Путешествия
Лодку Федора Конюхова сняли на камеру с самолета
Самолет чилийской авиации снял на видео весельную лодку «Акрос» Федора Конюхова, который выполняет одиночное кругосветное путешествие.
Обновлено вчера в 22:25
Здоровье
Минздрав представил итоги диспансеризации 2018 года
Всего в 2018 году диспансеризацию прошли 21,9 миллиона граждан, что составляет 92 процента от запланированного количества, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:35
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков
Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 01:01
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В ДТП в Крыму погибли шесть человек
Шесть человек погибли, двое пострадали в результате лобового столкновения иномарки и микроавтобуса в Симферопольском районе Крыма.
Обновлено в 00:50
Экономика
Petrobras планирует продать 8 НПЗ в Бразилии и сеть заправок в Уругвае
Совет директоров бразильского энергогиганта Petrobras одобрил план, предполагающий продажу восьми нефтеперерабатывающих заводов в Бразилии и сеть заправок в Уругвае PUDSA, сообщила компания.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
На Ленинском проспекте перевернулся автомобиль
В Кировском районе Петербурга перевернулся автомобиль Daewoo Nexia. Авария произошла около полуночи возле дома №128 по Ленинскому проспекту.
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Отец Бутиной заявил, что она не будет оспаривать решение суда
Валерий Бутин, отец приговорённой в США к 18 месяцам тюрьмы Марии Бутиной, заявил, что россиянка не намерена оспаривать решение суда.
Обновлено вчера в 23:18
Наука
Вымирание вследствие глобального потепления может начаться с океана
В результате специалисты пришли к выводу, что в первую очередь из-за климатических изменений страдают морские виды и именно с океана может начаться вымирание из-за глобального потепления.
Обновлено вчера в 10:39