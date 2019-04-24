Футбол

Голкипер «Ливерпуля» достиг исторического показателя в АПЛГазета.Ru вчера в 22:15

Голкипер "Ливерпуля" Алисон Бекер после игры "Хаддерсфилдом" (5:0) стал пятым вратарем в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) по важному показателю, передает "Советский спорт". Бразилец отыграл в одном сезоне "на ноль" минимум 20 матчей турнира, информирует Sky Sports.
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Голкипер «Ливерпуля» достиг исторического показателя в АПЛ

Газета.Ruвчера в 22:15

Алиссон провел 19-й сухой матч в АПЛ

Все про Спорт ру23 апреля в 20:09

Алиссон повторил рекорд Пепе Рейны

Soccer.ruвчера в 19:07

Алисон стал 5-м вратарём, не пропустившим в 20 матчах АПЛ в одном сезоне

Чемпионатвчера в 17:32

Алиссон повторил рекорд «Ливерпуля» по числу «сухих» матчей в сезоне АПЛ

Sport24.ruвчера в 17:14

Алиссон повторил рекорд вратарей «Ливерпуля» по числу сухих матчей в сезоне АПЛ

Бомбардир.рувчера в 17:59

Вратарь «Ливерпуля» Алисон стал пятым голкипером, не пропустившим в 20 матчах АПЛ в сезоне

Матч ТВвчера в 21:05
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 02:25, Ашберн
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Политика

Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу

Производство по делу открыто по иску блогера Александра Дубинского, который просит суд "запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов", отмечается в сообщении суда.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие

Шойгу объявил о реконструкции более 100 военных аэродромов

Обновлено вчера в 05:36
Музыка

Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец

В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Финансы

Центральный банк России сохранил ключевую ставку

Центральный банк России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75% годовых. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 07:13
Здоровье

Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено вчера в 15:39
Религия

Внуково готовится ко встрече благодатного огня из Иерусалима

Обновлено 25 апреля в 07:00
Армия и оружие

Новая российская подлодка «Белгород» испугала немецких журналистов

Новая российская подлодка «Белгород» привела в восторг немецких журналистов.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

Варвара Караулова вышла из колонии по УДО

Варвара Караулова, осужденная на 4,5 года за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, в субботу освобождена из колонии в Вологде условно-досрочно, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 01:38
Политика

В штабе Зеленского нашли повод для роспуска Верховной рады

Штаб новоизбранного президента Украины допустил возможность роспуска Верховной рады из-за отсутствия в ней коалиции.
Обновлено вчера в 17:49
Авто

Внедорожник LADA 4x4 получит полностью независимую подвеску

Внедорожник выпускается в трех- и пятидверном вариантах кузова и двух спецверсиях: Urban и Bronto.
Обновлено вчера в 06:03
Армия и оружие

В ДНР призвали ОБСЕ отреагировать на обстрелы ВСУ насосной станции

Обновлено вчера в 07:12
Политика

Поклонская советует Порошенко собирать вещи для бегства

Обновлено в 00:55
Футбол

Реконструкция стадиона «Торпедо» обойдется в 6-8 миллиардов рублей

Ориентировочные сроки строительства стадиона — 2,5 года с начала стройки.
Обновлено вчера в 13:13
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено 25 апреля в 16:47
Авто

На рынок выходит обновлённый кроссовер Chery Tiggo 8

Китайский автогигант Chery начинает продажи обновленного флагманского кроссовера Tiggo 8. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам марки в Китае.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

Путин заявил о возможности расширения проекта «Сахалин-2»

Россия изучает возможность расширения проекта по сжижению газа "Сахалин-2", заявил президент России Владимир Путин на первом заседании круглого стола второго Международного форума "Один пояс — один путь" в Пекине.
Обновлено в 00:39
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Общество

«Аэрофлот» требует от суда в США отклонить иск опоздавших пассажиров

Несколько пассажиров, опоздавших на рейсы «Аэрофлота» в США, требуют 10 млн долларов в качестве компенсации.
Обновлено в 01:21
Путешествия

Лодку Федора Конюхова сняли на камеру с самолета

Самолет чилийской авиации снял на видео весельную лодку «Акрос» Федора Конюхова, который выполняет одиночное кругосветное путешествие.
Обновлено вчера в 22:25
Здоровье

Минздрав представил итоги диспансеризации 2018 года

Всего в 2018 году диспансеризацию прошли 21,9 миллиона граждан, что составляет 92 процента от запланированного количества, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:35
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

В МЧС назвали предварительную причину пожара на заводе «Красмаш»

Обновлено в 00:58
Происшествия

Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков

Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 01:01
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли шесть человек

Шесть человек погибли, двое пострадали в результате лобового столкновения иномарки и микроавтобуса в Симферопольском районе Крыма.
Обновлено в 00:50
Экономика

Petrobras планирует продать 8 НПЗ в Бразилии и сеть заправок в Уругвае

Совет директоров бразильского энергогиганта Petrobras одобрил план, предполагающий продажу восьми нефтеперерабатывающих заводов в Бразилии и сеть заправок в Уругвае PUDSA, сообщила компания.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

На Ленинском проспекте перевернулся автомобиль

В Кировском районе Петербурга перевернулся автомобиль Daewoo Nexia. Авария произошла около полуночи возле дома №128 по Ленинскому проспекту.
Обновлено вчера в 17:53
Политика

Отец Бутиной заявил, что она не будет оспаривать решение суда

Валерий Бутин, отец приговорённой в США к 18 месяцам тюрьмы Марии Бутиной, заявил, что россиянка не намерена оспаривать решение суда.
Обновлено вчера в 23:18
Наука

Вымирание вследствие глобального потепления может начаться с океана

В результате специалисты пришли к выводу, что в первую очередь из-за климатических изменений страдают морские виды и именно с океана может начаться вымирание из-за глобального потепления.
Обновлено вчера в 10:39
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Пепе Рейна
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь итальянского клуба «Милан». Выступал за национальную сборную Испании, в составе которой стал чемпионом мира и дважды чемпионом Европы. Пепе Рейна четырежды признавался лучшим вратарём Премьер-лиги. Рейна стал первым в истории вратарем, который поучаствовал в матчах чемпионатов Испании, Англии, Италии и Германии.
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Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка 54 000 тысяч болельщиков.
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