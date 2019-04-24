Футбол
Голкипер «Ливерпуля» достиг исторического показателя в АПЛГазета.Ru вчера в 22:15
Голкипер "Ливерпуля" Алисон Бекер после игры "Хаддерсфилдом" (5:0) стал пятым вратарем в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) по важному показателю, передает "Советский спорт". Бразилец отыграл в одном сезоне "на ноль" минимум 20 матчей турнира, информирует Sky Sports.
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Алиссон повторил рекорд вратарей «Ливерпуля» по числу сухих матчей в сезоне АПЛ
Бомбардир.рувчера в 17:59
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Политика
Депутат Рады рассказал об угрозе повторения чернобыльской катастрофы
Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране работает ряд предприятий, на которых существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Галкин счел несправедливой победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Политика
Путин заявил о возможности стыковки Севморпути с «Морским шелковым путем»
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не исключает возможность состыковать Северный морской путь с китайским Шелковым путем.
Обновлено в 02:18
Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Кино
Скончалась актриса Элина Быстрицкая
Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
Обновлено вчера в 03:41
Политика
Поклонская посоветовала Порошенко собирать вещи
Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская спрогнозировала будущее уходящего «президента» Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:59
Футбол
Неймар: «Моя игра приводит болельщиков на стадион»
Мои друзья и родственники знают, каков я на самом деле. Возможно, на мне много фолят из-за моего стиля игры.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Экономика
Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн
Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.
Обновлено вчера в 09:00
Футбол
Назаров написал стихотворение о смене руководства в «Спартаке»
Актер театра и кино Дмитрий Назаров, болеющий за «Спартак», прочитал в Instagram новое стихотворение, посвященное перестановкам в руководстве московского клуба.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
Фанаты «Мстителей» избили посетителя кинотеатра за спойлеры
Обновлено вчера в 22:03
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на ряд комплектаций Lada Granta
АвтоВАЗ изменил комплектацию нескольких версий семейства Lada Granta FL.
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Кремль назвал сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
«Прямая линия будет летом»,— сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено в 03:26
Общество
«Аэрофлот» требует от суда в США отклонить иск опоздавших пассажиров
Несколько пассажиров, опоздавших на рейсы «Аэрофлота» в США, требуют 10 млн долларов в качестве компенсации.
Обновлено в 01:21
Происшествия
В Красноярске загорелся завод, производящий ракеты «Сармат»
Крупный пожар произошел в пятницу, 26 апреля на крупном оборонном заводе "Красмаш" в Красноярске.
Обновлено вчера в 10:59
Общество
Власти Австралии намерены истребить 2 миллиона диких кошек
Правительство Австралии намерено истребить 2 млн диких кошек для спасения эндемичных животных.
Обновлено вчера в 21:38
Авто
На рынок выходит обновлённый кроссовер Chery Tiggo 8
Китайский автогигант Chery начинает продажи обновленного флагманского кроссовера Tiggo 8. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам марки в Китае.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза
Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Гройсман подтвердил неформальную встречу с Зеленским
Премьер-министр Владимир Гройсман подтвердил, что провел встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, однако подробностей о возможных кадровых решениях не рассказал.
Обновлено в 01:41
Религия
Православные христиане встречают Великую субботу
У православных христиан наступает Великая суббота, последний день перед Пасхой и время освящения куличей и яиц.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
Экс-майору Евсюкову после десяти лет заключения могут смягчить режим
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
В Хабаровском крае упал самолет Як-18
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Последнюю ракету «Союз» отправили на Байконур, сообщили СМИ
Последнюю российскую ракету "Союз", имеющую украинскую систему управления, отправили на космодром Байконур.
Обновлено в 03:42
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Ранее сообщалось, что в пятницу в городе Калмунай двое военнослужащих и один мирный житель погибли, еще три человека получили ранения при обстреле неизвестными сотрудников полиции и солдат национальной армии.
Обновлено вчера в 23:56
Баскетбол
«Голден Стэйт» победил «Клипперс» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА
"Голден Стэйт" одержал победу над "Лос-Анджелес Клипперс" и выиграл серию первого раунда плей-офф НБА в шести матчах.
Обновлено в 01:14
Экономика
У винодельческого завода «Инкерман» появился новый владелец
Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК исполняющая обязанности директора крымского предприятия Лариса Шимчук, и подтвердил новый собственник.
Обновлено вчера в 15:26
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54