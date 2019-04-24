Голкипер «Ливерпуля» достиг исторического показателя в АПЛГазета.Ru вчера в 22:15

Голкипер "Ливерпуля" Алисон Бекер после игры "Хаддерсфилдом" (5:0) стал пятым вратарем в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) по важному показателю, передает "Советский спорт". Бразилец отыграл в одном сезоне "на ноль" минимум 20 матчей турнира, информирует Sky Sports.

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