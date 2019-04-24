Футбол

Голкипер «Ливерпуля» достиг исторического показателя в АПЛГазета.Ru вчера в 22:15

Голкипер "Ливерпуля" Алисон Бекер после игры "Хаддерсфилдом" (5:0) стал пятым вратарем в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) по важному показателю, передает "Советский спорт". Бразилец отыграл в одном сезоне "на ноль" минимум 20 матчей турнира, информирует Sky Sports.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Голкипер «Ливерпуля» достиг исторического показателя в АПЛ

Газета.Ruвчера в 22:15

Вратарь «Ливерпуля» Алисон стал пятым голкипером, не пропустившим в 20 матчах АПЛ в сезоне

Матч ТВвчера в 21:05

Алиссон повторил рекорд «Ливерпуля» по числу «сухих» матчей в сезоне АПЛ

Sport24.ruвчера в 17:14

Алисон стал 5-м вратарём, не пропустившим в 20 матчах АПЛ в одном сезоне

Чемпионатвчера в 17:32

Алиссон повторил рекорд Пепе Рейны

Soccer.ruвчера в 19:07

Алиссон повторил рекорд вратарей «Ливерпуля» по числу сухих матчей в сезоне АПЛ

Бомбардир.рувчера в 17:59

Алиссон провел 19-й сухой матч в АПЛ

Все про Спорт ру23 апреля в 20:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
Шоу-бизнес

Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу

Обновлено в 00:37
Происшествия

В Хабаровском крае упал самолет Як-18

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
Политика

Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 16:38
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Политика

Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза

Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено вчера в 05:09
Шоу-бизнес

Ксения Бородина рассказала, за что постоянно увольняет домработниц

Два года назад Ксения Бородина приобрела дом за городом на Новорижском шоссе.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей.
Обновлено вчера в 12:48
Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Футбол

Салатич вернулся в общую группу «Уфы»

Полузащитник «Уфы» Веролюб Салатич восстановился после травмы и приступил к работе в общей группе.
Обновлено в 05:16
Политика

Украинцам могут упростить получение российского гражданства

Упрощенный порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространен на всех жителей Украины, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Обновлено в 04:39
Космос

«Космокурс» планирует сажать корабли с космическими туристами без применения парашютов

Компания "Космокурс", развивающая в России частный космический туризм, планирует отказаться от использования парашютов при посадке в пользу приземления с помощью двигателей.
Обновлено в 01:07
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид в свой день рождения

Сегодня россиянин Даниил Квят, родившийся в Уфе, отмечает свой 25-й день рождения.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

Вероятную причину пожара на заводе «Красмаш» определили в МЧС

Обновлено в 05:22
Здоровье

Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова

Сегодня с рабочим визитом Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 11:07
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева показала поклонникам третьего «ребенка»

Экс-солистка показала поклонникам ее творчества домашнего питомца – милого песика белого окраса шерстки.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

Наталья Рудова поделилась секретами быстрого похудения с поклонниками

Недавно Рудова поделилась с подписчиками короткой видеозаписью, в рамках которой она частично демонстрирует свое тело в купальнике, тем самым подтверждая эффективность собственного подхода к питанию и тренировкам, а ниже описывает саму методику.
Обновлено в 04:45
Культура

Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:13
Общество

В США более 100 священников подозреваются в домогательствах к детям

Архиепархия Нью-Йорка опубликовала список из 120 священнослужителей, обвиненных в сексуальном насилии или в хранении порнографии.
Обновлено в 00:47
Спорт

Евгения Медведева: «Никогда не было мыслей бросить фигурное катание»

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что никогда не хотела уйти из спорта.
Обновлено в 04:59
Политика

Песков прокомментировал предложение Трампа по ядерному разоружению

Напомним, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал идею президента США Дональда Трампа о необходимости уничтожения ядерного оружия.
Обновлено в 02:45
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Шоу-бизнес

Актриса Кристина Кузьмина постоянно думает о смерти

После первой операции Кузьмина почувствовала себя хорошо, однако в 2017 году произошел рецидив.
Обновлено вчера в 13:30
Политика

Путин: никто в мире не хочет торговых войн, кроме их инициаторов

Президент России Владимир Путин заявил, что никому в мире не нужны торговые войны и ограничения, кроме тех, кто их инициирует.
Обновлено в 04:43
Транспорт

Строительство БКЛ московского метро завершено наполовину

Обновлено в 03:43
Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Авто

Названы самые надежные китайские автомобили в России

Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
Обновлено в 02:00
Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Ковальчук объяснила, почему попросила голосовать за дочь Алсу

Юлия Ковальчук добавила, что много раз встречала ситуации, когда люди, называющие себя друзьями, предавали в карьере и в жизни.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими

Ранее сообщалось, о возбуждении двух уголовных дела по факту пропажи в Уфе пяти человек: 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка, а также матери девушки, 39-летней женщины, и двух других ее детей, мальчиков в возрасте двух и шести лет.
Обновлено в 05:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пепе Рейна
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь итальянского клуба «Милан». Выступал за национальную сборную Испании, в составе которой стал чемпионом мира и дважды чемпионом Европы. Пепе Рейна четырежды признавался лучшим вратарём Премьер-лиги. Рейна стал первым в истории вратарем, который поучаствовал в матчах чемпионатов Испании, Англии, Италии и Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка 54 000 тысяч болельщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное