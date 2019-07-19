Футбол
Голкипер «Краснодара» Крицюк перейдет в «Зенит»Sport24.ru 02:07
«Зенит» и «Краснодар» согласовывают последние детали перехода в клуб из Санкт-Петербурга голкипера Станислава Крицюка, сообщает Metaratings. По данным источника, в «Зените» очень обеспокоены нестабильной игрой основного вратаря Андрея Лунева.
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Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» согласовывают последние детали перехода 28-летнего голкипера Станислава Крицюка. Руководство и тренерский штаб петербургского клуба крайне обеспокоены надёжностью вратарской линией и, в частности, выступлением Андрея Лунева.Metaratings00:45
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