Футбол
Голкипер «Краснодара» Крицюк перейдет в «Зенит»Sport24.ru 02:07
«Зенит» и «Краснодар» согласовывают последние детали перехода в клуб из Санкт-Петербурга голкипера Станислава Крицюка, сообщает Metaratings. По данным источника, в «Зените» очень обеспокоены нестабильной игрой основного вратаря Андрея Лунева.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» согласовывают последние детали перехода 28-летнего голкипера Станислава Крицюка. Руководство и тренерский штаб петербургского клуба крайне обеспокоены надёжностью вратарской линией и, в частности, выступлением Андрея Лунева.Metaratings00:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 07:06, Вашингтон
Армия и оружие
Замглавы МИД Ирана не исключил, что США сбили собственный беспилотник
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.
Обновлено в 01:46
Политика
В агентстве ТАСС сменится главный редактор
Новым главным редактором ТАСС станет Михаил Петров, занимающий сейчас пост заместителя главреда. Об этом сообщает само информагентство.
Обновлено в 06:29
Общество
Росгидромет назвал города с самым загрязненным воздухом
Обновлено в 03:17
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Политика
Зеленский согласился обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова, передают РИА "Новости".
Обновлено в 04:53
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Футбол
«Нефтчи» стал соперником тульского «Арсенала» в отборе Лиги Европы
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" стал соперником тульского "Арсенала" по матчам второго раунда квалификации Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия
Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок
Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.
Обновлено в 06:34
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Наука
Физики впервые упаковали 20-кубитную запутанность в 2 фотона
Обновлено 17 июля в 09:46
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка»
Появился первый трейлер комедии Кевина Смита «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка».
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Трехлетняя россиянка отравилась наркотиками на Ибице
На Ибице трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками и попала в больницу в тяжелом состоянии. Об этом 19 июля пишет газета El Mundo.
Обновлено в 06:17
Футбол
Футболисты «Ньюкасла» подрались на улице
Полузащитник английского футбольного клуба «Ньюкасл» Джонджо Шелви и голкипер команды Карл Дарлоу стали участниками уличного конфликта.
Обновлено в 05:18
Общество
В Екатеринбурге восстановят работу Покраса Лампаса, залитую гудроном
Работа стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова), которую в Екатеринбурге начали заливать гудроном, будет восстановлена, сообщила РИА Новости представитель фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Энергетика
«Газпром» рассчитывает согласовать с Данией «Северный поток-2» осенью
Российская сторона рассчитывает, что Дания даст согласие на заявку по газопроводу "Северный поток-2" в октябре.
Обновлено вчера в 10:52
Энергетика
Польша заявила России претензии из-за грязной нефти
Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen направила первую часть претензий из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба" российской стороне.
Обновлено в 06:30
Происшествия
8 человек пострадали после задымления самолета в Шереметьево
Пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер", который вылетал по маршруту Москва-Ереван из аэропорта Шереметьево экстренно эвакуировали из-за задымления на взлете, передает "Интерфакс".
Обновлено в 02:42
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Политика
Гендиректора «Рустави 2» уволили
Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Здоровье
Неизвестная болезнь увеличила лицо филиппинца в несколько раз
Филиппинские врачи не смогли поставить диагноз жителю острова Лейте, чье лицо увеличилось в несколько раз после приема лекарств от синусита.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Суд оставил в СИЗО налоговика по делу о хищении сотрудниками ФСБ
Московский окружной военный суд признал законным арест инспектора УФНС Дмитрия Чиквина, задержанного по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей сотрудниками ФСБ России, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили
Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.
Обновлено в 04:00
Политика
Путин обещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом утонувшего детсада
Мальчик из семьи, чей дом был разрушен наводнением в Иркутской области, рассказал президенту России Владимиру Путину, что его детский сад утонул, но его отремонтируют.
Обновлено в 04:44
Политика
Российское приложение Face App назвали угрозой нацбезопасности США
Об угрозе, которая исходит от приложения российских разработчиков FaceApp заявил лидер демократов в сенате США Чак Шумер.
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за кортежа патриарха
18 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео и сообщение о том, что из-за визита патриарха около 30 минут машины скорой помощи не могли покинуть подстанцию.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Москве мужчина на летних лыжах сбил женщину: пострадавшая не выжила
Мужчина на летних лыжах, двигаясь на большой скорости по велодорожке, сбил женщину, гулявшую в парке.
Обновлено в 06:39
Авто
Nissan представил новый минивэн Serena
Пятое поколение минивэна Nissan Serena, представленное 3 года назад, дождалось первого заметного обновления дизайна.
Обновлено в 00:33