Футбол

Голкипер «Краснодара» Крицюк перейдет в «Зенит»Sport24.ru 02:07

«Зенит» и «Краснодар» согласовывают последние детали перехода в клуб из Санкт-Петербурга голкипера Станислава Крицюка, сообщает Metaratings. По данным источника, в «Зените» очень обеспокоены нестабильной игрой основного вратаря Андрея Лунева.
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Станислав Крицюк перейдёт в «Зенит»

Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» согласовывают последние детали перехода 28-летнего голкипера Станислава Крицюка. Руководство и тренерский штаб петербургского клуба крайне обеспокоены надёжностью вратарской линией и, в частности, выступлением Андрея Лунева.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 07:06, Вашингтон
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