Футбол
У Икера Касильяса случился инфарктЕженедельник Футбол вчера в 11:05
У голкипера Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды. Это произошло во время тренировки «Порту». Сообщается, что испанца госпитализировали.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:12, Ашберн
Политика
В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено 30 апреля в 13:54
Происшествия
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Новой Москве мужчина ранил четверых человек из помпового ружья
Полицейские задержали в Новой Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей
День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Политика
В штабе Зеленского пообещали провести инаугурацию с «фишечками»
Член штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Юрий Костюк, который во время кампании разрабатывал варианты видеороликов и билбордов, в интервью «Украинской правде» рассказал о подготовке к инаугурации.
Обновлено в 06:58
Политика
Пушков назвал отставку главы Минобороны Британии провалом
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отставку министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Зеленский рассказал, что общего у Украины и России
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Футбол
Ван-Биссака: «Я останусь в „Кристал Пэлас“ и на следующий сезон»
Слухи просто показывают, что мои выступления не остаются незамеченными. Но сейчас я игрок "Кристал Пэлас".
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Ксения Бородина отказалась участвовать в шоу Кудрявцевой
Успешная телеведущая и светская львица Ксения Бородина в очередной раз отказалась от приглашения на шоу своей коллеги Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».
Обновлено в 08:53
Общество
В России могут ограничить размещение магазинов в жилых домах
В России могут ограничить размещение в жилых домах магазинов и объектов, связанных с оказанием услуг, если они мешают комфортному проживанию граждан в таких домах, следует из поручения президента Владимира Путина правительству страны.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Дагестанского министра Хасбулатова заключили под стражу
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов заключен под стражу на два месяца.
Обновлено в 05:12
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город
Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Кино
Netflix опубликовал гонорары известных актеров
Американское издание Variety подсчитало гонорары голливудских звёзд за 2019 год, и составило рейтинг самых оплачиваемых из них.
Обновлено в 06:47
Политика
МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе
В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено вчера в 13:09
Футбол
Marca: Касильяс может завершить карьеру после инфаркта
Голкипер «Порту» Икер Касильяс может завершить выступления после того, как перенес инфаркт.
Обновлено в 08:59
Интернет
В Google появится новая функция для удаления информации пользователей
До последнего времени можно было выбрать только, хранить или не хранить информацию о пользователе в Google Аккаунте.
Обновлено в 05:00
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Авто
Опубликовано видео с дрифтом 2400-сильного грузовика
За производительность грузовика отвечает 2400-сильный дизельный агрегат с тремя турбинами и системой впрыска в впускной коллектор смеси воды и метанола.
Обновлено в 06:14
Футбол
Кейта не сыграет в ответном матче с «Барселоной» из-за травмы
По информации источника, 24-летний хавбек получил повреждение паха в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3). Точные сроки восстановления пока не уточняются, однако по предварительным данным Кейта не сможет выйти на поле в оставшихся в этом сезоне матчах «Ливерпуля».
Обновлено в 08:18
Авто
Представлен внедорожный Bugatti Divo – спаситель в апокалипсисе
Рендер внедорожного Bugatti Divo опубликовала британская студия YasidDESIGN.
Обновлено вчера в 16:28
Политика
Украинцев предложили лишать гражданства за паспорта РФ
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей восточных областей Украины.
Обновлено вчера в 07:27
Здоровье
Диетолог оценила исследование учёных о продукте для борьбы с ожирением
Ведущий научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян прокомментировала RT результаты исследования японских учёных, которые выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
Обновлено в 06:46