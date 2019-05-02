У Икера Касильяса случился инфарктЕженедельник Футбол вчера в 11:05

У голкипера Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды. Это произошло во время тренировки «Порту». Сообщается, что испанца госпитализировали.

Политика В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг» Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.

Происшествия Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.

Общество В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.

Происшествия В Новой Москве мужчина ранил четверых человек из помпового ружья Полицейские задержали в Новой Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.

Политика В штабе Зеленского пообещали провести инаугурацию с «фишечками» Член штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Юрий Костюк, который во время кампании разрабатывал варианты видеороликов и билбордов, в интервью «Украинской правде» рассказал о подготовке к инаугурации.

Политика Пушков назвал отставку главы Минобороны Британии провалом Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отставку министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона.

Политика Зеленский рассказал, что общего у Украины и России Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.

Шоу-бизнес Ксения Бородина отказалась участвовать в шоу Кудрявцевой Успешная телеведущая и светская львица Ксения Бородина в очередной раз отказалась от приглашения на шоу своей коллеги Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Общество В России могут ограничить размещение магазинов в жилых домах В России могут ограничить размещение в жилых домах магазинов и объектов, связанных с оказанием услуг, если они мешают комфортному проживанию граждан в таких домах, следует из поручения президента Владимира Путина правительству страны.

Происшествия Дагестанского министра Хасбулатова заключили под стражу Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов заключен под стражу на два месяца.

Энергетика Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.

Кино Netflix опубликовал гонорары известных актеров Американское издание Variety подсчитало гонорары голливудских звёзд за 2019 год, и составило рейтинг самых оплачиваемых из них.

Политика МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.

Происшествия Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.

Футбол Marca: Касильяс может завершить карьеру после инфаркта Голкипер «Порту» Икер Касильяс может завершить выступления после того, как перенес инфаркт.

Интернет В Google появится новая функция для удаления информации пользователей До последнего времени можно было выбрать только, хранить или не хранить информацию о пользователе в Google Аккаунте.

Авто Опубликовано видео с дрифтом 2400-сильного грузовика За производительность грузовика отвечает 2400-сильный дизельный агрегат с тремя турбинами и системой впрыска в впускной коллектор смеси воды и метанола.

Футбол Кейта не сыграет в ответном матче с «Барселоной» из-за травмы По информации источника, 24-летний хавбек получил повреждение паха в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3). Точные сроки восстановления пока не уточняются, однако по предварительным данным Кейта не сможет выйти на поле в оставшихся в этом сезоне матчах «Ливерпуля».

Политика Украинцев предложили лишать гражданства за паспорта РФ Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей восточных областей Украины.