Футбол

У Икера Касильяса случился инфарктЕженедельник Футбол вчера в 11:05

У голкипера Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды. Это произошло во время тренировки «Порту». Сообщается, что испанца госпитализировали.
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«Порту» считает, что Касильяс не вернётся в футбол

Sport.ru09:58

Месси пожелал скорейшего выздоровления Касильясу, перенесшему инфаркт

Sport24.ru05:35

Касильяс написал близким из больницы: «Я в порядке»

Sports.ruвчера в 14:50

Касильяс: сильно перепугался, но сейчас все под контролем

РИА Новостивчера в 15:30

Касильяс госпитализирован после инфаркта на тренировке

Советский спортвчера в 10:50

Касильяс выложил из больницы и поблагодарил за поддержку

ProstoProSportвчера в 15:19

Касильяс: испытал большой испуг, но сейчас всё под контролем

Чемпионатвчера в 15:19
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:12, Ашберн
Культура

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер тайно вышла замуж в Лас-Вегасе

Обновлено в 09:05
Политика

В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»

Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено 30 апреля в 13:54
Происшествия

Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей

Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Общество

В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Происшествия

В Новой Москве мужчина ранил четверых человек из помпового ружья

Полицейские задержали в Новой Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Жители Одессы собрались почтить память погибших 2 мая 2014 года

Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей

День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Политика

В штабе Зеленского пообещали провести инаугурацию с «фишечками»

Член штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Юрий Костюк, который во время кампании разрабатывал варианты видеороликов и билбордов, в интервью «Украинской правде» рассказал о подготовке к инаугурации.
Обновлено в 06:58
Политика

Пушков назвал отставку главы Минобороны Британии провалом

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отставку министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона.
Обновлено вчера в 14:49
Политика

Зеленский рассказал, что общего у Украины и России

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Футбол

Ван-Биссака: «Я останусь в „Кристал Пэлас“ и на следующий сезон»

Слухи просто показывают, что мои выступления не остаются незамеченными. Но сейчас я игрок "Кристал Пэлас".
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Ксения Бородина отказалась участвовать в шоу Кудрявцевой

Успешная телеведущая и светская львица Ксения Бородина в очередной раз отказалась от приглашения на шоу своей коллеги Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».
Обновлено в 08:53
Общество

В России могут ограничить размещение магазинов в жилых домах

В России могут ограничить размещение в жилых домах магазинов и объектов, связанных с оказанием услуг, если они мешают комфортному проживанию граждан в таких домах, следует из поручения президента Владимира Путина правительству страны.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Дагестанского министра Хасбулатова заключили под стражу

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов заключен под стражу на два месяца.
Обновлено в 05:12
Общество

Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город

Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Энергетика

Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России

Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Кино

Netflix опубликовал гонорары известных актеров

Американское издание Variety подсчитало гонорары голливудских звёзд за 2019 год, и составило рейтинг самых оплачиваемых из них.
Обновлено в 06:47
Политика

МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе

В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В Одессе подростка задержали из-за советской символики на одежде

Обновлено в 09:31
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено вчера в 13:09
Футбол

Marca: Касильяс может завершить карьеру после инфаркта

Голкипер «Порту» Икер Касильяс может завершить выступления после того, как перенес инфаркт.
Обновлено в 08:59
Интернет

В Google появится новая функция для удаления информации пользователей

До последнего времени можно было выбрать только, хранить или не хранить информацию о пользователе в Google Аккаунте.
Обновлено в 05:00
Происшествия

СК проверит информацию о приюте для пожилых в квартире дома в Барнауле

Обновлено в 06:51
Общество

Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

Обновлено в 09:06
Авто

Опубликовано видео с дрифтом 2400-сильного грузовика

За производительность грузовика отвечает 2400-сильный дизельный агрегат с тремя турбинами и системой впрыска в впускной коллектор смеси воды и метанола.
Обновлено в 06:14
Футбол

Кейта не сыграет в ответном матче с «Барселоной» из-за травмы

По информации источника, 24-летний хавбек получил повреждение паха в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3). Точные сроки восстановления пока не уточняются, однако по предварительным данным Кейта не сможет выйти на поле в оставшихся в этом сезоне матчах «Ливерпуля».
Обновлено в 08:18
Авто

Представлен внедорожный Bugatti Divo – спаситель в апокалипсисе

Рендер внедорожного Bugatti Divo опубликовала британская студия YasidDESIGN.
Обновлено вчера в 16:28
Политика

Украинцев предложили лишать гражданства за паспорта РФ

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей восточных областей Украины.
Обновлено вчера в 07:27
Общество

В пятницу на Петербург обрушатся мокрый снег и штормовой ветер

Обновлено в 09:33
Здоровье

Диетолог оценила исследование учёных о продукте для борьбы с ожирением

Ведущий научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян прокомментировала RT результаты исследования японских учёных, которые выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
Обновлено в 06:46
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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