Футбол

Голкипер «Динамо» поблагодарил болельщиков за поддержкуГазета.Ru вчера в 19:00

Динамо — Урал
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Артур Юсупов
16′
Кирилл Панченко
31′
Шарль Каборе
39′
46′
Петрюс Бумаль
Николай Димитров
56′
Вараздат Ароян
Владимир Рыков
59′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
70′
70′
Андрей Егорычев
Юрий Бавин
Жоаозиньо
Мигел Филипе Кардозу
79′
Константин Рауш
Григорий Морозов
81′
84′
Вараздат Ароян
Павел Погребняк
Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин поблагодарил болельщиков за поддержку на матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уралом", передает ТАСС. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу московской команды.
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