Вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин пропустит некоторое время из-за травмы задней поверхности бедра. Шунин получил повреждение в домашнем матче пятого тура Российской премьер-лиги с петербургским "Зенитом" (0:2).

Спорт день за днем

Общество В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.

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Происшествия На Енисейском рынке в Красноярске загорелся склад Красноярцы в разных районах города заметили огромные клубы черного дыма, по информации пресс-службы МЧС по краю, на ул. Шахтеров на Енисейском рынке горит склад.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Политика Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.

Политика Зеленский поручил сменить глав СБУ трёх областей Украинский лидер Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову сменить глав ведомства в Ривненской, Волынской и Житомирской областях.

Происшествия Россиянка защитилась от побоев мужа и получила судимость Ранее в июле годами избиваемую мужем россиянку Кристину Шидукову отправили в тюрьму.

Экономика СМИ узнали о планах Народного банка КНР выпустить свою криптовалюту Народный банк Китая намерен выпустить собственный вид криптовалюты, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в китайском регуляторе.

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