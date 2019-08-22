Футбол
Голкипер ЦСКА продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске»Газета.Ru 06:23
Агент вратаря Георгия Кырнаца Алексей Сафонов заявил, что его клиент переходит из московского ЦСКА в "СКА-Хабаровск".
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В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
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Обновлено 20 августа в 22:59
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Станции Сокольнической линии метро откроют 22 августа
Девять станций Сокольнической линии московского метрополитена, закрытые ранее для строительства Большой кольцевой линии, откроют для пассажиров раньше срока на три дня.
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Правильное расположение цветов на флаге России знают 50% граждан
Чаще других без ошибок назвали цвета флага и их расположение молодые люди от 18 до 24 лет (72%), неверный порядок указали преимущественно люди старше 60 лет (45%).
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Футболисты «Спартака» встретились с Зе Луишем в Португалии
Футболисты и тренерский штаб «Спартака» встретились с бывшим нападающим красно-белых Зе Луишем.
Обновлено в 07:32
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Режиссер Квентин Тарантино впервые станет отцом
Знаменитый американский режиссер 56-летний Квентин Тарантино в ближайшее время станет отцом.
Обновлено в 02:06
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Кличко пожаловался на атаку «троллей» в Instagram
Страница мэра Киева Виталия Кличко в Instagram оказалась заблокирована.
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Киберспорт
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Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
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Отмечается, что это могут сделать с целью компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот для Приобского месторождения, которое считается высокообводненным, а его запасы — трудноизвлекаемыми.
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Музыка
Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Певица Наргиз Закирова в беседе с изданием "Стархит" рассказала, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им песен.
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Суд арестовал участника пикета в поддержку студента ВШЭ
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Обновлено в 09:00