Футбол

Голкипер ЦСКА продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске»Газета.Ru 06:23

Агент вратаря Георгия Кырнаца Алексей Сафонов заявил, что его клиент переходит из московского ЦСКА в "СКА-Хабаровск".
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