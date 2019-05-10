Футбол

Голкипер «Челси» прокомментировал победу над «Айнтрахтом»Газета.Ru вчера в 23:30

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага прокомментировал результат полуфинального противостояния с "Айнтрахтом" в Лиге Европы, передает "Советский спорт".
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Кепа Аррисабалага: «Пенальти всегда сводятся к удаче. Сегодня „Челси“ повезло»

Спорт БИЗНЕС Online03:40

Голкипер «Челси» прокомментировал победу над «Айнтрахтом»

Газета.Ruвчера в 23:30

Кепа Аррисабалага: «Пенальти всегда сводятся к удаче. Сегодня „Челси“ повезло»

Sports.ruвчера в 18:22

Кепа: «Мы вышли в ЛЧ и достигли двух финалов. Думаю, это хороший сезон»

Soccer.ruвчера в 19:01

Кепа Арриcабалага: «Сегодня мы выиграли, а в другом финале проиграли»

Спорт-Экспрессвчера в 18:23

Кепа Арриcабалага: Перед каждой игрой готовимся к серии послематчевых пенальти

Советский спортвчера в 18:19

Кепа: «Челси» дошёл до двух финалов и вышел в ЛЧ, хороший сезон

Чемпионатвчера в 20:00
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Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 17:56
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия

Опубликовано видео с попытками медиков спасти Доренко

В Сети появилось видео того, как врачи увозят на скорой помощи журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался в Москве в четверг, 9 мая.
Обновлено вчера в 21:13
Финансы

Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Политика

На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

Обновлено в 01:49
Общество

Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы

Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Происшествия

Врачи после вскрытия определили причину смерти Доренко

Прошедшей ночью врачи провели вскрытие тела погибшего журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:06
Финансы

Обвал рубля произойдет в ближайшие дни

Российская валюта ослабеет сразу после майских праздников, так как вблизи летнего сезона спрос на иностранную валюту повышается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 00:39
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия

В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности

Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

Стивен Сигал оценил главный парад Победы

Актер Стивен Сигал высказал свое мнение по поводу парада Победы на Красной площади в Москве, на котором присутствовал лично.
Обновлено вчера в 13:56
Хоккей

Россия сыграет первый матч на Чемпионате мира по хоккею в Словакии

Обновлено в 02:16
Политика

Сооснователь Facebook призвал США разрушить монополию соцсети

В своей колонке для The New York Times он написал, что за прошедшие два года господин Цукерберг допустил большое количество ошибок, и властям США нужно покончить с монополией Facebook.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие

США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Командование глобальных ударов ВВС США сообщило об очередном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Обновлено вчера в 10:59
Армия и оружие

В Катар прибыли американские бомбардировщики B-52

Обновлено в 02:16
Общество

В День Победы в России не зафиксировали происшествий

Обновлено в 03:13
Происшествия

Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин

Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено вчера в 15:38
Авто

Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Напомним, сегодня Toyota Camry восьмого поколения (кузов XV70) продается в России с тремя бензиновыми двигателями объемом 2,0 (150 л.с.), 2,5 (181 л.с.) и 3,5 (249 л.с.) литра по цене от 1 573 000 рублей.
Обновлено вчера в 05:48
Армия и оружие

WSJ сообщила о создании секретной ракеты в США

Обновлено вчера в 18:25
Общество

Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании

Компания AirHelp составила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний на основе отзывов 40 тыс. клиентов и данных нескольких коммерческих поставщиков.
Обновлено в 03:22
Происшествия

В Афганистане группа детей подорвалась на фугасе

Обновлено в 01:30
Музыка

Сергей Лазарев посетил святые места Иерусалима перед Евровидением-2019

Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев, который будет представлять интересы РФ на международном песенном конкурсе Евровидение-2019, побывал в святых местах Иерусалима.
Обновлено в 03:01
Космос

Тротуарная астрономия: обновлённый планетарий удивит новокузнечан

Обновлено в 00:42
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Космос

Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС

Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
Обновлено вчера в 23:41
Общество

МВД: в России 10 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»

Во всех населённых пунктах России в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек.
Обновлено вчера в 12:06
Хоккей

Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы

Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Политика

Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова

Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено вчера в 04:25
Общество

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетит Вольск

В г. Вольске Саратовской области 10 мая побывает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Обновлено вчера в 23:57
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Испанский футболист, вратарь английского клуба «Челси» и национальной сборной Испании. По национальности является баском.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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