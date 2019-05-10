Футбол
Голкипер «Челси» прокомментировал победу над «Айнтрахтом»Газета.Ru вчера в 23:30
Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага прокомментировал результат полуфинального противостояния с "Айнтрахтом" в Лиге Европы, передает "Советский спорт".
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Кепа Аррисабалага: «Пенальти всегда сводятся к удаче. Сегодня „Челси“ повезло»
Спорт БИЗНЕС Online03:40
Кепа Аррисабалага: «Пенальти всегда сводятся к удаче. Сегодня „Челси“ повезло»
Sports.ruвчера в 18:22
Кепа Арриcабалага: Перед каждой игрой готовимся к серии послематчевых пенальти
Советский спортвчера в 18:19
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 17:56
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
Опубликовано видео с попытками медиков спасти Доренко
В Сети появилось видео того, как врачи увозят на скорой помощи журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался в Москве в четверг, 9 мая.
Обновлено вчера в 21:13
Финансы
Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Происшествия
Врачи после вскрытия определили причину смерти Доренко
Прошедшей ночью врачи провели вскрытие тела погибшего журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:06
Финансы
Обвал рубля произойдет в ближайшие дни
Российская валюта ослабеет сразу после майских праздников, так как вблизи летнего сезона спрос на иностранную валюту повышается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 00:39
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности
Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Стивен Сигал оценил главный парад Победы
Актер Стивен Сигал высказал свое мнение по поводу парада Победы на Красной площади в Москве, на котором присутствовал лично.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Сооснователь Facebook призвал США разрушить монополию соцсети
В своей колонке для The New York Times он написал, что за прошедшие два года господин Цукерберг допустил большое количество ошибок, и властям США нужно покончить с монополией Facebook.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
Командование глобальных ударов ВВС США сообщило об очередном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Обновлено вчера в 10:59
Армия и оружие
В Катар прибыли американские бомбардировщики B-52
Обновлено в 02:16
Общество
В День Победы в России не зафиксировали происшествий
Обновлено в 03:13
Происшествия
Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин
Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено вчера в 15:38
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Напомним, сегодня Toyota Camry восьмого поколения (кузов XV70) продается в России с тремя бензиновыми двигателями объемом 2,0 (150 л.с.), 2,5 (181 л.с.) и 3,5 (249 л.с.) литра по цене от 1 573 000 рублей.
Обновлено вчера в 05:48
Армия и оружие
WSJ сообщила о создании секретной ракеты в США
Обновлено вчера в 18:25
Общество
Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании
Компания AirHelp составила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний на основе отзывов 40 тыс. клиентов и данных нескольких коммерческих поставщиков.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Афганистане группа детей подорвалась на фугасе
Обновлено в 01:30
Музыка
Сергей Лазарев посетил святые места Иерусалима перед Евровидением-2019
Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев, который будет представлять интересы РФ на международном песенном конкурсе Евровидение-2019, побывал в святых местах Иерусалима.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Космос
Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
МВД: в России 10 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»
Во всех населённых пунктах России в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек.
Обновлено вчера в 12:06
Хоккей
Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы
Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено вчера в 04:25
Общество
Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетит Вольск
В г. Вольске Саратовской области 10 мая побывает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Обновлено вчера в 23:57