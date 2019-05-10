Футбол

Голкипер «Челси» прокомментировал победу над «Айнтрахтом»Газета.Ru вчера в 23:30

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага прокомментировал результат полуфинального противостояния с "Айнтрахтом" в Лиге Европы, передает "Советский спорт".
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Кепа: «„Челси“ провёл хороший сезон, выйдя в два финала и Лигу чемпионов»

Евро-футбол.ру01:26

Кепа Арриcабалага: «Сегодня мы выиграли, а в другом финале проиграли»

Спорт-Экспрессвчера в 18:23

Кепа: «Челси» дошёл до двух финалов и вышел в ЛЧ, хороший сезон

Чемпионатвчера в 20:00

Кепа: «Мы вышли в ЛЧ и достигли двух финалов. Думаю, это хороший сезон»

Soccer.ruвчера в 19:01

Голкипер «Челси» прокомментировал победу над «Айнтрахтом»

Газета.Ruвчера в 23:30

Кепа Арриcабалага: Перед каждой игрой готовимся к серии послематчевых пенальти

Советский спортвчера в 18:19

Кепа Аррисабалага: «Пенальти всегда сводятся к удаче. Сегодня „Челси“ повезло»

Sports.ruвчера в 18:22
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Политика

Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины

Глава «новой церкви» Украины Епифаний Думенко рассказал о конфликте с бывшим лидером неканонической структуры «Киевский патриархат» Филаретом Денисенко.
Обновлено вчера в 23:43
Футбол

Роналдо: «„Барса“ выигрывает благодаря Месси, а проигрывает — из-за Вальверде и Коутиньо»

Бывший форвард «Реала» и «Барселоны» Роналдо признался, что не понимает, почему успехи каталонского клуба приписывают только Лионелю Месси, а в неудачах винят тренерский штаб и остальных игроков.
Обновлено вчера в 15:59
Авто

Спидометр размечен далеко за 200 км/ч: это обман или нет?

"Скорость убивает, и нет никаких причин выходить за пределы 180 км / ч", говорит глава Volvo.
Обновлено в 01:20
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о способах защиты от перегрева в жаркие дни

Роспотребнадзор выпустил памятку с рекомендациями, как избежать перегрева в жаркую погоду, текст опубликован в пятницу на сайте ведомства.
Обновлено в 00:43
Политика

Минтруд предложил разрешить тратить маткапитал на строительство дачи

В ведомстве разработали законопроект, разрешающий тратить маткапитал на возведение жилого дома на дачном участке.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено вчера в 13:56
Футбол

Суарес перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона

По информации Marca, футболист пропустит остаток сезона и не примет участие в финале Кубка Испании 25 мая.
Обновлено вчера в 13:23
Хоккей

«Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников смог отдать результативную передачу. «Бостон» повел в серии со счетом 1-0.
Обновлено в 00:43
Политика

В посольстве России ответили на заявление главы МВД Эстонии

Как ранее писал сайт kp.ru, 9 мая министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что часть эстонских земель - 5,2% сегодня принадлежат РФ.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко

Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии

Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
Обновлено вчера в 17:16
Общество

В Совфеде отреагировали на гибель Доренко

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказался после сообщений о гибели журналиста Сергея Доренко, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:23
Шоу-бизнес

Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака

Оказалось, что Дарья уже давно состоит в отношениях с Геннадием Удуняном, который является адвокатом чиновника Дениса Пака, пострадавшего в драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие

Начался парад Победы на Красной площади

На Красной площади в Москве начался парад Победы.
Обновлено вчера в 03:14
Космос

Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС

Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко

Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

В ресторане на юге Швеции произошел взрыв

Обновлено вчера в 22:25
Наука

Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания

Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

В США раскрыли убийство голливудского телережиссёра 30-летней давности

Американские правоохранительные органы раскрыли убийство голливудского телережиссёра Барри Крейна, который более 30 лет назад был найден задушенным в своём доме в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:59
Технологии

Цукерберг тайно купил два особняка на озере Тахо за $59 млн

Обновлено в 01:02
Футбол

Пепе предложил Коэнтрау и его клубу €600 тыс. за победу над «Бенфикой»

Пепе готов заплатить своему бывшему одноклубнику по «Реалу» 600 тысяч евро, если «Риу Аве» отберет очки у лиссабонцев.
Обновлено в 01:47
Происшествия

В ДТП с троллейбусом в Нижегородской области погибли четыре человека

Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений

По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Воздушная часть парада Победы отменена

Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено вчера в 03:03
Культура

Умер известный комик Фредди Старр

Обновлено вчера в 18:33
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов

"Для установления виновных лиц направлены запросы операторам сотовой связи для определения места положения владельцев мобильных телефонов, сопоставимых с очагами лесных пожаров", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес

Никита Пресняков обрадован результатами МРТ

Молодой человек сделал МРТ, и оно показало, что травма уже практически залечена.
Обновлено вчера в 05:21
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Кепа Аррисабалага
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь английского клуба «Челси» и национальной сборной Испании. По национальности является баском.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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