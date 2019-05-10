Футбол
Голкипер «Челси» прокомментировал победу над «Айнтрахтом»Газета.Ru вчера в 23:30
Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага прокомментировал результат полуфинального противостояния с "Айнтрахтом" в Лиге Европы, передает "Советский спорт".
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Кепа Арриcабалага: Перед каждой игрой готовимся к серии послематчевых пенальти
Советский спортвчера в 18:19
Кепа Аррисабалага: «Пенальти всегда сводятся к удаче. Сегодня „Челси“ повезло»
Sports.ruвчера в 18:22
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Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины
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Бывший форвард «Реала» и «Барселоны» Роналдо признался, что не понимает, почему успехи каталонского клуба приписывают только Лионелю Месси, а в неудачах винят тренерский штаб и остальных игроков.
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"Скорость убивает, и нет никаких причин выходить за пределы 180 км / ч", говорит глава Volvo.
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В Москве скончался Сергей Доренко
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Роспотребнадзор напомнил о способах защиты от перегрева в жаркие дни
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В ведомстве разработали законопроект, разрешающий тратить маткапитал на возведение жилого дома на дачном участке.
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Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
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Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
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Суарес перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона
По информации Marca, футболист пропустит остаток сезона и не примет участие в финале Кубка Испании 25 мая.
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Хоккей
«Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников смог отдать результативную передачу. «Бостон» повел в серии со счетом 1-0.
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В посольстве России ответили на заявление главы МВД Эстонии
Как ранее писал сайт kp.ru, 9 мая министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что часть эстонских земель - 5,2% сегодня принадлежат РФ.
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Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко
Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.
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Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии
Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
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В Совфеде отреагировали на гибель Доренко
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказался после сообщений о гибели журналиста Сергея Доренко, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:23
Шоу-бизнес
Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака
Оказалось, что Дарья уже давно состоит в отношениях с Геннадием Удуняном, который является адвокатом чиновника Дениса Пака, пострадавшего в драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 08:00
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Начался парад Победы на Красной площади
На Красной площади в Москве начался парад Победы.
Обновлено вчера в 03:14
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Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко
Обновлено вчера в 15:23
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В ресторане на юге Швеции произошел взрыв
Обновлено вчера в 22:25
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Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания
Обновлено вчера в 14:04
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В США раскрыли убийство голливудского телережиссёра 30-летней давности
Американские правоохранительные органы раскрыли убийство голливудского телережиссёра Барри Крейна, который более 30 лет назад был найден задушенным в своём доме в Лос-Анджелесе.
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Футбол
Пепе предложил Коэнтрау и его клубу €600 тыс. за победу над «Бенфикой»
Пепе готов заплатить своему бывшему одноклубнику по «Реалу» 600 тысяч евро, если «Риу Аве» отберет очки у лиссабонцев.
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В ДТП с троллейбусом в Нижегородской области погибли четыре человека
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений
По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Воздушная часть парада Победы отменена
Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено вчера в 03:03
Культура
Умер известный комик Фредди Старр
Обновлено вчера в 18:33
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Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
"Для установления виновных лиц направлены запросы операторам сотовой связи для определения места положения владельцев мобильных телефонов, сопоставимых с очагами лесных пожаров", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
Никита Пресняков обрадован результатами МРТ
Молодой человек сделал МРТ, и оно показало, что травма уже практически залечена.
Обновлено вчера в 05:21